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Курятину в Россию повезут без пошлин – что будет с ценами
Курятину в Россию повезут без пошлин – что будет с ценами - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Курятину в Россию повезут без пошлин – что будет с ценами
Правительство России обнулило пошлины на ввоз куриного мяса на 2024 год – мера направлена на стабилизацию цен, сообщает пресс-служба Камина в субботу. РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T12:52
2023-12-23T12:52
2023-12-23T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Правительство России обнулило пошлины на ввоз куриного мяса на 2024 год – мера направлена на стабилизацию цен, сообщает пресс-служба Камина в субботу.Постановлением правительства утверждены правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции – их выдачу обеспечит Минсельхоз.Мера должна помочь насытить внутренний рынок и стабилизировать цены на курятину, рассчитывают в правительстве.Для стабилизации цен на курятину ранее предлагалось ввести эмбарго на экспорт этой продукции. По мнению экспертов, такая мера помогла бы снизить цены. Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с ценами на яйца будет улучшаться – ПутинЦены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром КрымаДорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину
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правительство россии, новости, цены на куриное мясо, таможня, россия
Курятину в Россию повезут без пошлин – что будет с ценами
Правительство РФ отменило пошлины на ввоз замороженной курятины
12:52 23.12.2023 (обновлено: 12:57 23.12.2023)