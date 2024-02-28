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Цены на яйца: ФАС возбудила 10 антимонопольных дел - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Цены на яйца: ФАС возбудила 10 антимонопольных дел
Цены на яйца: ФАС возбудила 10 антимонопольных дел - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Цены на яйца: ФАС возбудила 10 антимонопольных дел
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 10 дел в отношении производителей куриных яиц из-за необоснованно завышенных цен на продукцию. Об этом РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T11:02
2024-02-28T11:04
фас (федеральная антимонопольная служба)
михаил мишустин
цены на куриные яйца
новости
продукты
правительство россии
максим шаскольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 10 дел в отношении производителей куриных яиц из-за необоснованно завышенных цен на продукцию. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский.Шаскольский добавил, что во втором полугодии прошлого года в связи с резким ростом цен на мясо кур ФАС проводила работу с крупнейшими производителями. В результате компании приняли решение о снижении отпускных цен. Кроме того, ФАС предложила торговым сетям соразмерно снижать розничные цены на курятину."ФАС еженедельно контролирует реализацию данного решения, цены снижаются", – сказал руководитель ведомства.Цены на продукты в КрымуГлава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что в регионе цены на ряд социально значимых товаров завышены на 68%, по некоторым видам – до 90%. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства.Глава РК дал профильным ведомствам неделю на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов.В декабре прошлого года крымское управление ФАС возбудило дела в отношении двух производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на 94%.Также зафиксирован рост цен на мясо кур. Только за десять месяцев прошлого года стоимость килограмма курятины прибавила в среднем 19,6% в Крыму рост составил 30%.Цены на яйца в РоссииПо данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц выросла за 2023 год на 58,97%.Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В то же время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Президент России Владимир Путин назвал столь значительное подорожание данного продукта "сбоем в работе правительства" и заверил, что ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок куриных яиц из других стран. Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, Минсельхоз России заключил контракты на беспошлинный ввоз крупных партий.3 января в Россию доставили первую партию яиц из Турции – почти 20 тонн. С тех пор в Россию ввезли 5,6 млн штук пищевых яиц из Турции, при этом одна партия весом более пятидесяти тонн (почти 900 тысяч штук) 27 января впервые прибыла в порт Новороссийска.За первый месяц 2024 года Республика Беларусь поставила в РФ 69 миллионов штук яиц, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40,4 млн штук).По данным Россельхознадзора, с начала открытия российского рынка для поставок куриных яиц из Азербайджана и Турции проконтролирован ввоз более 11,1 млн штук.Согласно данным Росстата, за последнюю неделю января в России подешевело несколько групп продуктов, из них куриные яйца – на 1,4%. В Крыму, по официальным данным, цены на яйца снизились на 8,8%.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйцаХрупкий баланс: как импорт курятины изменит цены на мясо птицы в РоссииПутин обещал подумать над созданием государственной продуктовой сети
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фас (федеральная антимонопольная служба), михаил мишустин, цены на куриные яйца, новости, продукты, правительство россии, максим шаскольский
Цены на яйца: ФАС возбудила 10 антимонопольных дел

ФАС России возбудила 10 антимонопольных дел из-за завышенных цен на яйца

11:02 28.02.2024 (обновлено: 11:04 28.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Виталий АньковЦены на яйца в Крыму
Цены на яйца в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости Крым . Виталий Аньков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 10 дел в отношении производителей куриных яиц из-за необоснованно завышенных цен на продукцию. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский.
"Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен у производителей по сравнению с ростом себестоимости и роста рентабельности в оптовом сегменте. По итогам проведенной работы возбуждено десять дел о нарушении антимонопольного законодательства в десяти регионах РФ, в том числе по признакам заключения антиконкурентных соглашений и осуществления согласованных действий", – сказал глава ФАС на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Шаскольский добавил, что во втором полугодии прошлого года в связи с резким ростом цен на мясо кур ФАС проводила работу с крупнейшими производителями. В результате компании приняли решение о снижении отпускных цен. Кроме того, ФАС предложила торговым сетям соразмерно снижать розничные цены на курятину.
"ФАС еженедельно контролирует реализацию данного решения, цены снижаются", – сказал руководитель ведомства.

Цены на продукты в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что в регионе цены на ряд социально значимых товаров завышены на 68%, по некоторым видам – до 90%. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства.
Глава РК дал профильным ведомствам неделю на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов.
В декабре прошлого года крымское управление ФАС возбудило дела в отношении двух производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на 94%.
Также зафиксирован рост цен на мясо кур. Только за десять месяцев прошлого года стоимость килограмма курятины прибавила в среднем 19,6% в Крыму рост составил 30%.

Цены на яйца в России

По данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц выросла за 2023 год на 58,97%.
Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В то же время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".
Президент России Владимир Путин назвал столь значительное подорожание данного продукта "сбоем в работе правительства" и заверил, что ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок куриных яиц из других стран. Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, Минсельхоз России заключил контракты на беспошлинный ввоз крупных партий.
3 января в Россию доставили первую партию яиц из Турции – почти 20 тонн. С тех пор в Россию ввезли 5,6 млн штук пищевых яиц из Турции, при этом одна партия весом более пятидесяти тонн (почти 900 тысяч штук) 27 января впервые прибыла в порт Новороссийска.
За первый месяц 2024 года Республика Беларусь поставила в РФ 69 миллионов штук яиц, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40,4 млн штук).
По данным Россельхознадзора, с начала открытия российского рынка для поставок куриных яиц из Азербайджана и Турции проконтролирован ввоз более 11,1 млн штук.
Согласно данным Росстата, за последнюю неделю января в России подешевело несколько групп продуктов, из них куриные яйца – на 1,4%. В Крыму, по официальным данным, цены на яйца снизились на 8,8%.
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба)Михаил МишустинЦены на куриные яйцаНовостиПродуктыПравительство РоссииМаксим Шаскольский
 
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