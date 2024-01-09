Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назначен новый министр промышленной политики - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240109/v-krymu-naznachen-novyy-ministr-promyshlennoy-politiki-1134048443.html
В Крыму назначен новый министр промышленной политики
В Крыму назначен новый министр промышленной политики - РИА Новости Крым, 09.01.2024
В Крыму назначен новый министр промышленной политики
Новым министром промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова, размещенном на официальном... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T10:30
2024-01-09T10:38
крым
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
минпром крыма
новости крыма
анушаван агаджанян
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134048526_332:150:925:483_1920x0_80_0_0_55d585c94ad2739f8a10effb5158c22c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Новым министром промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова, размещенном на официальном сайте крымского правительства.Ранее Агаджанян занимал должность первого заместителя министра экономического развития Республики Крым. Врио министра промышленной политики была Елена Элекчян.В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов возложил полномочия врио министра строительства Крыма на Александра Резникова, занимающего пост замминистра. До этого возглавлявший минстрой с 20 октября 2021 года Карлен Петросян написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это ему рекомендовал сделать глава республики Сергей Аксенов.В октябре заявление об увольнении по собственному желанию написал министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь. Накануне Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с догазификацией Большой Ялты. В частности, под угрозой срыва оказалось подключение более 430 абонентов. Читайте также на РИА Новости Крым:У "Крымэнерго" сменился руководительКто возглавил министерство строительства КрымаНазначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134048526_330:109:933:561_1920x0_80_0_0_f62682a5b771cf68e3b1165a417c404c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, минпром крыма, новости крыма, анушаван агаджанян, общество
В Крыму назначен новый министр промышленной политики

На должность министра промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян

10:30 09.01.2024 (обновлено: 10:38 09.01.2024)
 
© Портал правительства КрымаНа должность министра промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян
На должность министра промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян
© Портал правительства Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Новым министром промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова, размещенном на официальном сайте крымского правительства.
"Назначить Агаджаняна Анушавана Араратовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра промышленной политики Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым", - говорится в тексте документа.
Ранее Агаджанян занимал должность первого заместителя министра экономического развития Республики Крым. Врио министра промышленной политики была Елена Элекчян.
В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов возложил полномочия врио министра строительства Крыма на Александра Резникова, занимающего пост замминистра. До этого возглавлявший минстрой с 20 октября 2021 года Карлен Петросян написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это ему рекомендовал сделать глава республики Сергей Аксенов.
В октябре заявление об увольнении по собственному желанию написал министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь. Накануне Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с догазификацией Большой Ялты. В частности, под угрозой срыва оказалось подключение более 430 абонентов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У "Крымэнерго" сменился руководитель
Кто возглавил министерство строительства Крыма
Назначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова
 
КрымКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиМинпром КрымаНовости КрымаАнушаван АгаджанянОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:18Короткая передышка и мороз ниже нормы - погода в Крыму на ближайшие сутки
14:13Вторая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию
14:02Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз
14:00Прокуратура Крыма начала проверку после отключения света из-за непогоды
13:50Шойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантии
13:33Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма
13:02Боеготовность ядерной триады России поддерживается на высочайшем уровне
12:54Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу
12:54Армия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО - Шойгу
12:44Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год
12:42В Южной Корее официально запретили есть собак
12:32Работа Керченской паромной переправы приостановлена
12:25Севастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
12:05Непогода в Крыму: что происходит в регионах
11:44В рядах ВСУ выявлена коррупция на 10 млрд гривен
11:34Разгерметизация ж/д цистерны с нефтепродуктами произошла на Кубани
11:24Новые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов
10:58В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов
10:50Для мобилизации украинок: в ВСУ купили 50 тысяч комплектов женской формы
10:41На северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света
Лента новостейМолния