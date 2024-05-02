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Мишустин поручил расширить льготное кредитование животноводства и АПК
Мишустин поручил расширить льготное кредитование животноводства и АПК - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Мишустин поручил расширить льготное кредитование животноводства и АПК
Минсельхозу РФ поручено разработать меры, направленные на расширение льготного кредитования сельхозпроизводителей. Соответствующее поручение по результатам... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T12:37
2024-05-02T12:37
2024-05-02T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Минсельхозу РФ поручено разработать меры, направленные на расширение льготного кредитования сельхозпроизводителей. Соответствующее поручение по результатам стратегической сессии дал премьер-министр Михаил Мишустин.Уточняется, что комплекс мероприятий должен быть реализован в 2024-2025 годах.Кроме того, министерству необходимо разработать предложения по корректировке демпферных механизмов на зерновые культуры, которые позволят экспортерам сохранить прибыль и в дальнейшем направить ее на развитие отрасли.Также Минсельхоз должен разработать шаги по сокращению дефицита продовольственных товаров на региональных рынках и пересмотреть производственные планы с учетом изменения структуры спроса.Предложения должны быть представлены в правительство РФ до 15 мая.В текущем году на поддержку крымских сельхозпроизводителей будет направлено 200 млн рублей субсидий, которые компенсируют часть затрат на агротехнологические работы, семена и топливо, еще 20 млрд рублей будет доступно для льготного кредитования.Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить доступность кредитов для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, в новых субъектах РФ. С 2014 года правительство России направило на развитие сельского хозяйства Крыма около 24 млрд рублей, что позволило увеличить площади садов и виноградников и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценамКлубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срокаВ России оценили объем производства яиц
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сельское хозяйство, производство, михаил мишустин, россия, экономика, минсельхоз рф, новости, животноводство, агропромышленный комплекс (апк)
Мишустин поручил расширить льготное кредитование животноводства и АПК
Минсельхозу поручено поддержать животноводов и аграриев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Минсельхозу РФ поручено разработать меры, направленные на расширение льготного кредитования сельхозпроизводителей. Соответствующее поручение по результатам стратегической сессии дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Уточняется, что комплекс мероприятий должен быть реализован в 2024-2025 годах.
"Мероприятия должны содержать предложения по расширению льготного кредитования для создания дополнительных мощностей в животноводстве и птицеводстве", – сказано в сообщении.
Кроме того, министерству необходимо разработать предложения по корректировке демпферных механизмов на зерновые культуры, которые позволят экспортерам сохранить прибыль и в дальнейшем направить ее на развитие отрасли.
Также Минсельхоз должен разработать шаги по сокращению дефицита продовольственных товаров на региональных рынках и пересмотреть производственные планы с учетом изменения структуры спроса.
Предложения должны быть представлены в правительство РФ до 15 мая.
В текущем году на поддержку крымских сельхозпроизводителей будет направлено
200 млн рублей субсидий, которые компенсируют часть затрат на агротехнологические работы, семена и топливо, еще 20 млрд рублей будет доступно для льготного кредитования.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
повысить доступность кредитов для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, в новых субъектах РФ. С 2014 года правительство России направило
на развитие сельского хозяйства Крыма около 24 млрд рублей, что позволило увеличить площади садов и виноградников и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции.
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