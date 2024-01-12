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Рост цен на куриные яйца в скором времени продолжится – мнение - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Рост цен на куриные яйца в скором времени продолжится – мнение
Рост цен на куриные яйца в скором времени продолжится – мнение - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Рост цен на куриные яйца в скором времени продолжится – мнение
Поставки из-за рубежа не окажут долгосрочного влияния на стоимость куриных яиц для конечного потребителя. Через некоторое время цены продолжат расти вновь... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T07:43
2024-01-12T07:43
росстат
михаил беляев
мнения
цены на куриные яйца
цены на яйца в крыму
радио "спутник в крыму"
цены в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Поставки из-за рубежа не окажут долгосрочного влияния на стоимость куриных яиц для конечного потребителя. Через некоторое время цены продолжат расти вновь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.По данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц выросла с начала 2023 года на 58,97%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В то же время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Президент России Владимир Путин назвал столь значительное подорожание данного продукта "сбоем в работе правительства" и заверил, что ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок куриных яиц из других стран. Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, Минсельхоз России заключил контракты на беспошлинный ввоз крупных партий. Первые из них уже поступили в страну.В свою очередь финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что увеличение поставок из-за границы не окажет длительного эффекта, а нулевые импортные пошлины – существенного влияния на конечную цену куриных яиц.По мнению гостя студии, подобная ситуация наблюдается не только с куриными яйцами, а во многих сегментах рынка. Причину этого экономист видит в том, что в стране "нарушен процесс нормального ценообразования". Так, например, аналогичная ситуация складывается на строительном рынке. Когда начали расти цены на жилье, должна была "включиться" Федеральная антимонопольная служба, однако этого не произошло, продолжил Беляев.Он также сделал вывод, что существующая в стране инфляции во многом носит монополистический характер. И бороться с ней за счет увеличения стоимости денег путем повышения ключевой ставки и снижения спроса бессмысленно.Резкий рост цен на куриные яйца произошел в конце прошлого года. Стоимость этого продукта с начала года выросла на 40-70%. Крым оказался в числе антилидеров по росту цен на яйца.По мнению депутата Госдумы от Крыма, первого зампредседателя парламентского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева, резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах России является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей.В конце декабря в Россию ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана. Тогда в Минсельхозе заявляли о стабилизации цен на этот продукт после Нового года. В январе поступило две партии яиц из Турции.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объяснил причину роста цен на яйца в РоссииФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товарыВ Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего
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росстат, михаил беляев, мнения, цены на куриные яйца, цены на яйца в крыму, цены в крыму
Рост цен на куриные яйца в скором времени продолжится – мнение

Рост цен на куриные яйца не смогут остановить поставки из-за рубежа – экономист

07:43 12.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродуктовая корзина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Поставки из-за рубежа не окажут долгосрочного влияния на стоимость куриных яиц для конечного потребителя. Через некоторое время цены продолжат расти вновь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц выросла с начала 2023 года на 58,97%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В то же время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".
Президент России Владимир Путин назвал столь значительное подорожание данного продукта "сбоем в работе правительства" и заверил, что ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок куриных яиц из других стран. Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, Минсельхоз России заключил контракты на беспошлинный ввоз крупных партий. Первые из них уже поступили в страну.
В свою очередь финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что увеличение поставок из-за границы не окажет длительного эффекта, а нулевые импортные пошлины – существенного влияния на конечную цену куриных яиц.

"В России употребляют 42 миллиарда штук яиц в год. Мы пытаемся "вылечить" ситуацию путем ввоза из Турции, Азербайджана, Ирана и Белоруссии двух-трех миллионов яиц. Такой объем не сможет оказывать долгосрочного влияния на сдерживание цен. Монополисты возьмут паузу и спустя некоторое время цены продолжат рост", – пояснил Беляев.

По мнению гостя студии, подобная ситуация наблюдается не только с куриными яйцами, а во многих сегментах рынка. Причину этого экономист видит в том, что в стране "нарушен процесс нормального ценообразования". Так, например, аналогичная ситуация складывается на строительном рынке. Когда начали расти цены на жилье, должна была "включиться" Федеральная антимонопольная служба, однако этого не произошло, продолжил Беляев.

"ФАС должна была отследить причину роста стоимости используемых в строительстве материалов, размер наценки застройщиков… Но этого не произошло. В результате начали "охлаждать" спрос при помощи сворачивания ипотечных программ", – отметил аналитик.

Он также сделал вывод, что существующая в стране инфляции во многом носит монополистический характер. И бороться с ней за счет увеличения стоимости денег путем повышения ключевой ставки и снижения спроса бессмысленно.

"Важно понять причину роста цен и применять адекватные меры воздействия. В противном случае будем и далее наблюдать ситуацию с постоянным повышением цен на товары, продукты и услуги", – резюмировал Беляев.

Резкий рост цен на куриные яйца произошел в конце прошлого года. Стоимость этого продукта с начала года выросла на 40-70%. Крым оказался в числе антилидеров по росту цен на яйца.
По мнению депутата Госдумы от Крыма, первого зампредседателя парламентского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева, резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах России является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей.
В конце декабря в Россию ввезли 612 тысяч яиц из Азербайджана. Тогда в Минсельхозе заявляли о стабилизации цен на этот продукт после Нового года. В январе поступило две партии яиц из Турции.
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