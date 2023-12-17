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Когда в России подешевеют яйца - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Когда в России подешевеют яйца
Когда в России подешевеют яйца - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Когда в России подешевеют яйца
Снятие импортной пошлины с ввозимых в Россию яиц внесет вклад в насыщение рынка и тем самым может повлиять на цену продукта. Об этом журналистам заявил министр... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T14:21
2023-12-17T14:22
цены на яйца в крыму
цены на куриные яйца
дмитрий патрушев
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Снятие импортной пошлины с ввозимых в Россию яиц внесет вклад в насыщение рынка и тем самым может повлиять на цену продукта. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.По его словам, этот процесс практически завершен.Министр добавил, что через 2-3 недели поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, это позволит скорректировать цены.Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли на 30-40%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%.Генеральная прокуратура и ФАС проводят проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц Цены на яйца, ключевая ставка, инфляция - что изменится в конце годаБолее миллиарда куриных яиц поставят в Россию из Азербайджана и Турции
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цены на яйца в крыму, цены на куриные яйца, дмитрий патрушев, сельское хозяйство, минсельхоз рф, новости, россия, турция
Когда в России подешевеют яйца

Яйца из Турции поступят в Россию через 2-3 недели - Патрушев

14:21 17.12.2023 (обновлено: 14:22 17.12.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкяйца
яйца - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Снятие импортной пошлины с ввозимых в Россию яиц внесет вклад в насыщение рынка и тем самым может повлиять на цену продукта. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
По его словам, этот процесс практически завершен.
"Мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок, дать тот дополнительный объем, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену", - цитирует Патрушева РИА Новости.
Министр добавил, что через 2-3 недели поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, это позволит скорректировать цены.
Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли на 30-40%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%.
Генеральная прокуратура и ФАС проводят проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран.
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Цены на яйца в КрымуЦены на куриные яйцаДмитрий ПатрушевСельское хозяйствоМинсельхоз РФНовостиРоссияТурция
 
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