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В России оценили объем производства яиц - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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В России оценили объем производства яиц
В России оценили объем производства яиц - РИА Новости Крым, 26.03.2024
В России оценили объем производства яиц
Производство куриного яйца в России удовлетворяет потребности рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-службы Минсельхоза. РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T11:30
2024-03-26T11:30
минсельхоз рф
цены на куриные яйца
сельское хозяйство
экономика
производство
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Производство куриного яйца в России удовлетворяет потребности рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-службы Минсельхоза.В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ведется работа, направленная на бесперебойное функционирование птицеводческих фабрик. В том числе в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами и координации взаимодействия с торговыми сетями.Кроме того, министерство совершенствует нормативно правовую базу и меры государственной поддержки данного направления животноводства. В частности, внесены изменения в льготное кредитование – срок кредитования на строительство яичных птицефабрик увеличен до 15 лет.В феврале Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства в десяти регионах РФ по признакам заключения антиконкурентных соглашений и осуществления согласованных действий.Цены на продукты в КрымуГлава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что в регионе цены на ряд социально значимых товаров завышены на 68%, по некоторым видам – до 90%. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства.Глава РК дал профильным ведомствам неделю на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов.В декабре прошлого года крымское управление ФАС возбудило дела в отношении двух производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на 94%. Также зафиксирован рост цен на мясо кур. Только за десять месяцев прошлого года стоимость килограмма курятины прибавила в среднем 19,6% в Крыму рост составил 30%.Цены на яйца в РоссииПо данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц выросла за 2023 год на 58,97%.Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В то же время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Президент России Владимир Путин назвал столь значительное подорожание данного продукта "сбоем в работе правительства" и заверил, что ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок куриных яиц из других стран. Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, Минсельхоз России заключил контракты на беспошлинный ввоз крупных партий.3 января в Россию доставили первую партию яиц из Турции – почти 20 тонн. С тех пор в Россию ввезли 5,6 млн штук пищевых яиц из Турции, при этом одна партия весом более пятидесяти тонн (почти 900 тысяч штук) 27 января впервые прибыла в порт Новороссийска.За первый месяц 2024 года Республика Беларусь поставила в РФ 69 миллионов штук яиц, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40,4 млн штук).По данным Россельхознадзора, с начала открытия российского рынка для поставок куриных яиц из Азербайджана и Турции проконтролирован ввоз более 11,1 млн штук.Согласно данным Росстата, за последнюю неделю января в России подешевело несколько групп продуктов, из них куриные яйца – на 1,4%. В Крыму, по официальным данным, цены на яйца снизились на 8,8%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию ввезли более 11 миллионов яиц – РоссельхознадзорВ Россию ввезут без пошлин еще сотни тонн куриного мясаИскусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличить
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минсельхоз рф, цены на куриные яйца, сельское хозяйство, экономика, производство, россия, новости
В России оценили объем производства яиц

Производство куриных яиц полностью обеспечивает потребности рынка – Минсельхоз

11:30 26.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Производство куриного яйца в России удовлетворяет потребности рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-службы Минсельхоза.
"Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, составленными с учетом цикла хозяйственного использования птицы и сезонности спроса, – заявили в ведомстве. – В настоящее время объемы производства (за январь-февраль) в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются".
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ведется работа, направленная на бесперебойное функционирование птицеводческих фабрик. В том числе в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами и координации взаимодействия с торговыми сетями.
Кроме того, министерство совершенствует нормативно правовую базу и меры государственной поддержки данного направления животноводства. В частности, внесены изменения в льготное кредитование – срок кредитования на строительство яичных птицефабрик увеличен до 15 лет.
В феврале Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства в десяти регионах РФ по признакам заключения антиконкурентных соглашений и осуществления согласованных действий.

Цены на продукты в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что в регионе цены на ряд социально значимых товаров завышены на 68%, по некоторым видам – до 90%. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства.
Глава РК дал профильным ведомствам неделю на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов.
В декабре прошлого года крымское управление ФАС возбудило дела в отношении двух производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на 94%. Также зафиксирован рост цен на мясо кур. Только за десять месяцев прошлого года стоимость килограмма курятины прибавила в среднем 19,6% в Крыму рост составил 30%.

Цены на яйца в России

По данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц выросла за 2023 год на 58,97%.
Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В то же время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".
Президент России Владимир Путин назвал столь значительное подорожание данного продукта "сбоем в работе правительства" и заверил, что ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок куриных яиц из других стран. Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, Минсельхоз России заключил контракты на беспошлинный ввоз крупных партий.
3 января в Россию доставили первую партию яиц из Турции – почти 20 тонн. С тех пор в Россию ввезли 5,6 млн штук пищевых яиц из Турции, при этом одна партия весом более пятидесяти тонн (почти 900 тысяч штук) 27 января впервые прибыла в порт Новороссийска.
За первый месяц 2024 года Республика Беларусь поставила в РФ 69 миллионов штук яиц, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40,4 млн штук).
По данным Россельхознадзора, с начала открытия российского рынка для поставок куриных яиц из Азербайджана и Турции проконтролирован ввоз более 11,1 млн штук.
Согласно данным Росстата, за последнюю неделю января в России подешевело несколько групп продуктов, из них куриные яйца – на 1,4%. В Крыму, по официальным данным, цены на яйца снизились на 8,8%.
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В Россию ввезли более 11 миллионов яиц – Россельхознадзор
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Минсельхоз РФЦены на куриные яйцаСельское хозяйствоЭкономикаПроизводствоРоссияНовости
 
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