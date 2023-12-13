Более миллиарда куриных яиц поставят в Россию из Азербайджана и Турции
Правительство России обнулило импортные пошлины на куриные яйца из Турции и Азербайджана
13:53 13.12.2023 (обновлено: 13:57 13.12.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете выбор яйца покупатель продукты корзина потребитель
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Более миллиарда куриных яиц из Азербайджана и Турции поступят на полки российских магазинов. Первые партии ожидаются уже на этой неделе, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
В этой связи в министерстве ожидают стабилизации цен на яйцо уже в течение ближайшего месяца.
"Первые поставки из Азербайджана ожидаются до конца текущей недели, а в ближайшее время - из Турции", – уточнили в ведомстве.
Как пояснили в Минэкономразвития, в качестве оперативной меры для наполнения внутреннего рынка было принято решение обнулить импортные пошлины.
"Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 млрд яиц. Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года", – сообщаем пресс-служба министерства.
Ведомство продолжает переговоры об увеличении поставок из дружественных стран.
Цены на куриные яйца в Крыму с начала года в среднем выросли на 30%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%.
Председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Карпов в качестве единственной меры по стабилизации цен назвал договоренность между властями полуострова и розничными торговыми сетями.
В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе сообщили о начале проверок обоснованности повышения цен на куриное яйцо. Поручения были направлены в территориальные органы. Кроме того, ФАС инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. По данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. При этом в Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%.
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