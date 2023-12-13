https://crimea.ria.ru/20231213/bolee-milliarda-kurinykh-yaits-postavyat-v-rossiyu-iz-azerbaydzhana-i-turtsii-1133512153.html

Более миллиарда куриных яиц поставят в Россию из Азербайджана и Турции

Более миллиарда куриных яиц поставят в Россию из Азербайджана и Турции - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Более миллиарда куриных яиц поставят в Россию из Азербайджана и Турции

Более миллиарда куриных яиц из Азербайджана и Турции поступят на полки российских магазинов. Первые партии ожидаются уже на этой неделе, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T13:53

2023-12-13T13:53

2023-12-13T13:57

цены на куриные яйца

цены на яйца в крыму

россия

турция

азербайджан

цены в крыму

цены и тарифы

торговля

минсельхоз рф

минэкономразвития россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119269000_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_d77da70c82ad2e981d4aa5871159a4f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Более миллиарда куриных яиц из Азербайджана и Турции поступят на полки российских магазинов. Первые партии ожидаются уже на этой неделе, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.В этой связи в министерстве ожидают стабилизации цен на яйцо уже в течение ближайшего месяца.Как пояснили в Минэкономразвития, в качестве оперативной меры для наполнения внутреннего рынка было принято решение обнулить импортные пошлины."Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 млрд яиц. Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года", – сообщаем пресс-служба министерства.Ведомство продолжает переговоры об увеличении поставок из дружественных стран.Цены на куриные яйца в Крыму с начала года в среднем выросли на 30%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%.Председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Карпов в качестве единственной меры по стабилизации цен назвал договоренность между властями полуострова и розничными торговыми сетями.В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе сообщили о начале проверок обоснованности повышения цен на куриное яйцо. Поручения были направлены в территориальные органы. Кроме того, ФАС инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. По данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. При этом в Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму будут стоить куриные яйца в декабреЦены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром КрымаРост цен на куриные яйца: в Крыму нашли решение

россия

турция

азербайджан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на куриные яйца, цены на яйца в крыму, россия, турция, азербайджан, цены в крыму, цены и тарифы, торговля, минсельхоз рф, минэкономразвития россии, новости