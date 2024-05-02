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В Севастополе остановлено движение паромов
В Севастополе остановлено движение паромов - РИА Новости Крым, 02.05.2024
В Севастополе остановлено движение паромов
В Севастополе остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T10:44
2024-05-02T10:44
2024-05-02T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.Причина ограничения не уточняется.Паромы являются метеозависимым транспортом. По данным гидрометцентра, 2 мая в Севастополе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 19-21°С.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе остановлено движение паромов
В Севастополе остановлено движение паромов - дептранс