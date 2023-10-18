Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину

"Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать "Если бы мы все поставили, что можем, тогда ситуация бы изменилась, но это привело бы к лишним жертвам". Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. И для Украины в этом тоже ничего хорошего нет – это просто продлевает агонию. Они начали анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление на Херсонском направлении: потери есть – результата нет. Также как на Запорожском и других направлениях. И это тоже ошибка. И наконец, ошибка более масштабного, пока невидимого характера – то что США больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Все это накаляет атмосферу", – пояснил российский лидер.