Рейтинг@Mail.ru
Чем опасны искусственные яйца - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240129/chem-opasny-iskusstvennye-yaytsa-1134528573.html
Чем опасны искусственные яйца
Чем опасны искусственные яйца - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Чем опасны искусственные яйца
Искусственные куриные яйца разных производителей могут отличаться по качеству, они могут быть безопасными и даже полезными, но далеко не во всех случаях. Такое... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T13:37
2024-01-29T13:37
эксклюзивы риа новости крым
цены на куриные яйца
цены на яйца в крыму
продукты
зож
здоровье
питание
общество
ввоз куриных яиц в россию
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121751657_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6366228a57feb9bfdc5d0ccceec77a98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Искусственные куриные яйца разных производителей могут отличаться по качеству, они могут быть безопасными и даже полезными, но далеко не во всех случаях. Такое мнение РИА Новости Крым выразили эксперты в области питания.Белковый продуктПо его мнению, белковый аналог в некоторых случаях может быть даже безопаснее натуральных куриных яиц, поскольку некоторые птицефабрики не всегда работают добросовестно."Многие птицефабрики для лечения сальмонеллеза бесконтрольно в больших количествах используют антибиотики, - поясняет специалист. - Конечно, если речь о чистом хорошем биологическом курином яйце, которое произведено по всем стандартам, с применением пробиотиков, различных эфирных масел для профилактики заболеваний птицы - такое яйцо самое лучшее и самое полезное", - констатирует он.Яйца опасные и безопасныеПо мнению члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарьи Русаковой, в целом имитированные яйца могут быть безопасными, однако далеко не во всех случаях."Зависит от того, что это за яйца, какого состава, какой продукт используется. Чтобы произвести имитацию, нужно сырье, для приготовления которого используются различные красители, загустители и консерванты. Есть дешевые варианты китайских яиц, которые считаются вредными, но есть продукция для веганов - безопасная имитация куриных яиц. Скорее всего, на наш рынок чаще попадает китайская имитация - по белковой составляющей не соответствующая тому, что мы ждем от яйца", - констатирует Русакова.Что касается содержания антибиотика в натуральных куриных яйцах - в разрешенных дозировках это не опасно, продолжает она."Антибиотики используют все производители, чтобы птица не болела, могла производить много яиц. Используются добавки, чтобы желток был более ярким. Есть определенные допустимые концентрации препаратов и к тому моменту ,когда конечный продукт попадает на стол, в его составе уже остаются только следы этих препаратов", - поясняет она.Яичная перспективаПри этом оба эксперта подчеркивают: современная пищевая промышленность претерпевает стремительные изменения.Имитированные продукты могут быть заменителями для людей, вынужденных отказываться от оригинала, так как придерживаются диеты в связи определенными заболеваниями. Например, при повышенном холестерине, болезнях желудочно-кишечного тракта, печени, констатировал ранее доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов. При этом следует разделять подделки, разные по своей цели – "суррогат" и "аналог". Если же вас пытаются убедить, что это продукт натуральный, то это является мошенничеством.Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала 2023 года к его концу в среднем выросли на 30-40%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов, ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы.ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран. В настоящее время импортное куриное яйцо завозят в Россию из Турции. Читайте также на РИА Новости Крым:Рост цен на яйца спровоцировали монополии – экспертКогда в России подешевеют яйцаРост цен на куриные яйца: в Крыму нашли решение
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121751657_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be5aec043f3bd50f887718e23dc72210.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на куриные яйца, цены на яйца в крыму, продукты, зож, здоровье, питание, общество, ввоз куриных яиц в россию, мнения, алексей кухно, дарья русакова
Чем опасны искусственные яйца

Эксперты оценили опасность искусственных куриных яиц

13:37 29.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Искусственные куриные яйца разных производителей могут отличаться по качеству, они могут быть безопасными и даже полезными, но далеко не во всех случаях. Такое мнение РИА Новости Крым выразили эксперты в области питания.

