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В Крыму проведут мониторинг цен на продовольственные товары
В Крыму проведут мониторинг цен на продовольственные товары - РИА Новости Крым, 09.01.2024
В Крыму проведут мониторинг цен на продовольственные товары
В Крыму проведут мониторинг цен на продовольственные товары. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов новому министру промышленной политики РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T17:35
2024-01-09T17:35
2024-01-09T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Крыму проведут мониторинг цен на продовольственные товары. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов новому министру промышленной политики РК Анушавану Агаджаняну.О назначении бывшего заместителя министра экономического развития РК Анушавана Агаджаняна на должность министра промышленной политики республики стало известно во вторник утром. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова был размещен на официальном сайте крымского правительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост цен на куриные яйца: в Крыму нашли решениеКакие товары подорожали в Крыму с начала годаЯйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в Крыму
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анушаван агаджанян, сергей аксенов, минпром крыма, крым, новости крыма, новости, цены в крыму, цены и тарифы
В Крыму проведут мониторинг цен на продовольственные товары
Мониторинг цен на продовольственные товары проведут в Крыму по поручению Аксенова
17:35 09.01.2024 (обновлено: 17:36 09.01.2024)