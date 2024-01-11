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Путин объяснил причину роста цен на яйца в России - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Путин объяснил причину роста цен на яйца в России
Путин объяснил причину роста цен на яйца в России - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Путин объяснил причину роста цен на яйца в России
Объем потребления куриных яиц в России вырос из-за роста доходов населения, при этом власти вовремя не предприняли мер по регулированию ситуации. Об этом на... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T10:01
2024-01-11T09:56
владимир путин (политик)
цены на куриные яйца
цены на яйца в крыму
экономика
новости
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Объем потребления куриных яиц в России вырос из-за роста доходов населения, при этом власти вовремя не предприняли мер по регулированию ситуации. Об этом на встрече с представителями Дальневосточного федерального округа сказал президент России Владимир Путин, комментируя подорожание куриных яиц в РФ."Вовремя просто не сориентировались. Объем производства у нас не уменьшился", - констатировал президент.При этом потребление продукта, по его словам, увеличилось в связи с реальными ростом доходов населения.Резкий рост цен на куриные яйца произошел в конце прошлого года. Стоимость этого продукта с начала года выросла на 40-70%. Крым оказался в числе антилидеров среди регионов по росту цен на яйца. Генеральная прокуратура и ФАС организовали проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений. В частности, в Крыму в отношении двух крупнейших производителей возбуждены антимонопольные дела. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции.По мнению депутата Госдумы от Крыма, первого зампредседателя парламентского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева, резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах России является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей. В конце декабря в Россию ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана. Тогда в Минсельхозе заявляли о стабилизации цен на этот продукт после Нового года. В январе поступило две партии яиц из Турции (более 630 тысяч штук). Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России подешевеют яйцаФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товарыВ Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего
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владимир путин (политик), цены на куриные яйца, цены на яйца в крыму, экономика, новости, россия, общество
Путин объяснил причину роста цен на яйца в России

Рост цен на куриные яйца связан с увеличением объемов потребления - Путин

10:01 11.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Объем потребления куриных яиц в России вырос из-за роста доходов населения, при этом власти вовремя не предприняли мер по регулированию ситуации. Об этом на встрече с представителями Дальневосточного федерального округа сказал президент России Владимир Путин, комментируя подорожание куриных яиц в РФ.
"Вовремя просто не сориентировались. Объем производства у нас не уменьшился", - констатировал президент.
При этом потребление продукта, по его словам, увеличилось в связи с реальными ростом доходов населения.
"Немного, но все же доходы у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум - и цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными", - сказал глава государства.
Резкий рост цен на куриные яйца произошел в конце прошлого года. Стоимость этого продукта с начала года выросла на 40-70%. Крым оказался в числе антилидеров среди регионов по росту цен на яйца.
Генеральная прокуратура и ФАС организовали проверки в регионах с целью выявления обоснованности повышения цен и пресечения возможных нарушений. В частности, в Крыму в отношении двух крупнейших производителей возбуждены антимонопольные дела.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции.
По мнению депутата Госдумы от Крыма, первого зампредседателя парламентского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева, резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах России является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей.
В конце декабря в Россию ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана. Тогда в Минсельхозе заявляли о стабилизации цен на этот продукт после Нового года.
В январе поступило две партии яиц из Турции (более 630 тысяч штук).
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