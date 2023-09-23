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В Крыму снизятся цены на куриное мясо – Минпром назвал сроки
В Крыму снизятся цены на куриное мясо – Минпром назвал сроки - РИА Новости Крым, 23.09.2023
В Крыму снизятся цены на куриное мясо – Минпром назвал сроки
Стоимость килограмма тушки куриной в торговых сетях Крыма должна снизиться уже в начале будущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила замминистра... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T07:02
2023-09-23T07:02
2023-09-23T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Стоимость килограмма тушки куриной в торговых сетях Крыма должна снизиться уже в начале будущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила замминистра промышленной политики РК Ирина Мезавцова.Собеседница отметила, что сотрудники министерства ведут постоянный мониторинг цен в торговых сетях на социально значимые группы товаров, к которым относится и тушка куриная.Кроме того, министерство провело трехсторонние совещания с производителями и собственниками торговых сетей. По их результатам крупные сети начали уменьшать цены на этот продукт. В частности, одна из сетей снизила стоимость с 240 до 214 рублей, в цена установлена на уровне 210 рублей за килограмм, третья сеть также опускает цену до 214 рублей, пояснила замминистра.Кроме того, был проработан вопрос закупки мяса птицы в других регионах. В результате достигнуты договоренности о простаке крупных партий курятины.Филе куриное, которое не входит в группу социально значимых товаров, но ежедневно присутствует на столах крымчан также планируют закупать в других регионах. Поэтому на филе куриное также ожидаем снижения стоимости, заверила замминистра Минпрома РК.Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. Поводом послужил 30% рост цен на мясо птицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Яйца, куры и колбасы: что еще подорожало в России с начала сентябряКакие продукты в России подешевели – данные Росстата
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
новости крыма, ирина мезавцова, сельское хозяйство, пищевая промышленность, крым, цены в крыму, цены на мясо в крыму, цены и тарифы
В Крыму снизятся цены на куриное мясо – Минпром назвал сроки
Курица в Крыму будет стоить ниже 214 рублей за килограмм – в Минпром РК назвали сроки
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Стоимость килограмма тушки куриной в торговых сетях Крыма должна снизиться уже в начале будущей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила замминистра промышленной политики РК Ирина Мезавцова.
Собеседница отметила, что сотрудники министерства ведут постоянный мониторинг цен в торговых сетях на социально значимые группы товаров, к которым относится и тушка куриная.
"Очень внимательно относимся к вопросу ценообразования, вплоть до проверки стоимости продукции в накладных, по которым ее принимают в магазинах от производителя. Могу заверить, что торговые сети соблюдают требования меморандума о 5% наценке на группы социально значимых товаров", – сказала Мезавцова.
Кроме того, министерство провело трехсторонние совещания с производителями и собственниками торговых сетей. По их результатам крупные сети начали уменьшать цены на этот продукт. В частности, одна из сетей снизила стоимость с 240 до 214 рублей, в цена установлена на уровне 210 рублей за килограмм, третья сеть также опускает цену до 214 рублей, пояснила замминистра.
Кроме того, был проработан вопрос закупки мяса птицы в других регионах. В результате достигнуты договоренности о простаке крупных партий курятины.
"Первая большая поставка в объеме 200 тонн тушки куриной ожидается до 25 сентября от производителя из Ростовской области, – уточнила Мезавцова. – Ценник будет ниже, чем от крымского производителя и торговые сети также снизят цену, то есть потребитель увидит снижение стоимости на прилавке".
Филе куриное, которое не входит в группу социально значимых товаров, но ежедневно присутствует на столах крымчан также планируют закупать в других регионах. Поэтому на филе куриное также ожидаем снижения стоимости, заверила замминистра Минпрома РК.
Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. Поводом послужил 30% рост цен на мясо птицы
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