https://crimea.ria.ru/20240502/v-sevastopole-ostanovleno-dvizhenie-paromov-1136982367.html

В Севастополе остановлено движение паромов

В Севастополе остановлено движение паромов - РИА Новости Крым, 02.05.2024

В Севастополе остановлено движение паромов

В Севастополе остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T10:44

2024-05-02T10:44

2024-05-02T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.Причина ограничения не уточняется.Паромы являются метеозависимым транспортом. По данным гидрометцентра, 2 мая в Севастополе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 19-21°С.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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