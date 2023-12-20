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В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего
В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего - РИА Новости Крым, 20.12.2023
В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего
В Крыму в ноябре инфляция ускорилась до 7,9%, больше всего подорожали яйца, мясо птицы, свинина и молочная продукция. Об этом говорится в отчете регионального... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T16:51
2023-12-20T16:51
инфляция
центробанк рф
цены в крыму
цены и тарифы
цены на яйца в крыму
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в ноябре инфляция ускорилась до 7,9%, больше всего подорожали яйца, мясо птицы, свинина и молочная продукция. Об этом говорится в отчете регионального отделения Центрального банка РФ.Как отметили в ЦБ, причиной роста цен стали рост расходов животноводов на кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование и запчасти. Кроме того, в республике временно снизилось производство куриного мяса и объемы его поставок из других регионов.Динамика цен на непродовольственные товары и услуги в целом оставалась стабильной, указал регулятор. В то же время из-за высокого спроса, превышающего предложение, автозаводы активнее закладывали в стоимость машин увеличившиеся затраты на компоненты производства и логистику, в результате чего ускорился рост цен на отечественные легковушки.Также повысились тарифы на проезд в плацкартных вагонах. Это привело к увеличению годовых темпов прироста цен на проезд в железнодорожном транспорте.Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли в среднем на 30-50%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что снятие импортной пошлины с ввозимых в Россию яиц внесет вклад в насыщение рынка и тем самым может повлиять на цену продукта.Крымское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении двух крупнейших производителей куриных яиц в регионе, которые синхронно допустили рост цен на 94%.
https://crimea.ria.ru/20230603/kak-krymskie-zhivotnovody-pomogayut-sderzhat-inflyatsiyu-v-regione-1129155785.html
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инфляция, центробанк рф, цены в крыму, цены и тарифы, цены на яйца в крыму, экономика, общество
В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего

В Крыму инфляция ускорилась с 7,5 до 7,9% за месяц – Центробанк

16:51 20.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты
Монеты - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в ноябре инфляция ускорилась до 7,9%, больше всего подорожали яйца, мясо птицы, свинина и молочная продукция. Об этом говорится в отчете регионального отделения Центрального банка РФ.
"В Республике Крым инфляция в ноябре ускорилась до 7,9% после 7,5% в октябре. В результате в ноябре ускорился рост цен на яйца, мясо птицы, свинину, колбасные изделия и мясной фарш, сметану и молоко, подорожал в годовом выражении творог", - говорится в сообщении.
Как отметили в ЦБ, причиной роста цен стали рост расходов животноводов на кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование и запчасти. Кроме того, в республике временно снизилось производство куриного мяса и объемы его поставок из других регионов.
Динамика цен на непродовольственные товары и услуги в целом оставалась стабильной, указал регулятор. В то же время из-за высокого спроса, превышающего предложение, автозаводы активнее закладывали в стоимость машин увеличившиеся затраты на компоненты производства и логистику, в результате чего ускорился рост цен на отечественные легковушки.
Также повысились тарифы на проезд в плацкартных вагонах. Это привело к увеличению годовых темпов прироста цен на проезд в железнодорожном транспорте.
"По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году сложится вблизи верхней границы диапазона 7-7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", – добавили в ЦБ.
Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли в среднем на 30-50%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что снятие импортной пошлины с ввозимых в Россию яиц внесет вклад в насыщение рынка и тем самым может повлиять на цену продукта.
Крымское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении двух крупнейших производителей куриных яиц в регионе, которые синхронно допустили рост цен на 94%.
Корова - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
3 июня, 08:44
Как крымские животноводы помогают сдержать инфляцию в регионе
 
ИнфляцияЦентробанк РФЦены в КрымуЦены и тарифыЦены на яйца в КрымуЭкономикаОбщество
 
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