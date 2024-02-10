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В Севастополе появится новый медкластер

В Севастополе появится новый медкластер - РИА Новости Крым, 10.02.2024

В Севастополе появится новый медкластер

Строительство больницы скорой медицинской помощи и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в районе Камышового шоссе в Севастополе идет по... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T17:37

2024-02-10T17:37

2024-02-10T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Строительство больницы скорой медицинской помощи и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в районе Камышового шоссе в Севастополе идет по графику. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В настоящее время на объектах работают 280 человек, на строительстве больницы скорой медицинской помощи – 160 строителей, на строительстве онкодиспансера – еще 120. В ближайшее время число рабочих на стройплощадках увеличится, добавил губернатор.Также он отметил, что графики строительства скорректировали так, чтобы к декабрю все основные строительные работы были завершены. После этого начнется отделка и установка оборудования.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когдаОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов

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2024

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