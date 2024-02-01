https://crimea.ria.ru/20240201/v-rossiyu-vvezli-bolee-11-millionov-yaits--rosselkhoznadzor-1134622455.html

В Россию ввезли более 11 миллионов яиц – Россельхознадзор

В Россию ввезли более 11 миллионов яиц – Россельхознадзор - РИА Новости Крым, 01.02.2024

В Россию ввезли более 11 миллионов яиц – Россельхознадзор

В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц из Азербайджана и Турции. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T16:10

2024-02-01T16:10

2024-02-01T16:10

ввоз куриных яиц в россию

новости

россия

турция

азербайджан

россельхознадзор

экспорт

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц из Азербайджана и Турции. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора.В ноябре прошлого года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт посетил Азербайджан, где провел переговоры с председателем Агентства пищевой безопасности страны Гошгаром Тахмазли. Было принято решение о поставках, и первая партия азербайджанских яиц прибыла в Россию 19 декабря 2023 года через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр". С этого дня было завезено уже 5,5 млн штук.Первая партия турецких яиц была доставлена 3 января. Через пункт пропуска "Яраг – Казмаляр" поступило почти 20 тонн продукции, сообщали в федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.С тех пор в Россию ввезли 5,6 млн штук пищевых яиц из Турции, при этом одна партия весом более пятидесяти тонн (почти 900 тысяч штук) 27 января впервые прибыла в порт Новороссийска.За первый месяц 2024 года Республика Беларусь поставила в РФ 69 миллионов штук яиц, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40,4 млн шт).В конце прошлого года из-за рекордного роста цен на яйца в России были отменены ввозные пошлины на этот вид продукции. Как заявлял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, это должно способствовать насыщению рынка и стабилизации цен.Согласно данным Росстата, за последнюю неделю января в России подешевело несколько групп продуктов, из них куриные яйца – на 1,4%. В Крыму, по официальным данным, цены на яйца снизились на 8,8%.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц Путин объяснил причину роста цен на яйца в РоссииГенпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйца

россия

турция

азербайджан

белоруссия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввоз куриных яиц в россию, новости, россия, турция, азербайджан, россельхознадзор, экспорт, белоруссия