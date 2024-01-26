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В Крыму подешевели продукты: обзор цен - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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В Крыму подешевели продукты: обзор цен
В Крыму подешевели продукты: обзор цен - РИА Новости Крым, 26.01.2024
В Крыму подешевели продукты: обзор цен
В Крыму снижаются цены на яйца и мясо курицы, а также ряд других продуктов. Этому способствуют увеличение собственного производства, налаживание импорта и... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T10:31
2024-01-26T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Крыму снижаются цены на яйца и мясо курицы, а также ряд других продуктов. Этому способствуют увеличение собственного производства, налаживание импорта и комплексные меры, предпринятые властями и региональным управлением Федеральной антимонопольной службы совместно с прокуратурой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минпроме.Согласно данным Росстата, за неделю – с 16 по 22 января – в среднем по стране яйца куриные подешевели на 1,4%, тушка курицы – на 0,8%, свинина – на 0,3% и помидоры – на 0,3%. При этом картофель и лук подорожали на 0,1%, огурцы – на 0,9%, свекла – на 1,5%, морковь – на 1,9%, капуста – на 2,7%, говядина и баранина – на 0,2% и 0,4% соответственно.В Республике Крым в основном наблюдается снижение стоимости продуктов из приведенного выше списка. Подорожали только говядина – на 0,5%, баранина – на 0,8% и картофель – на 0,1%. В то же время яйцо куриное подешевело на 8,8%, огурцы – на 13,2%. Цены на помидоры снизились на 1,4%, на морковь – на 1,05%. Стоимость курицы, свинины, а также капусты, лука и свеклы опустилась менее, чем на один процент.ФАС и прокуратура помогли"На федеральном уровне прорабатываются различные способы стабилизации цен. В том числе увеличение собственного производства, дополнительный импорт куриных яиц, переход на долгосрочные контракты с целью обеспечения прогнозируемых объемов и стабильных цен", – сообщили в пресс-службе министерства.В ведомстве также подчеркнули, что постепенное снижение цен на куриные яйца наблюдается в регионе уже на протяжении нескольких недель. Так, с 9 января яйцо первой категории подешевело на 34,9 рублей за десяток или на 21,8%.Резкое снижение цен на огурцы обусловлено падением спроса. Стоимость остальных продуктов практически не изменились, что свидетельствует о наличии достаточных запасов и стабильности поставок данной продукции.В регионе представлены преимущественно куриные яйца отечественного производства. Местные торговые сети только прорабатывают предложение зарубежных производителей о поставке куриного яйца в регион, резюмировали в ведомстве.Курица и яйца: история роста ценПо данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц выросла за 12 месяцев 2023 года на 58,97%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В то же время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Президент России Владимир Путин назвал столь значительное подорожание данного продукта "сбоем в работе правительства" и заверил, что ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок куриных яиц из других стран. Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, Минсельхоз России заключил контракты на беспошлинный ввоз крупных партий. А депутат Госдумы Константин Бахарев выразил мнение, что резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей.В тоже время экономисты считают, что увеличение поставок из-за границы не окажет длительного эффекта, а нулевые импортные пошлины – существенного влияния на конечную цену куриных яиц. По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, причиной произошедшего стало не повышение спроса, а стремление монополистов увеличивать собственную прибыль.Кроме того, эксперты сомневаются в необходимости наращивать поставки куриного мяса из-за рубежа, так как это негативно отразится на качестве представленного на прилавках товара и может негативно отразится на развитии птицеводческой отрасли. По данным Росстата, только за десять месяцев прошлого года стоимость килограмма тушки куриной прибавила в среднем 19,6% в Крыму рост составил 30%.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские фирмы в 5 раз увеличили запрос на ввоз курятины из-за рубежаПутин обещал подумать над созданием государственной продуктовой сетиИскусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличить
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В Крыму подешевели продукты: обзор цен

В Крыму заявили о снижении цен на яйца, курицу и огурцы

10:31 26.01.2024 (обновлено: 10:34 26.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Крыму снижаются цены на яйца и мясо курицы, а также ряд других продуктов. Этому способствуют увеличение собственного производства, налаживание импорта и комплексные меры, предпринятые властями и региональным управлением Федеральной антимонопольной службы совместно с прокуратурой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минпроме.
Какие продукты подешевели в Крыму
Согласно данным Росстата, за неделю – с 16 по 22 января – в среднем по стране яйца куриные подешевели на 1,4%, тушка курицы – на 0,8%, свинина – на 0,3% и помидоры – на 0,3%. При этом картофель и лук подорожали на 0,1%, огурцы – на 0,9%, свекла – на 1,5%, морковь – на 1,9%, капуста – на 2,7%, говядина и баранина – на 0,2% и 0,4% соответственно.
В Республике Крым в основном наблюдается снижение стоимости продуктов из приведенного выше списка. Подорожали только говядина – на 0,5%, баранина – на 0,8% и картофель – на 0,1%. В то же время яйцо куриное подешевело на 8,8%, огурцы – на 13,2%. Цены на помидоры снизились на 1,4%, на морковь – на 1,05%. Стоимость курицы, свинины, а также капусты, лука и свеклы опустилась менее, чем на один процент.

ФАС и прокуратура помогли

"На федеральном уровне прорабатываются различные способы стабилизации цен. В том числе увеличение собственного производства, дополнительный импорт куриных яиц, переход на долгосрочные контракты с целью обеспечения прогнозируемых объемов и стабильных цен", – сообщили в пресс-службе министерства.
В ведомстве также подчеркнули, что постепенное снижение цен на куриные яйца наблюдается в регионе уже на протяжении нескольких недель. Так, с 9 января яйцо первой категории подешевело на 34,9 рублей за десяток или на 21,8%.
Резкое снижение цен на огурцы обусловлено падением спроса. Стоимость остальных продуктов практически не изменились, что свидетельствует о наличии достаточных запасов и стабильности поставок данной продукции.
"Производственных мощностей региона, а также объемов продукции, поставляемой с материка, достаточно для покрытия спроса крымчан на куриное яйцо", – отметили в минпроме РК. И добавили, что дополнительной потребности в увеличении поставок в настоящее время не наблюдается.
В регионе представлены преимущественно куриные яйца отечественного производства. Местные торговые сети только прорабатывают предложение зарубежных производителей о поставке куриного яйца в регион, резюмировали в ведомстве.

Курица и яйца: история роста цен

По данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц выросла за 12 месяцев 2023 года на 58,97%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В то же время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".
Президент России Владимир Путин назвал столь значительное подорожание данного продукта "сбоем в работе правительства" и заверил, что ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок куриных яиц из других стран. Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, Минсельхоз России заключил контракты на беспошлинный ввоз крупных партий. А депутат Госдумы Константин Бахарев выразил мнение, что резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей.
В тоже время экономисты считают, что увеличение поставок из-за границы не окажет длительного эффекта, а нулевые импортные пошлины – существенного влияния на конечную цену куриных яиц. По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, причиной произошедшего стало не повышение спроса, а стремление монополистов увеличивать собственную прибыль.
Кроме того, эксперты сомневаются в необходимости наращивать поставки куриного мяса из-за рубежа, так как это негативно отразится на качестве представленного на прилавках товара и может негативно отразится на развитии птицеводческой отрасли. По данным Росстата, только за десять месяцев прошлого года стоимость килограмма тушки куриной прибавила в среднем 19,6% в Крыму рост составил 30%.
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
11 января, 18:31Радио "Спутник в Крыму"
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