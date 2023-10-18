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Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину
Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину
Американские поставки ракет ATACMS являются очередной ошибкой США, это ничего не изменит на линии соприкосновения, просто продлит агонию Украины. Об этом завил... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T13:26
2023-10-18T13:26
владимир путин (политик)
россия
политика
в мире
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Американские поставки ракет ATACMS являются очередной ошибкой США, это ничего не изменит на линии соприкосновения, просто продлит агонию Украины. Об этом завил президент России Владимир Путин.По мнению президента поставки ATACMS, по мнению Путина – ошибка со стороны США и сразу по нескольким причинам:Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасныУ США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый домПутин: МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем
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владимир путин (политик), россия, политика, в мире, поставки западного оружия украине
Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину

Путин: поставки ATACMS ничего не изменят на линии соприкосновения

13:26 18.10.2023
 
© AP Photo J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo J. Scott Applewhite
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Американские поставки ракет ATACMS являются очередной ошибкой США, это ничего не изменит на линии соприкосновения, просто продлит агонию Украины. Об этом завил президент России Владимир Путин.
"Во-первых, это, конечно, наносит вред, это создает дополнительную угрозу, во-вторых, кончено, мы сможем отражать эти атаки… Это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно", – заявил президент.
По мнению президента поставки ATACMS, по мнению Путина – ошибка со стороны США и сразу по нескольким причинам:

"Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать "Если бы мы все поставили, что можем, тогда ситуация бы изменилась, но это привело бы к лишним жертвам". Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. И для Украины в этом тоже ничего хорошего нет это просто продлевает агонию. Они начали анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление на Херсонском направлении: потери есть результата нет. Также как на Запорожском и других направлениях. И это тоже ошибка. И наконец, ошибка более масштабного, пока невидимого характера то что США больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Все это накаляет атмосферу", пояснил российский лидер.

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Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаВ миреПоставки западного оружия Украине
 
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