Белковый продукт

"По аналогии с белковой красной икрой, искусственные яйца также сделаны из белка. Натуральная икра дорогая, белковая дешевле, а сбалансированность микроэлементов и различных биологически активных веществ в них одинаковая. То же с яйцами", - говорит кандидат сельскохозяйственных наук, ветеринарный врач Алексей Кухно.
По его мнению, белковый аналог в некоторых случаях может быть даже безопаснее натуральных куриных яиц, поскольку некоторые птицефабрики не всегда работают добросовестно.
"Многие птицефабрики для лечения сальмонеллеза бесконтрольно в больших количествах используют антибиотики, - поясняет специалист. - Конечно, если речь о чистом хорошем биологическом курином яйце, которое произведено по всем стандартам, с применением пробиотиков, различных эфирных масел для профилактики заболеваний птицы - такое яйцо самое лучшее и самое полезное", - констатирует он.

Яйца опасные и безопасные

По мнению члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарьи Русаковой, в целом имитированные яйца могут быть безопасными, однако далеко не во всех случаях.
"Зависит от того, что это за яйца, какого состава, какой продукт используется. Чтобы произвести имитацию, нужно сырье, для приготовления которого используются различные красители, загустители и консерванты. Есть дешевые варианты китайских яиц, которые считаются вредными, но есть продукция для веганов - безопасная имитация куриных яиц. Скорее всего, на наш рынок чаще попадает китайская имитация - по белковой составляющей не соответствующая тому, что мы ждем от яйца", - констатирует Русакова.
Что касается содержания антибиотика в натуральных куриных яйцах - в разрешенных дозировках это не опасно, продолжает она.
"Антибиотики используют все производители, чтобы птица не болела, могла производить много яиц. Используются добавки, чтобы желток был более ярким. Есть определенные допустимые концентрации препаратов и к тому моменту ,когда конечный продукт попадает на стол, в его составе уже остаются только следы этих препаратов", - поясняет она.

Яичная перспектива

При этом оба эксперта подчеркивают: современная пищевая промышленность претерпевает стремительные изменения.
"Ведется поиск различных источников белка из-за перенаселения планеты. Поэтому в будущем будут такие искусственные яйца, которые будут соответствовать настоящим по всем параметрам - белково-жировой составляющей, органолептическим свойствам и по безопасности", - убеждена Русакова.
Имитированные продукты могут быть заменителями для людей, вынужденных отказываться от оригинала, так как придерживаются диеты в связи определенными заболеваниями. Например, при повышенном холестерине, болезнях желудочно-кишечного тракта, печени, констатировал ранее доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов.
При этом следует разделять подделки, разные по своей цели – "суррогат" и "аналог". Если же вас пытаются убедить, что это продукт натуральный, то это является мошенничеством.
Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала 2023 года к его концу в среднем выросли на 30-40%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов, ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы.
ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца "сбоем в работе правительства", поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран.
В настоящее время импортное куриное яйцо завозят в Россию из Турции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт
Когда в России подешевеют яйца
Рост цен на куриные яйца: в Крыму нашли решение
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЦены на куриные яйцаЦены на яйца в КрымуПродуктыЗОЖЗдоровьеПитаниеОбществоВвоз куриных яиц в РоссиюМненияАлексей КухноДарья Русакова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33Лукашенко заявил о рекордном товарообороте между РФ и Белоруссией
16:15ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших
16:02Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО
15:49Подлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии
15:24Ревизоры из США нагрянули в Киев
15:10Кадровая чистка в Ялте: Павленко уволила глав управляющих компаний
14:33Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходит
14:01Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ
13:51ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиков
13:37Чем опасны искусственные яйца
13:21Армия России освободила очередное село в Харьковской области
13:19Памятную доску в честь героя СВО открыли в Симферополе
13:15В Крыму травмировались три любителя зимних катаний в горах
13:08Экс-командирам "Беркута" предъявили новые обвинения по делу майдана
12:51Крым передал Кубани огонь семейного очага "Сердце России"
12:31Зачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска
12:08Haval отзовет более 30 тысяч авто в России из-за проблем с проводкой
11:50Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно
11:41В Крыму двое мужчин погибли на пожаре в жилом доме
11:38В Севастополе остановились катер и паром в Артбухте – работают водолазы
Лента новостейМолния