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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T20:06
2024-05-02T20:06
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.Рейд в городе-герое закрывали в четверг дважды. О причинах не сообщалось.Паромы являются метеозависимым транспортом. По данным гидрометцентра, 2 мая в Севастополе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +19...21.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, общество, новости крыма
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

В Севастополе запустили морское сообщение

20:06 02.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Рейд в городе-герое закрывали в четверг дважды. О причинах не сообщалось.
Паромы являются метеозависимым транспортом. По данным гидрометцентра, 2 мая в Севастополе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +19...21.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортОбществоНовости Крыма
 
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