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Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию
Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию
Цены на куриные яйца могут стабилизироваться после Нового года за счет импорта и роста производства. Такие ожидания подтверждает Минсельхоз России. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T20:13
2023-12-20T20:13
россия
минсельхоз рф
цены на куриные яйца
азербайджан
новости
цены и тарифы
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Цены на куриные яйца могут стабилизироваться после Нового года за счет импорта и роста производства. Такие ожидания подтверждает Минсельхоз России.Уже на этой неделе, по данным министерства, в страну ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана, в течение ближайших недель ожидаются турецкие поставки.При этом в Минсельходе отмечают снижение цены на свинину и курятину - на 2,9% и 1,1% соответственно за неделю, и сахара из-за высокого урожая сахарной свеклы. За последнюю неделю цены на этот товар у производителей упали на 0,7%, а в рознице – на 0,47%.Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявлял, что процесс снятие импортной пошлины с импортного яйца практически завершен. По его прогнозам в страну через 2-3 недели поступят яйца из Турции.Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли на 30-40%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы.Генеральная прокуратура и ФАС проводят проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России подешевеют яйцаВ Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всегоФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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россия, минсельхоз рф, цены на куриные яйца, азербайджан, новости, цены и тарифы, общество, новости
Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию

Цены на куриные яйца в России должны стабилизироваться в начале 2024 года - Минсельхоз

20:13 20.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Цены на куриные яйца могут стабилизироваться после Нового года за счет импорта и роста производства. Такие ожидания подтверждает Минсельхоз России.
"Стабилизация цен на куриное яйцо ожидается после Нового года. Этому будет способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Уже на этой неделе, по данным министерства, в страну ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана, в течение ближайших недель ожидаются турецкие поставки.
При этом в Минсельходе отмечают снижение цены на свинину и курятину - на 2,9% и 1,1% соответственно за неделю, и сахара из-за высокого урожая сахарной свеклы. За последнюю неделю цены на этот товар у производителей упали на 0,7%, а в рознице – на 0,47%.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявлял, что процесс снятие импортной пошлины с импортного яйца практически завершен. По его прогнозам в страну через 2-3 недели поступят яйца из Турции.
Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли на 30-40%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы.
Генеральная прокуратура и ФАС проводят проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран.
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РоссияМинсельхоз РФЦены на куриные яйцаАзербайджанНовостиЦены и тарифыОбществоНовости
 
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