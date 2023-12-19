https://crimea.ria.ru/20231219/fas-predlozhila-vvesti-mekhanizm-kontrolya-tsen-na-nekotorye-tovary-1133643679.html
ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары
ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары - РИА Новости Крым, 19.12.2023
ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары
Механизм контроля цен на товары первой необходимости может быть введен в России. Меру планируют применять при увеличении их стоимости на 30% и более... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T12:18
2023-12-19T12:18
2023-12-19T12:18
фас (федеральная антимонопольная служба)
цены и тарифы
россия
экономика
минэкономразвития россии
максим шаскольский
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/68/1117776854_0:287:3129:2047_1920x0_80_0_0_7d3ff0f4491b903c681daf2aca88c9ef.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Механизм контроля цен на товары первой необходимости может быть введен в России. Меру планируют применять при увеличении их стоимости на 30% и более. Соответствующий законопроект в правительство РФ внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.Перечень групп товаров, к которым будет применимо данное правило, предстоит определить правительству, пояснил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.По словам главы ведомства, почти все согласования завершены. Законопроект может быть принят уже в ближайшем будущем."Это будет резервный механизм. Чтобы его запустить, нужно будет провести анализ. Если Минэкономразвития даст заключение, что такая ситуация есть, только тогда он будет задействован", – уточнил глава ФАС. При этом он подчеркнул, что никакого риска, что этот механизм сам по себе будет работать и наносить ущерб хозяйствующим субъектам, нет.Крымское управление Федеральной антимонопольной службы ранее возбудило дела в отношении двух производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на 94%. Единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, имеет признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром КрымаМинсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасыДорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/68/1117776854_400:0:3129:2047_1920x0_80_0_0_fc7627318f5133cb1ca0a323a185dd67.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фас (федеральная антимонопольная служба), цены и тарифы, россия, экономика, минэкономразвития россии, максим шаскольский, новости
ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары
ФАС: временный механизм контроля цен на определенные товары может быть введен в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Механизм контроля цен на товары первой необходимости может быть введен в России. Меру планируют применять при увеличении их стоимости на 30% и более. Соответствующий законопроект в правительство РФ внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Перечень групп товаров, к которым будет применимо данное правило, предстоит определить правительству, пояснил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.
"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла в кабмин законопроект, в котором предлагается запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на продукты в случаях, когда стоимость товаров выросла на 30% в течение 60 дней без видимых причин, ограничение должно действовать до конца 2024 года", – цитирует Шаскольского РИА Новости.
По словам главы ведомства, почти все согласования завершены. Законопроект может быть принят уже в ближайшем будущем.
"Это будет резервный механизм. Чтобы его запустить, нужно будет провести анализ. Если Минэкономразвития даст заключение, что такая ситуация есть, только тогда он будет задействован", – уточнил глава ФАС. При этом он подчеркнул, что никакого риска, что этот механизм сам по себе будет работать и наносить ущерб хозяйствующим субъектам, нет.
Крымское управление Федеральной антимонопольной службы ранее возбудило дела
в отношении двух производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на 94%. Единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, имеет признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".
Читайте также на РИА Новости Крым: