https://crimea.ria.ru/20240131/fas-rekomenduet-regionam-zaklyuchat-soglasheniya-o-stabilizatsii-tsen-na-yaytsa-1134598517.html

ФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйца

ФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйца - РИА Новости Крым, 31.01.2024

ФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба РФ разработала рекомендации по заключению соглашений о стабилизации цен на яйца. Документ направлен во все регионы страны,... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T21:06

2024-01-31T21:06

2024-01-31T21:06

фас (федеральная антимонопольная служба)

цены на куриные яйца

цены на яйца в крыму

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба РФ разработала рекомендации по заключению соглашений о стабилизации цен на яйца. Документ направлен во все регионы страны, сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что подобные соглашения уже действуют в 17 регионах. Также данная мера называется временной и направленной на стабилизацию цен на социально значимые товары.Согласно рекомендациям, региональным органам власти необходимо выявить сегмент товаропроводящей цепочки, в котором возникает или может возникнуть существенный рост цен на данный продукт и заключить соглашение.Необходимо определить проблемы с поставками яиц, провести работу по сокращению цепочек поставки, оказать содействие в закупке и поставке в регион наиболее доступных по цене товаров."Соглашения целесообразно заключать, не дожидаясь достижения договоренностей со всеми участниками рынка", – указывает ФАС. Так как "иные хозяйствующие субъекты смогут присоединяться к соглашению по мере достижения с ними договоренностей".Предметом соглашений должна быть стабилизация цен на куриные яйца путем их снижения либо неповышения ранее установленных, а также установление максимальных размеров торговых надбавок к закупочной стоимости.Документ должен содержать норму, согласно которой производители и поставщики – подписанты соглашения обязуются своевременно осуществлять поставки яиц в предусмотренном объеме. А организации розничной торговли – предпринимать все возможные меры по обеспечению запасов, достаточных для удовлетворения спроса. По данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц выросла за 12 месяцев 2023 года на 58,97%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В то же время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Президент России Владимир Путин назвал столь значительное подорожание данного продукта "сбоем в работе правительства" и заверил, что ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок куриных яиц из других стран. Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, Минсельхоз России заключил контракты на беспошлинный ввоз крупных партий. А депутат Госдумы Константин Бахарев выразил мнение, что резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей.В тоже время экономисты считают, что увеличение поставок из-за границы не окажет длительного эффекта, а нулевые импортные пошлины – существенного влияния на конечную цену куриных яиц. По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, причиной произошедшего стало не повышение спроса, а стремление монополистов увеличивать собственную прибыль.Кроме того, эксперты сомневаются в необходимости наращивать поставки куриного мяса из-за рубежа, так как это негативно отразится на качестве представленного на прилавках товара и может негативно отразится на развитии птицеводческой отрасли. По данным Росстата, только за десять месяцев прошлого года стоимость килограмма тушки куриной прибавила в среднем 19,6% в Крыму рост составил 30%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обещал подумать над созданием государственной продуктовой сетиИскусственные куриные яйца в продаже: стоит ли покупать и как отличитьЧем опасны искусственные яйца

https://crimea.ria.ru/20240111/rost-tsen-na-yaytsa-sprovotsirovali-monopolii--ekspert-1134127752.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), цены на куриные яйца, цены на яйца в крыму, новости