https://crimea.ria.ru/20240111/rost-tsen-na-yaytsa-sprovotsirovali-monopolii--ekspert-1134127752.html

Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт

Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт

Причиной стремительного роста цен на куриное яйцо стало не повышение спроса, а стремление монополистов увеличивать собственную прибыль. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T18:31

2024-01-11T18:31

2024-01-11T18:35

цены на куриные яйца

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Причиной стремительного роста цен на куриное яйцо стало не повышение спроса, а стремление монополистов увеличивать собственную прибыль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.По данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц в России за неделю с 19 по 25 декабря выросла еще на 3,95%, рост с начала года составил 58,97%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В тоже время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, правительством России были заключены контракты на беспошлинный ввоз крупных партий куриного яйца из-за рубежа. Первые партии уже поступили в страну. При этом генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева в январе заявила: ждать существенного удешевления данного продукта не стоит. И назвала установившиеся цены – 110-125 рублей за десяток – "абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными".В свою очередь финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что назвать адекватную и справедливую цену для каждого отдельного продукта, в том числе куриных яиц, в настоящий момент достаточно сложно.При этом важно обратить внимание на составляющие издержек, то есть на формирование стоимости продукта на каждом этапе производства. Отслеживать данные процессы должны специалисты Федеральной антимонопольной службы.В настоящее же время наблюдается иная картина, продолжил он. Классические рыночные отношения давно перешли в плоскость экономики производителей и продавцов.Поэтому попытки ввезти из-за рубежа или же пытаться ограничивать стоимость продуктов, товаров или услуг на конечном этапе производства не принесет результатов. Необходима более глубокая работа контролирующих органов, которая не позволит монополистам диктовать условия рынку. Пока этого не произойдет, ситуация с постоянным удорожанием тех или иных товаров будет повторяться, резюмировал Беляев.Резкий рост цен на куриные яйца произошел в конце прошлого года. Стоимость этого продукта с начала года выросла на 40-70%. Крым оказался в числе антилидеров по росту цен на яйца.Генеральная прокуратура и ФАС организовали проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции.По мнению депутата Госдумы от Крыма, первого зампредседателя парламентского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева, резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах России является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей.В конце декабря в Россию ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана. Тогда в Минсельхозе заявляли о стабилизации цен на этот продукт после Нового года. В январе поступило две партии яиц из Турции.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объяснил причину роста цен на яйца в РоссииФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товарыВ Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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