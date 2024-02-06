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В Россию ввезут без пошлин еще сотни тонн куриного мяса

В Россию ввезут без пошлин еще сотни тонн куриного мяса - РИА Новости Крым, 06.02.2024

В Россию ввезут без пошлин еще сотни тонн куриного мяса

Министерство сельского хозяйства РФ выдало разрешение на ввоз в рамках беспошлинной квоты еще 216 тонн мяса кур, как следует из материалов министерства. Таким... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T20:32

2024-02-06T20:32

2024-02-06T20:32

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продовольственная безопасность

цены на куриное мясо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Министерство сельского хозяйства РФ выдало разрешение на ввоз в рамках беспошлинной квоты еще 216 тонн мяса кур, как следует из материалов министерства. Таким образом, весь объем ввезенной без оплаты пошлин курятины составит 4 778,6 тонны.В конце прошлого года в правительстве России приняли решение отменить ввозные пошлины на замороженное мясо кур. Планируется импортировать беспошлинно до 140 тысяч килограммов курятины – таков размер установленной квоты. По прогнозам, это должно увеличить количество предложений на рынке и тем самым способствовать стабилизации цен.Про данным на 6 февраля, остаток тарифной льготы составляет 135 221,4 тонны, а 30 января этот показатель был указан на уровне 135 437,4 тонны. Таким образом, за неделю был разрешен импорт 216 тонн куриного мяса.При этом 6 февраля были приняты к рассмотрению заявки на поставку еще 157,2 тонны курятины.Для стабилизации цен на курятину ранее предлагалось также ввести эмбарго на экспорт этой продукции. По мнению экспертов, такая мера помогла бы снизить цены.Первые заявки на беспошлинный импорт курятины в министерство стали поступать в первые дни нового года: к 9 января совокупный объем составил 43,2 тонны. Таким образом, наблюдалось более чем пятикратное увеличение запроса всего за три дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличитьБольше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в РоссиюМинсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины из России

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2024

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минсельхоз рф, новости, россия, продовольственная безопасность, цены на куриное мясо