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В Госдуме объяснили рост цен на яйца в Крыму и других регионах - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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В Госдуме объяснили рост цен на яйца в Крыму и других регионах
В Госдуме объяснили рост цен на яйца в Крыму и других регионах - РИА Новости Крым, 10.01.2024
В Госдуме объяснили рост цен на яйца в Крыму и других регионах
Резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах России является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей. Об этом заявил депутат... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T13:35
2024-01-10T13:35
цены в крыму
цены на куриные яйца
константин бахарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах России является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, первый зампредседателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев в пресс-центре РИА Новости Крым."Я общался с производителями яиц у нас, в Крыму, и понял для себя, что это точно не предмет законодательного регулирования. На мой взгляд, основная причина здесь – банальная спекуляция. Производители мне рассказывали, что закупщики, которые у них приобретают яйца, каждую неделю предлагали более высокую цену. При том что себестоимость в производстве не менялась в это время", - сказал парламентарий.По его словам, недобросовестные предприниматели воспользовались сезонным фактором и ростом спроса к новогодним праздникам, а контролирующие органы оперативно не отреагировали на эту ситуацию.Депутат отметил, что урегулировать эту ситуацию должны не законодатели, а ФАС и правоохранительные органы.Резкий рост цен на куриные яйца произошел в конце прошлого года. Стоимость этого продукта с начала года выросла на 40-70%. Крым оказался в числе антилидеров среди регионов по росту цен на яйца.Генеральная прокуратура и ФАС организовали проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений. В частности, в Крыму в отношении двух крупнейших производителей возбуждены антимонопольные дела.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции.В конце декабря в Россию ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана. Тогда в Минсельхозе заявляли о стабилизации цен на этот продукт после Нового года.В январе поступило две партии яиц из Турции (более 630 тысяч штук).Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проведут мониторинг цен на продовольственные товарыКуриные яйца в России еще подорожалиКогда в России подешевеют яйца
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цены в крыму, цены на куриные яйца, константин бахарев, государственная дума рф, крым, россия, экономика, новости крыма, видео, видео
В Госдуме объяснили рост цен на яйца в Крыму и других регионах

Депутат Госдумы назвал рост цен на яйца в Крыму и других регионах банальной спекуляцией

13:35 10.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах России является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, первый зампредседателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Я общался с производителями яиц у нас, в Крыму, и понял для себя, что это точно не предмет законодательного регулирования. На мой взгляд, основная причина здесь – банальная спекуляция. Производители мне рассказывали, что закупщики, которые у них приобретают яйца, каждую неделю предлагали более высокую цену. При том что себестоимость в производстве не менялась в это время", - сказал парламентарий.
По его словам, недобросовестные предприниматели воспользовались сезонным фактором и ростом спроса к новогодним праздникам, а контролирующие органы оперативно не отреагировали на эту ситуацию.
"Когда за такой короткий период цена вырастает на 50-70%, причем Крым оказался в числе лидеров по темпам роста, значит, происходит что-то нездоровое и никак не связанное с ситуацией в экономике. Нельзя объяснить это ростом затрат производителей, тем более, что сами производители при общении этого не подтверждают", - добавил Бахарев.
Депутат отметил, что урегулировать эту ситуацию должны не законодатели, а ФАС и правоохранительные органы.
Резкий рост цен на куриные яйца произошел в конце прошлого года. Стоимость этого продукта с начала года выросла на 40-70%. Крым оказался в числе антилидеров среди регионов по росту цен на яйца.
Генеральная прокуратура и ФАС организовали проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений. В частности, в Крыму в отношении двух крупнейших производителей возбуждены антимонопольные дела.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции.
В конце декабря в Россию ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана. Тогда в Минсельхозе заявляли о стабилизации цен на этот продукт после Нового года.
В январе поступило две партии яиц из Турции (более 630 тысяч штук).
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