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Куриные яйца в России еще подорожали

Куриные яйца в России еще подорожали - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Куриные яйца в России еще подорожали

Средняя стоимость куриных яиц в России за неделю с 19 по 25 декабря выросла еще на 3,95%, рост с начала года - на 58,97%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T20:35

2023-12-27T20:35

2023-12-27T20:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Средняя стоимость куриных яиц в России за неделю с 19 по 25 декабря выросла еще на 3,95%, рост с начала года - на 58,97%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.При этом курятина за неделю подешевела на 0,82%, хотя в начале года стоила почти на 28% дешевле. Цена на свинину за год поднялась на 12,9%, а за неделю - на 0,05%. Недельный рост цен на мороженную рыбу - 0,21% , годовой - 9,2%.Также, по данным статистики, на 3% за неделю подорожали овощи, примерно полпроцента прибавило сливочное масло, незначительное подорожание отмечено на макаронные изделия - до 0,22%, хлебо-булочные изделия - от 0,05 до 0,32% в зависимости от сорта изделия.Сахар, гречка и подсолнечное масло незначительно подешевели - менее, чем на один процент.Цены на куриные яйца в Крыму с начала года в среднем выросли на 30-40%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы.Генеральная прокуратура и ФАС проводят проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран. В Минсельхозе России считают, что цены на куриные яйца могут стабилизироваться после Нового года за счет импорта и роста производства. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России подешевеют яйцаОливье по-крымски: во сколько обойдутся продукты для новогоднего салатаКурятину в Россию повезут без пошлин – что будет с ценами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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