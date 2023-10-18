Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину
Путин: поставки ATACMS ничего не изменят на линии соприкосновения
© AP Photo J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo J. Scott Applewhite
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Американские поставки ракет ATACMS являются очередной ошибкой США, это ничего не изменит на линии соприкосновения, просто продлит агонию Украины. Об этом завил президент России Владимир Путин.
"Во-первых, это, конечно, наносит вред, это создает дополнительную угрозу, во-вторых, кончено, мы сможем отражать эти атаки… Это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно", – заявил президент.
По мнению президента поставки ATACMS, по мнению Путина – ошибка со стороны США и сразу по нескольким причинам:
"Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать "Если бы мы все поставили, что можем, тогда ситуация бы изменилась, но это привело бы к лишним жертвам". Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. И для Украины в этом тоже ничего хорошего нет – это просто продлевает агонию. Они начали анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление на Херсонском направлении: потери есть – результата нет. Также как на Запорожском и других направлениях. И это тоже ошибка. И наконец, ошибка более масштабного, пока невидимого характера – то что США больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Все это накаляет атмосферу", – пояснил российский лидер.
Читайте также на РИА Новости Крым: