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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T20:06

2024-05-02T20:06

2024-05-02T20:06

севастополь

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.Рейд в городе-герое закрывали в четверг дважды. О причинах не сообщалось.Паромы являются метеозависимым транспортом. По данным гидрометцентра, 2 мая в Севастополе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +19...21.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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