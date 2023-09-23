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В Крыму снизятся цены на куриное мясо – Минпром назвал сроки

В Крыму снизятся цены на куриное мясо – Минпром назвал сроки - РИА Новости Крым, 23.09.2023

В Крыму снизятся цены на куриное мясо – Минпром назвал сроки

Стоимость килограмма тушки куриной в торговых сетях Крыма должна снизиться уже в начале будущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила замминистра... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T07:02

2023-09-23T07:02

2023-09-23T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Стоимость килограмма тушки куриной в торговых сетях Крыма должна снизиться уже в начале будущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила замминистра промышленной политики РК Ирина Мезавцова.Собеседница отметила, что сотрудники министерства ведут постоянный мониторинг цен в торговых сетях на социально значимые группы товаров, к которым относится и тушка куриная.Кроме того, министерство провело трехсторонние совещания с производителями и собственниками торговых сетей. По их результатам крупные сети начали уменьшать цены на этот продукт. В частности, одна из сетей снизила стоимость с 240 до 214 рублей, в цена установлена на уровне 210 рублей за килограмм, третья сеть также опускает цену до 214 рублей, пояснила замминистра.Кроме того, был проработан вопрос закупки мяса птицы в других регионах. В результате достигнуты договоренности о простаке крупных партий курятины.Филе куриное, которое не входит в группу социально значимых товаров, но ежедневно присутствует на столах крымчан также планируют закупать в других регионах. Поэтому на филе куриное также ожидаем снижения стоимости, заверила замминистра Минпрома РК.Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. Поводом послужил 30% рост цен на мясо птицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Яйца, куры и колбасы: что еще подорожало в России с начала сентябряКакие продукты в России подешевели – данные Росстата

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

новости крыма, ирина мезавцова, сельское хозяйство, пищевая промышленность, крым, цены в крыму, цены на мясо в крыму, цены и тарифы