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Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию

Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию

Цены на куриные яйца могут стабилизироваться после Нового года за счет импорта и роста производства. Такие ожидания подтверждает Минсельхоз России. РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T20:13

2023-12-20T20:13

2023-12-20T20:13

россия

минсельхоз рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Цены на куриные яйца могут стабилизироваться после Нового года за счет импорта и роста производства. Такие ожидания подтверждает Минсельхоз России.Уже на этой неделе, по данным министерства, в страну ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана, в течение ближайших недель ожидаются турецкие поставки.При этом в Минсельходе отмечают снижение цены на свинину и курятину - на 2,9% и 1,1% соответственно за неделю, и сахара из-за высокого урожая сахарной свеклы. За последнюю неделю цены на этот товар у производителей упали на 0,7%, а в рознице – на 0,47%.Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявлял, что процесс снятие импортной пошлины с импортного яйца практически завершен. По его прогнозам в страну через 2-3 недели поступят яйца из Турции.Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли на 30-40%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы.Генеральная прокуратура и ФАС проводят проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России подешевеют яйцаВ Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всегоФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минсельхоз рф, цены на куриные яйца, азербайджан, новости, цены и тарифы, общество, новости