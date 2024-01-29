https://crimea.ria.ru/20240129/chem-opasny-iskusstvennye-yaytsa-1134528573.html

Чем опасны искусственные яйца

Чем опасны искусственные яйца - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Чем опасны искусственные яйца

Искусственные куриные яйца разных производителей могут отличаться по качеству, они могут быть безопасными и даже полезными, но далеко не во всех случаях. Такое... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T13:37

2024-01-29T13:37

2024-01-29T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Искусственные куриные яйца разных производителей могут отличаться по качеству, они могут быть безопасными и даже полезными, но далеко не во всех случаях. Такое мнение РИА Новости Крым выразили эксперты в области питания.Белковый продуктПо его мнению, белковый аналог в некоторых случаях может быть даже безопаснее натуральных куриных яиц, поскольку некоторые птицефабрики не всегда работают добросовестно."Многие птицефабрики для лечения сальмонеллеза бесконтрольно в больших количествах используют антибиотики, - поясняет специалист. - Конечно, если речь о чистом хорошем биологическом курином яйце, которое произведено по всем стандартам, с применением пробиотиков, различных эфирных масел для профилактики заболеваний птицы - такое яйцо самое лучшее и самое полезное", - констатирует он.Яйца опасные и безопасныеПо мнению члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарьи Русаковой, в целом имитированные яйца могут быть безопасными, однако далеко не во всех случаях."Зависит от того, что это за яйца, какого состава, какой продукт используется. Чтобы произвести имитацию, нужно сырье, для приготовления которого используются различные красители, загустители и консерванты. Есть дешевые варианты китайских яиц, которые считаются вредными, но есть продукция для веганов - безопасная имитация куриных яиц. Скорее всего, на наш рынок чаще попадает китайская имитация - по белковой составляющей не соответствующая тому, что мы ждем от яйца", - констатирует Русакова.Что касается содержания антибиотика в натуральных куриных яйцах - в разрешенных дозировках это не опасно, продолжает она."Антибиотики используют все производители, чтобы птица не болела, могла производить много яиц. Используются добавки, чтобы желток был более ярким. Есть определенные допустимые концентрации препаратов и к тому моменту ,когда конечный продукт попадает на стол, в его составе уже остаются только следы этих препаратов", - поясняет она.Яичная перспективаПри этом оба эксперта подчеркивают: современная пищевая промышленность претерпевает стремительные изменения.Имитированные продукты могут быть заменителями для людей, вынужденных отказываться от оригинала, так как придерживаются диеты в связи определенными заболеваниями. Например, при повышенном холестерине, болезнях желудочно-кишечного тракта, печени, констатировал ранее доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов. При этом следует разделять подделки, разные по своей цели – "суррогат" и "аналог". Если же вас пытаются убедить, что это продукт натуральный, то это является мошенничеством.Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала 2023 года к его концу в среднем выросли на 30-40%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов, ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы.ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран. В настоящее время импортное куриное яйцо завозят в Россию из Турции. Читайте также на РИА Новости Крым:Рост цен на яйца спровоцировали монополии – экспертКогда в России подешевеют яйцаРост цен на куриные яйца: в Крыму нашли решение

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2024

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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