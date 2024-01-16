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Хрупкий баланс: как импорт курятины изменит цены на мясо птицы в России

Хрупкий баланс: как импорт курятины изменит цены на мясо птицы в России - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Хрупкий баланс: как импорт курятины изменит цены на мясо птицы в России

Ввоз куриного мяса в Россию не поможет значительно снизить его стоимость для конечного потребителя, считают эксперты в области птицеводства и экономики. При... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T08:11

2024-01-16T08:11

2024-01-16T08:36

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цены на яйца в крыму

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Ввоз куриного мяса в Россию не поможет значительно снизить его стоимость для конечного потребителя, считают эксперты в области птицеводства и экономики. При этом увеличение импорта может создать риски для развития отрасли, что, в свою очередь, может повлиять на качество продукции и цены. Какие инструменты и решения, по мнению специалистов, следует применить для стабилизации стоимости курятины – разбирался корреспондент РИА Новости Крым.В конце декабря Минсельхоз РФ заявил о введении квоты на беспошлинный ввоз отдельных видов куриного мяса в объеме до 160 тысяч тонн. Принятая мера призвана поддержать стабильные цены на куриное мясо для конечного потребителя за счет увеличения предложения на внутреннем рынке. По данным Росстата, только за десять месяцев прошлого года стоимость килограмма тушки куриной прибавила в среднем 19,6% в Крыму рост составил 30%. Ранее Минсельхоз обнулил пошлины на ввоз куриных яиц в связи со скачком их стоимости почти на 59% за прошлый год. Производители объяснили подорожание растущими издержками. Однако проверки Федеральной антимонопольной службы выявили в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Чем импорт курятины может быть опасен для птицеводов РоссииПо мнению главы Ассоциации птицеводов Крыма Юрия Шерекина, заявленные Минсельхозом объемы беспошлинного импорта не смогут оказать существенного влияния на цену курятины. При этом он выразил мнение, что тенденция к увеличению импорта может негативно отразиться на развитии отрасли в будущем.Собеседник пояснил, что речь идет о поставках замороженной продукции, которая теряет до 10% массы при разморозке и более подвержена риску проникновения различных микроорганизмов. Таким образом покупатель получит более дешевое мясо, но худшего качества. В то же время производители охлажденной продукции могут понести убытки, так как будут вынуждены снижать цены.Такую позицию отчасти разделяет председатель правления Института динамического консерватизма, экономист Андрей Кобяков.Вакцины, корма и витаминыПо данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года в стране произвели 3,1 млн тонн охлажденного мяса птицы, что на 0,2% больше, чем за тот же период годом ранее. При этом, по прогнозу "Росптицесоюза", по итогам прошлого года в России произвели чуть более семи миллионов тонн курятины и около 46 миллионов штук яиц. В организации указали на сокращение прироста производства в последние месяцы года. По мнению аналитиков, к этому привели вспышки птичьего гриппа на птицефабриках и невысокая рентабельность производства на протяжении нескольких последних лет.На опасность высокопатогенного птичьего гриппа для птицеводов указал Юрий Шерекин. Он пояснил, что в случае возникновения данного заболевания происходит 100% уничтожения поголовья. Такой случай был зарегистрирован в августе прошлого года в Башкирии, когда в течение пяти дней погибли 500 тысяч кур, еще 3 миллиона были уничтожены. В настоящее время производится санация предприятия. И только через время собственники смогут начать возрождать производство.Снизить риски столь тяжелых последствий помогает своевременная вакцинация птиц. При этом собеседник указал, что российские препараты требуют проведения ревакцинации.При этом производитель несет двойные издержки – на закупку таких вакцин и проведение вакцинации, и в результате снижения яйценоскости несушек в этот период. Увеличение затрат напрямую влияет на себестоимость. Эксперт видит решение данного вопроса в возможности для птицеводов применять иностранные вакцины параллельно с российскими.По мясным породам эти показатели чуть ниже – до 65%. Но отсутствие импортных витаминов, по словам собеседника, приводит к ухудшению иммунитета птицы и меньшему набору веса. В результате убойный вес птицы будет ниже 2,2 кг. При этом объем потребления кормов – а, следовательно, и издержки на одну голову – не изменится.Насколько обоснован рост цен на мясо и яйца курицыОбоснованность увеличения стоимости мяса курицы и куриных яиц на 30-59% соответственно поставили под сомнение председатель правления Института динамического консерватизма, экономист Андрей Кобяков и кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Андрей Кобяков отметил, что инфляция – это не только российский, но и общемировой феномен последних двух лет, который затронул большинство стран мира, включая США и Европу. Причины этой глобальной инфляции также многообразны: это и огромные объемы напечатанных средств, и незаработанные доходы, которые были розданы за период пандемии. Свою роль сыграли санкции и контрсанкции.В свою очередь, финансовый аналитик Михаил Беляев придерживается мнения, что был нарушен процесс ценообразования, а инфляция носит монополистический характер. В таких условиях компании-производители продуктов питания и товаров народного потребления диктуют ценовые условия потребителю.Следить за обоснованностью роста цен на тот или иной продукт должна была Федеральная антимонопольная служба (ФАС), однако этого не произошло ни в ситуации с куриным мясом и яйцом, ни в строительном сегменте, ни в других, отметили экономисты.По мнению эксперта, действия Минсельхоза РФ по открытию беспошлинного импорта мяса и куриных яиц следует рассматривать как сигнал: отечественные производители должны взять на себя определенные обязательства в обмен на преференции и поддержку, которые оказывает им государство.Если же данный сигнал будет проигнорирован бизнесом, высока вероятность гораздо более широкого применения мер прямого ценового контроля со стороны государства. Последнее, по мнению экономистов, вполне оправдано, учитывая характер ситуации, в которой находится экономика страны.За десять месяцев прошлого года мясо курицы в среднем по стране подорожало на 19,6%. В Крыму курица за год "взлетела" на 30%, что значительно превышает среднероссийские показатели. В октябре Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины.Также рост стоимости социального продукта в Крыму раскритиковали местные власти. Глава республики Сергей Аксенов назвал повышение цен на мясо кур спекуляцией и дал поручение председателю правительства Юрию Гоцанюку проверить торговые сети региона.В минпромполитики РК заверили, что сотрудники министерства ведут постоянный мониторинг цен в торговых сетях на социально значимые группы товаров, к которым относится и тушка куриная. Также в ходе переговоров с производителями и ретейлом удалось добиться снижения стоимости килограмма тушки куриной с 240 до 214 рублей.Ранее Минсельхоз РФ обнулил пошлины на ввоз миллиарда штук яйца куриного из-за существенного роста цен на них. По данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц в России за прошлый год выросла на 58,97%. Производители объяснили это увеличением издержек, в то время как проверки Федеральной антимонопольной службы выявили в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции". В конце декабря и январе в Россию начали поступать партии яиц из Турции и Азербайджана.При этом ряд экспертов выразили сомнение, что принимаемые меры смогут оказать длительное влияние на сдерживание цен на яйцо куриное. Депутат Госдумы от Крыма, первый зампредседателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев выразил мнение, что резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах России является банальной спекуляцией и не связан с затратами производителей. Такую позицию разделяет кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

https://crimea.ria.ru/20240112/rost-tsen-na-kurinye-yaytsa-v-skorom-vremeni-prodolzhitsya--mnenie-1134125965.html

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цены на куриные яйца, цены на яйца в крыму, экономика, мнения, россия, турция, цены на куриное мясо, цены и тарифы, финансы, азербайджан