https://crimea.ria.ru/20240109/v-krymu-naznachen-novyy-ministr-promyshlennoy-politiki-1134048443.html

В Крыму назначен новый министр промышленной политики

В Крыму назначен новый министр промышленной политики - РИА Новости Крым, 09.01.2024

В Крыму назначен новый министр промышленной политики

Новым министром промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова, размещенном на официальном... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T10:30

2024-01-09T10:30

2024-01-09T10:38

крым

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

минпром крыма

новости крыма

анушаван агаджанян

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134048526_332:150:925:483_1920x0_80_0_0_55d585c94ad2739f8a10effb5158c22c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Новым министром промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова, размещенном на официальном сайте крымского правительства.Ранее Агаджанян занимал должность первого заместителя министра экономического развития Республики Крым. Врио министра промышленной политики была Елена Элекчян.В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов возложил полномочия врио министра строительства Крыма на Александра Резникова, занимающего пост замминистра. До этого возглавлявший минстрой с 20 октября 2021 года Карлен Петросян написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это ему рекомендовал сделать глава республики Сергей Аксенов.В октябре заявление об увольнении по собственному желанию написал министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь. Накануне Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с догазификацией Большой Ялты. В частности, под угрозой срыва оказалось подключение более 430 абонентов. Читайте также на РИА Новости Крым:У "Крымэнерго" сменился руководительКто возглавил министерство строительства КрымаНазначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, минпром крыма, новости крыма, анушаван агаджанян, общество