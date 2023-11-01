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Киев запускает беспилотники на границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Киев запускает беспилотники на границе с Белоруссией
Киев запускает беспилотники на границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Киев запускает беспилотники на границе с Белоруссией
Киев продолжает использовать тактику мелких провокаций на украино-белорусской границе. Об этом сообщил председатель государственного погранкомитета Белоруссии... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T14:47
2023-11-01T14:47
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Киев продолжает использовать тактику мелких провокаций на украино-белорусской границе. Об этом сообщил председатель государственного погранкомитета Белоруссии Константин Молостов.По его словам, провокаторы вывешивают "свои флаги", в том числе и националистические, включают украинский гимн и портят пограничные знаки.В 2022 году Киев в одностороннем порядке остановил пропуск граждан и автомобилей на границе с Белоруссией. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в сентябре заявил, что Минск готов обеспечивать пропуск граждан через границу с Украиной.В августе в Белоруссии заявили о провокационных действиях со стороны Польши с целью оправдать увеличение численности войск у совместной с республикой государственной границы.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, Москва ответит всеми имеющимися средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на УкраинуМиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем – ПутинПервый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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белоруссия, ситуация в белоруссии, украина, граница, в мире, новости, безопасность, новости
Киев запускает беспилотники на границе с Белоруссией

Погранкомитет Белоруссии: Украина устраивает провокации с беспилотниками на границе

14:47 01.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ с беспилотником
Солдат ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Киев продолжает использовать тактику мелких провокаций на украино-белорусской границе. Об этом сообщил председатель государственного погранкомитета Белоруссии Константин Молостов.
По его словам, провокаторы вывешивают "свои флаги", в том числе и националистические, включают украинский гимн и портят пограничные знаки.

"Основной вид провокаций – это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся", - цитирует Молостова РИА Новости.

В 2022 году Киев в одностороннем порядке остановил пропуск граждан и автомобилей на границе с Белоруссией. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в сентябре заявил, что Минск готов обеспечивать пропуск граждан через границу с Украиной.
В августе в Белоруссии заявили о провокационных действиях со стороны Польши с целью оправдать увеличение численности войск у совместной с республикой государственной границы.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, Москва ответит всеми имеющимися средствами.
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