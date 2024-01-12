https://crimea.ria.ru/20240112/myaso-kuritsy-mogut-nachat-importirovat-v-rossiyu-vsled-za-yaytsami--1134149970.html

Российские фирмы в 5 раз увеличили запрос на ввоз курятины из-за рубежа

Российские фирмы в 5 раз увеличили запрос на ввоз курятины из-за рубежа - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Российские фирмы в 5 раз увеличили запрос на ввоз курятины из-за рубежа

Объем заявок на беспошлинный импорт мяса курицы возрос в пять раз с начала января и составил 225,98 тонны. Об этом со ссылкой на данные Минсельхоза РФ сообщает... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T14:26

2024-01-12T14:26

2024-01-12T14:31

цены на куриное мясо

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Объем заявок на беспошлинный импорт мяса курицы возрос в пять раз с начала января и составил 225,98 тонны. Об этом со ссылкой на данные Минсельхоза РФ сообщает агентство "Прайм".Первые заявки на беспошлинный импорт курицы в министерство стали поступать в первые дни нового года: к 9 января совокупный объем составил 43,2 тонны курятины. Таким образом наблюдается более чем пятикратное увеличение запроса всего за три дня. При этом информации об итогах рассмотрения Минсельхозом направленных российскими компаниями заявках нет.Правительство РФ приняло решение о беспошлинном ввозе замороженного мяса кур в конце декабря прошлого года. Предварительно, одобренный к ввозу объем составляет 140 тысяч тонн. Принятая мера должна поддержать стабильные цены на куриное мясо для конечного потребителя за счет увеличения предложения на внутреннем рынке.Выдачу импортерам необходимых для беспошлинного ввоза продукции документов осуществляет Минсельхоз. Министерство также размещает данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.За десять месяцев прошлого года мясо курицы в среднем по стране подорожало на 19,6%. В Крыму курица за год "взлетела" на 30%, что значительно превышает среднероссийские показатели. В октябре Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины.Также рост стоимости социального продукта в Крыму раскритиковали местные власти. Глава республики Сергей Аксенов назвал повышение цен на мясо кур спекуляцией и дал поручение председателю правительства Юрию Гоцанюку проверить торговые сети региона.В минпромполитики РК заверили,что сотрудники министерства ведут постоянный мониторинг цен в торговых сетях на социально значимые группы товаров, к которым относится и тушка куриная. Также в ходе переговоров с производителями и ретейлом, удалось добиться снижения стоимости килограмма тушки куриной с 240 до 214 рублей.Ранее Минсельхоз РФ обнулил пошлины на ввоз миллиарда штук яйца куриного из-за существенного роста цен на них. По данным Росстата средняя стоимость куриных яиц в России за прошлый год выросла на 58,97%. Производители объяснили это увеличением издержек, в то время как проверки Федеральной антимонопольной службы выявили в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции". В конце декабря и январе в Россию начали поступать партии яиц из Турции и Азербайджана.При этом ряд экспертов выразили сомнение, что принимаемые меры смогут оказать длительное влияние на сдерживание цен на яйцо куриное. Депутат Госдумы от Крыма, первый зампредседателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев выразил мнение, что резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах России является банальной спекуляцией и не связан с затратами производителей. Такую позицию разделяеткандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Читайте также на РИА Новости Крым:Курятину в Россию повезут без пошлин – что будет с ценамиЦены на курятину незначительно упадут и опять поднимутся к Новому году – экспертДорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на куриное мясо, россия, беспошленный импорт, новости, производство, еда, новости