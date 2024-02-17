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Херсонская область полностью обеспечена лекарствами – власти - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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Херсонская область полностью обеспечена лекарствами – власти
Херсонская область полностью обеспечена лекарствами – власти - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Херсонская область полностью обеспечена лекарствами – власти
Больницы Херсонской области полностью обеспечены медицинскими препаратами, льготные категории граждан также получают лекарства в полном объеме. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T21:21
2024-02-17T21:21
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ГЕНИЧЕСК, 17 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Больницы Херсонской области полностью обеспечены медицинскими препаратами, льготные категории граждан также получают лекарства в полном объеме. Об этом РИА Новости Крым заявил министр здравоохранения региона Артыш Сат.По его словам, регион обеспечен всеми необходимыми медикаментами за счет поставок федерального бюджета, региональных закупок, гуманитарной помощи из регионов-шефов, а также благотворительной помощи предпринимателей.Руководитель ведомства также отметил, что с 1 января в Херсонской области полноценно заработала система обязательного медицинского страхования (ОМС), в регионе функционирует территориальный фонд ОМС. Жители, оформившие полис, имеют право получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории страны в медицинских организациях, работающих в системе ОМС.Минздрав Херсонской области ранее сообщал, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения регион закупил 32 автомобиля медслужбы и 609 единиц оборудования. В области работает 41 государственная аптека. Закуплены 63 единицы лабораторного оборудования. Полисы ОМС оформили более 250 тысяч жителей области.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в КрымуЕсли в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницахРоссия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин
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херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, лекарства, здравоохранение в россии, общество, артыш сат, новости, видео
Херсонская область полностью обеспечена лекарствами – власти

В минздраве Херсонской области заявили о полной обеспеченности региона медикаментами

21:21 17.02.2024
 
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ГЕНИЧЕСК, 17 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Больницы Херсонской области полностью обеспечены медицинскими препаратами, льготные категории граждан также получают лекарства в полном объеме. Об этом РИА Новости Крым заявил министр здравоохранения региона Артыш Сат.
"На сегодняшний день система здравоохранения Херсонской области полностью обеспечена лекарственными препаратами. Это касается как подведомственных лечебно-профилактических учреждений, так и наших льготников, которые состоят на учете по тому или иному заболеванию. В частности, больные сахарным диабетом в полном объеме и бесплатно получают как инсулин, так и расходные материалы – глюкометры и тест-полоски", – сказал Сат.
По его словам, регион обеспечен всеми необходимыми медикаментами за счет поставок федерального бюджета, региональных закупок, гуманитарной помощи из регионов-шефов, а также благотворительной помощи предпринимателей.
Руководитель ведомства также отметил, что с 1 января в Херсонской области полноценно заработала система обязательного медицинского страхования (ОМС), в регионе функционирует территориальный фонд ОМС. Жители, оформившие полис, имеют право получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории страны в медицинских организациях, работающих в системе ОМС.
Минздрав Херсонской области ранее сообщал, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения регион закупил 32 автомобиля медслужбы и 609 единиц оборудования. В области работает 41 государственная аптека. Закуплены 63 единицы лабораторного оборудования. Полисы ОМС оформили более 250 тысяч жителей области.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымНовые регионы РоссииЛекарстваЗдравоохранение в РоссииОбществоАртыш СатНовости
 
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