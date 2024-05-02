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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T20:06
2024-05-02T20:06
2024-05-02T20:06
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.Рейд в городе-герое закрывали в четверг дважды. О причинах не сообщалось.Паромы являются метеозависимым транспортом. По данным гидрометцентра, 2 мая в Севастополе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +19...21.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, общество, новости крыма
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
В Севастополе запустили морское сообщение