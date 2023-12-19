https://crimea.ria.ru/20231219/fas-predlozhila-vvesti-mekhanizm-kontrolya-tsen-na-nekotorye-tovary-1133643679.html

ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары

ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары - РИА Новости Крым, 19.12.2023

ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары

Механизм контроля цен на товары первой необходимости может быть введен в России. Меру планируют применять при увеличении их стоимости на 30% и более... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T12:18

2023-12-19T12:18

2023-12-19T12:18

фас (федеральная антимонопольная служба)

цены и тарифы

россия

экономика

минэкономразвития россии

максим шаскольский

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/68/1117776854_0:287:3129:2047_1920x0_80_0_0_7d3ff0f4491b903c681daf2aca88c9ef.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Механизм контроля цен на товары первой необходимости может быть введен в России. Меру планируют применять при увеличении их стоимости на 30% и более. Соответствующий законопроект в правительство РФ внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.Перечень групп товаров, к которым будет применимо данное правило, предстоит определить правительству, пояснил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.По словам главы ведомства, почти все согласования завершены. Законопроект может быть принят уже в ближайшем будущем."Это будет резервный механизм. Чтобы его запустить, нужно будет провести анализ. Если Минэкономразвития даст заключение, что такая ситуация есть, только тогда он будет задействован", – уточнил глава ФАС. При этом он подчеркнул, что никакого риска, что этот механизм сам по себе будет работать и наносить ущерб хозяйствующим субъектам, нет.Крымское управление Федеральной антимонопольной службы ранее возбудило дела в отношении двух производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на 94%. Единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, имеет признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром КрымаМинсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасыДорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), цены и тарифы, россия, экономика, минэкономразвития россии, максим шаскольский, новости