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В Россию ввезли более 11 миллионов яиц – Россельхознадзор - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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В Россию ввезли более 11 миллионов яиц – Россельхознадзор
В Россию ввезли более 11 миллионов яиц – Россельхознадзор - РИА Новости Крым, 01.02.2024
В Россию ввезли более 11 миллионов яиц – Россельхознадзор
В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц из Азербайджана и Турции. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T16:10
2024-02-01T16:10
ввоз куриных яиц в россию
новости
россия
турция
азербайджан
россельхознадзор
экспорт
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц из Азербайджана и Турции. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора.В ноябре прошлого года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт посетил Азербайджан, где провел переговоры с председателем Агентства пищевой безопасности страны Гошгаром Тахмазли. Было принято решение о поставках, и первая партия азербайджанских яиц прибыла в Россию 19 декабря 2023 года через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр". С этого дня было завезено уже 5,5 млн штук.Первая партия турецких яиц была доставлена 3 января. Через пункт пропуска "Яраг – Казмаляр" поступило почти 20 тонн продукции, сообщали в федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.С тех пор в Россию ввезли 5,6 млн штук пищевых яиц из Турции, при этом одна партия весом более пятидесяти тонн (почти 900 тысяч штук) 27 января впервые прибыла в порт Новороссийска.За первый месяц 2024 года Республика Беларусь поставила в РФ 69 миллионов штук яиц, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40,4 млн шт).В конце прошлого года из-за рекордного роста цен на яйца в России были отменены ввозные пошлины на этот вид продукции. Как заявлял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, это должно способствовать насыщению рынка и стабилизации цен.Согласно данным Росстата, за последнюю неделю января в России подешевело несколько групп продуктов, из них куриные яйца – на 1,4%. В Крыму, по официальным данным, цены на яйца снизились на 8,8%.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц Путин объяснил причину роста цен на яйца в РоссииГенпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйца
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Новости
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96
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ввоз куриных яиц в россию, новости, россия, турция, азербайджан, россельхознадзор, экспорт, белоруссия
В Россию ввезли более 11 миллионов яиц – Россельхознадзор

Рекордное количество яиц поставили в Россию Азербайджан и Турция

16:10 01.02.2024
 
© РоссельхознадзорКуриные яйца
Куриные яйца
© Россельхознадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц из Азербайджана и Турции. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора.

"С начала открытия российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана и Турции проконтролирован ввоз более 11,1 млн штук яиц. Разрешение на экспорт столового яйца имеют 6 предприятий Азербайджана и 21 турецкая компания", – говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт посетил Азербайджан, где провел переговоры с председателем Агентства пищевой безопасности страны Гошгаром Тахмазли. Было принято решение о поставках, и первая партия азербайджанских яиц прибыла в Россию 19 декабря 2023 года через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр". С этого дня было завезено уже 5,5 млн штук.
Первая партия турецких яиц была доставлена 3 января. Через пункт пропуска "Яраг – Казмаляр" поступило почти 20 тонн продукции, сообщали в федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
С тех пор в Россию ввезли 5,6 млн штук пищевых яиц из Турции, при этом одна партия весом более пятидесяти тонн (почти 900 тысяч штук) 27 января впервые прибыла в порт Новороссийска.
"Стабильным поставщиком пищевого яйца в Россию остается Белоруссия, – уточняют в Россельхознадзоре. – По данным Федеральной государственной информационной системы "Аргус", на российский рынок в течение четырех последних лет поступало в среднем более 630 миллионов штук пищевых яиц в год".
За первый месяц 2024 года Республика Беларусь поставила в РФ 69 миллионов штук яиц, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40,4 млн шт).
В конце прошлого года из-за рекордного роста цен на яйца в России были отменены ввозные пошлины на этот вид продукции. Как заявлял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, это должно способствовать насыщению рынка и стабилизации цен.
Согласно данным Росстата, за последнюю неделю января в России подешевело несколько групп продуктов, из них куриные яйца – на 1,4%. В Крыму, по официальным данным, цены на яйца снизились на 8,8%.
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Ввоз куриных яиц в РоссиюНовостиРоссияТурцияАзербайджанРоссельхознадзорЭкспортБелоруссия
 
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