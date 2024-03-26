https://crimea.ria.ru/20240326/v-rossii-otsenili-obem-proizvodstva-yaits-1136038224.html

В России оценили объем производства яиц

В России оценили объем производства яиц - РИА Новости Крым, 26.03.2024

В России оценили объем производства яиц

Производство куриного яйца в России удовлетворяет потребности рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-службы Минсельхоза. РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T11:30

2024-03-26T11:30

2024-03-26T11:30

минсельхоз рф

цены на куриные яйца

сельское хозяйство

экономика

производство

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Производство куриного яйца в России удовлетворяет потребности рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-службы Минсельхоза.В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ведется работа, направленная на бесперебойное функционирование птицеводческих фабрик. В том числе в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами и координации взаимодействия с торговыми сетями.Кроме того, министерство совершенствует нормативно правовую базу и меры государственной поддержки данного направления животноводства. В частности, внесены изменения в льготное кредитование – срок кредитования на строительство яичных птицефабрик увеличен до 15 лет.В феврале Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства в десяти регионах РФ по признакам заключения антиконкурентных соглашений и осуществления согласованных действий.Цены на продукты в КрымуГлава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что в регионе цены на ряд социально значимых товаров завышены на 68%, по некоторым видам – до 90%. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства.Глава РК дал профильным ведомствам неделю на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов.В декабре прошлого года крымское управление ФАС возбудило дела в отношении двух производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на 94%. Также зафиксирован рост цен на мясо кур. Только за десять месяцев прошлого года стоимость килограмма курятины прибавила в среднем 19,6% в Крыму рост составил 30%.Цены на яйца в РоссииПо данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц выросла за 2023 год на 58,97%.Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В то же время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Президент России Владимир Путин назвал столь значительное подорожание данного продукта "сбоем в работе правительства" и заверил, что ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок куриных яиц из других стран. Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, Минсельхоз России заключил контракты на беспошлинный ввоз крупных партий.3 января в Россию доставили первую партию яиц из Турции – почти 20 тонн. С тех пор в Россию ввезли 5,6 млн штук пищевых яиц из Турции, при этом одна партия весом более пятидесяти тонн (почти 900 тысяч штук) 27 января впервые прибыла в порт Новороссийска.За первый месяц 2024 года Республика Беларусь поставила в РФ 69 миллионов штук яиц, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40,4 млн штук).По данным Россельхознадзора, с начала открытия российского рынка для поставок куриных яиц из Азербайджана и Турции проконтролирован ввоз более 11,1 млн штук.Согласно данным Росстата, за последнюю неделю января в России подешевело несколько групп продуктов, из них куриные яйца – на 1,4%. В Крыму, по официальным данным, цены на яйца снизились на 8,8%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию ввезли более 11 миллионов яиц – РоссельхознадзорВ Россию ввезут без пошлин еще сотни тонн куриного мясаИскусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличить

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минсельхоз рф, цены на куриные яйца, сельское хозяйство, экономика, производство, россия, новости