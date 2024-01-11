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Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт
Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт
Причиной стремительного роста цен на куриное яйцо стало не повышение спроса, а стремление монополистов увеличивать собственную прибыль. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T18:31
2024-01-11T18:35
цены на куриные яйца
цены на яйца в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Причиной стремительного роста цен на куриное яйцо стало не повышение спроса, а стремление монополистов увеличивать собственную прибыль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.По данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц в России за неделю с 19 по 25 декабря выросла еще на 3,95%, рост с начала года составил 58,97%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В тоже время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, правительством России были заключены контракты на беспошлинный ввоз крупных партий куриного яйца из-за рубежа. Первые партии уже поступили в страну. При этом генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева в январе заявила: ждать существенного удешевления данного продукта не стоит. И назвала установившиеся цены – 110-125 рублей за десяток – "абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными".В свою очередь финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что назвать адекватную и справедливую цену для каждого отдельного продукта, в том числе куриных яиц, в настоящий момент достаточно сложно.При этом важно обратить внимание на составляющие издержек, то есть на формирование стоимости продукта на каждом этапе производства. Отслеживать данные процессы должны специалисты Федеральной антимонопольной службы.В настоящее же время наблюдается иная картина, продолжил он. Классические рыночные отношения давно перешли в плоскость экономики производителей и продавцов.Поэтому попытки ввезти из-за рубежа или же пытаться ограничивать стоимость продуктов, товаров или услуг на конечном этапе производства не принесет результатов. Необходима более глубокая работа контролирующих органов, которая не позволит монополистам диктовать условия рынку. Пока этого не произойдет, ситуация с постоянным удорожанием тех или иных товаров будет повторяться, резюмировал Беляев.Резкий рост цен на куриные яйца произошел в конце прошлого года. Стоимость этого продукта с начала года выросла на 40-70%. Крым оказался в числе антилидеров по росту цен на яйца.Генеральная прокуратура и ФАС организовали проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции.По мнению депутата Госдумы от Крыма, первого зампредседателя парламентского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева, резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах России является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей.В конце декабря в Россию ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана. Тогда в Минсельхозе заявляли о стабилизации цен на этот продукт после Нового года. В январе поступило две партии яиц из Турции.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объяснил причину роста цен на яйца в РоссииФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товарыВ Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего
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цены на куриные яйца, цены на яйца в крыму, мнения, крым, цены в крыму, росстат
Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт

К резкому повышению цен на куриное яйцо причастны монополии – эксперт

18:31 11.01.2024 (обновлено: 18:35 11.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ торговом центре
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Причиной стремительного роста цен на куриное яйцо стало не повышение спроса, а стремление монополистов увеличивать собственную прибыль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц в России за неделю с 19 по 25 декабря выросла еще на 3,95%, рост с начала года составил 58,97%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В тоже время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".
Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, правительством России были заключены контракты на беспошлинный ввоз крупных партий куриного яйца из-за рубежа. Первые партии уже поступили в страну. При этом генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева в январе заявила: ждать существенного удешевления данного продукта не стоит. И назвала установившиеся цены – 110-125 рублей за десяток – "абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными".
В свою очередь финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что назвать адекватную и справедливую цену для каждого отдельного продукта, в том числе куриных яиц, в настоящий момент достаточно сложно.

"Считается, что для определения такой стоимости необходимо посчитать издержки, которые несет производитель, и прибавить торговую наценку, которая обычно составляет 10-15%. Это и должна быть конечная цена", – пояснил Беляев.

При этом важно обратить внимание на составляющие издержек, то есть на формирование стоимости продукта на каждом этапе производства. Отслеживать данные процессы должны специалисты Федеральной антимонопольной службы.
"ФАС должна отслеживать на каждом этапе производства, чтобы монополисты не диктовали свои условия рынку. Это не антирыночное мероприятия, наоборот – они направлены на охрану рынка от произвола монополий", – сказал экономист.
В настоящее же время наблюдается иная картина, продолжил он. Классические рыночные отношения давно перешли в плоскость экономики производителей и продавцов.

"Это не свободные агенты рынка, которые действуют в условиях конкуренции, а монополисты, объединенные задачей получения большей прибыли. Данная модель действует не только в сфере производства яиц, но и в большинстве других секторов, – подчеркнул Беляев. – Такая модель появилась не вчера. Она действует на протяжении последних 50 лет".

Поэтому попытки ввезти из-за рубежа или же пытаться ограничивать стоимость продуктов, товаров или услуг на конечном этапе производства не принесет результатов. Необходима более глубокая работа контролирующих органов, которая не позволит монополистам диктовать условия рынку. Пока этого не произойдет, ситуация с постоянным удорожанием тех или иных товаров будет повторяться, резюмировал Беляев.
Резкий рост цен на куриные яйца произошел в конце прошлого года. Стоимость этого продукта с начала года выросла на 40-70%. Крым оказался в числе антилидеров по росту цен на яйца.
Генеральная прокуратура и ФАС организовали проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции.
По мнению депутата Госдумы от Крыма, первого зампредседателя парламентского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева, резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах России является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей.
В конце декабря в Россию ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана. Тогда в Минсельхозе заявляли о стабилизации цен на этот продукт после Нового года. В январе поступило две партии яиц из Турции.
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