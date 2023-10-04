https://crimea.ria.ru/20231004/glava-mintopenergo-kryma-uvolilsya-po-sobstvennomu-zhelaniyu-1131834124.html
Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию
Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию
Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T10:07
2023-10-04T10:07
2023-10-04T10:08
игорь коринь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Накануне Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с догазификацией Большой Ялты. В частности, под угрозой срыва оказалось подключение более 430 абонентов. Глава республики заявил, что руководство минтопэнерго никак не решает этот вопрос, а сама ситуация "вышла из-под контроля". Также Аксенов пообещал "сделать выводы на эту тему" в ближайшее время".Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводами >>Коринь руководил министерством топлива и энергетики Крыма с августа 2021 года. На этом посту он сменил Евгения Рукавишникова.Игорь Коринь родился в 1974 году. Работал в ГУП РК "Крымэнерго". Ранее - заместителем генерального директора по инвестициям, а с октября 2020 года занимал должность генерального директора "Крымэнерго". Был назначен на должность министра топлива и энергетики Крыма 5 августа 2021 года.
https://crimea.ria.ru/20230328/v-mintopenergo-soobschili-ob-itogakh-gazifikatsii-kryma-za-9-let-1127819280.html
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Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию
Игорь Коринь покидает пост министра топлива и энергетики Крыма - Аксенов
10:07 04.10.2023 (обновлено: 10:08 04.10.2023)