https://crimea.ria.ru/20231101/kiev-zapuskaet-bespilotniki-na-granitse-s-belorussiey-1132483097.html

Киев запускает беспилотники на границе с Белоруссией

Киев запускает беспилотники на границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Киев запускает беспилотники на границе с Белоруссией

Киев продолжает использовать тактику мелких провокаций на украино-белорусской границе. Об этом сообщил председатель государственного погранкомитета Белоруссии... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T14:47

2023-11-01T14:47

2023-11-01T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Киев продолжает использовать тактику мелких провокаций на украино-белорусской границе. Об этом сообщил председатель государственного погранкомитета Белоруссии Константин Молостов.По его словам, провокаторы вывешивают "свои флаги", в том числе и националистические, включают украинский гимн и портят пограничные знаки.В 2022 году Киев в одностороннем порядке остановил пропуск граждан и автомобилей на границе с Белоруссией. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в сентябре заявил, что Минск готов обеспечивать пропуск граждан через границу с Украиной.В августе в Белоруссии заявили о провокационных действиях со стороны Польши с целью оправдать увеличение численности войск у совместной с республикой государственной границы.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, Москва ответит всеми имеющимися средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на УкраинуМиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем – ПутинПервый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск

https://crimea.ria.ru/20230816/o-chem-bryatsaet-oruzhie-latvii-i-polshi-u-granits-belorussii--ekspert-1130766371.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, ситуация в белоруссии, украина, граница, в мире, новости, безопасность, новости