https://crimea.ria.ru/20231220/v-krymu-uskorilas-inflyatsiya-chto-podorozhalo-bolshe-vsego-1133689548.html

В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего

В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего - РИА Новости Крым, 20.12.2023

В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего

В Крыму в ноябре инфляция ускорилась до 7,9%, больше всего подорожали яйца, мясо птицы, свинина и молочная продукция. Об этом говорится в отчете регионального... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T16:51

2023-12-20T16:51

2023-12-20T16:51

инфляция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в ноябре инфляция ускорилась до 7,9%, больше всего подорожали яйца, мясо птицы, свинина и молочная продукция. Об этом говорится в отчете регионального отделения Центрального банка РФ.Как отметили в ЦБ, причиной роста цен стали рост расходов животноводов на кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование и запчасти. Кроме того, в республике временно снизилось производство куриного мяса и объемы его поставок из других регионов.Динамика цен на непродовольственные товары и услуги в целом оставалась стабильной, указал регулятор. В то же время из-за высокого спроса, превышающего предложение, автозаводы активнее закладывали в стоимость машин увеличившиеся затраты на компоненты производства и логистику, в результате чего ускорился рост цен на отечественные легковушки.Также повысились тарифы на проезд в плацкартных вагонах. Это привело к увеличению годовых темпов прироста цен на проезд в железнодорожном транспорте.Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли в среднем на 30-50%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35-41,3%.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что снятие импортной пошлины с ввозимых в Россию яиц внесет вклад в насыщение рынка и тем самым может повлиять на цену продукта.Крымское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении двух крупнейших производителей куриных яиц в регионе, которые синхронно допустили рост цен на 94%.

https://crimea.ria.ru/20230603/kak-krymskie-zhivotnovody-pomogayut-sderzhat-inflyatsiyu-v-regione-1129155785.html

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инфляция, центробанк рф, цены в крыму, цены и тарифы, цены на яйца в крыму, экономика, общество