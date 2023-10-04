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Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию
Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию
Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T10:07
2023-10-04T10:08
игорь коринь
сергей аксенов
минтопэнерго крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Накануне Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с догазификацией Большой Ялты. В частности, под угрозой срыва оказалось подключение более 430 абонентов. Глава республики заявил, что руководство минтопэнерго никак не решает этот вопрос, а сама ситуация "вышла из-под контроля". Также Аксенов пообещал "сделать выводы на эту тему" в ближайшее время".Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводами &gt;&gt;Коринь руководил министерством топлива и энергетики Крыма с августа 2021 года. На этом посту он сменил Евгения Рукавишникова.Игорь Коринь родился в 1974 году. Работал в ГУП РК "Крымэнерго". Ранее - заместителем генерального директора по инвестициям, а с октября 2020 года занимал должность генерального директора "Крымэнерго". Был назначен на должность министра топлива и энергетики Крыма 5 августа 2021 года.
https://crimea.ria.ru/20230328/v-mintopenergo-soobschili-ob-itogakh-gazifikatsii-kryma-za-9-let-1127819280.html
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игорь коринь, сергей аксенов, минтопэнерго крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости, новости крыма
Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию

Игорь Коринь покидает пост министра топлива и энергетики Крыма - Аксенов

10:07 04.10.2023 (обновлено: 10:08 04.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИгорь Коринь, министр топлива и энергетики Крыма
Игорь Коринь, министр топлива и энергетики Крыма - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Накануне Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с догазификацией Большой Ялты. В частности, под угрозой срыва оказалось подключение более 430 абонентов.
Глава республики заявил, что руководство минтопэнерго никак не решает этот вопрос, а сама ситуация "вышла из-под контроля". Также Аксенов пообещал "сделать выводы на эту тему" в ближайшее время".
Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводами >>
Коринь руководил министерством топлива и энергетики Крыма с августа 2021 года. На этом посту он сменил Евгения Рукавишникова.
Игорь Коринь родился в 1974 году. Работал в ГУП РК "Крымэнерго". Ранее - заместителем генерального директора по инвестициям, а с октября 2020 года занимал должность генерального директора "Крымэнерго". Был назначен на должность министра топлива и энергетики Крыма 5 августа 2021 года.
Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
28 марта, 16:25
В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет
 
Игорь КориньСергей АксеновМинтопэнерго КрымаКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиКрымНовостиНовости Крыма
 
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