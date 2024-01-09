В Крыму назначен новый министр промышленной политики
На должность министра промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян
10:30 09.01.2024 (обновлено: 10:38 09.01.2024)
© Портал правительства КрымаНа должность министра промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян
© Портал правительства Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Новым министром промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова, размещенном на официальном сайте крымского правительства.
"Назначить Агаджаняна Анушавана Араратовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра промышленной политики Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым", - говорится в тексте документа.
Ранее Агаджанян занимал должность первого заместителя министра экономического развития Республики Крым. Врио министра промышленной политики была Елена Элекчян.
В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов возложил полномочия врио министра строительства Крыма на Александра Резникова, занимающего пост замминистра. До этого возглавлявший минстрой с 20 октября 2021 года Карлен Петросян написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это ему рекомендовал сделать глава республики Сергей Аксенов.
В октябре заявление об увольнении по собственному желанию написал министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь. Накануне Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с догазификацией Большой Ялты. В частности, под угрозой срыва оказалось подключение более 430 абонентов.
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