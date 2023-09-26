https://crimea.ria.ru/20230926/u-ssha-zakanchivayutsya-dengi-dlya-pomoschi-ukraine--belyy-dom-1131662699.html
У США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый дом
У США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый дом - РИА Новости Крым, 26.09.2023
У США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый дом
Средства на поддержку Украины в бюджете США могут закончиться через несколько недель, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования. Об этом РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T09:09
2023-09-26T09:09
2023-09-26T09:19
джон кирби
новости
сша
в мире
конгресс сша
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
всу (вооруженные силы украины)
ракеты atacms
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/10/1125948147_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_69604a2bcbce39233c1bf62e42996ce4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Средства на поддержку Украины в бюджете США могут закончиться через несколько недель, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию CNN.По словам представителя Белого дома, негативно сказаться на поставках оружия Украине может и "шатдаун" – приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета. Это может произойти уже 1 октября.Кибри добавил, что с наступлением зимы "обеим армиям будет очень сложно маневрировать", поэтому Вашингтон стремится к тому, чтобы обеспечить ВСУ "всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле".Ранее администрация Байдена запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, 13 млрд долларов на экстренную военную помощь Киеву и 8,5 млрд долларов на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.Поставка Украине танков Abrams и ракет ATACMSКомментируя прибытие первой партии танков Abrams на Украину, чиновник выразил уверенность, что эта техника "придаст украинским войскам больше мобильности, скорости и огневой мощи для прорыва".В то же время Кирби признал, что эти танки требуют значительных затрат на облуживание, включая поставки запасных частей.Но вопрос о вероятности и сроках поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS, представитель Белого дома заявил, что ему "пока нечего объявить по поводу этих поставок".Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил о доставке первой партии американских танков Abrams. Уточнять, сколько именно машин доставлено в страну, он не стал. По словам Зеленского, танки "готовятся усилить украинские бригады".Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что Abrams постигнет та же участь, что немецкие Leopard 2 и британские Challenger – они сгорят в украинских степях.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасныЗапад проиграл России – Володин привел семь доказательствСША официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/10/1125948147_97:0:1024:695_1920x0_80_0_0_89ffcea573b96490faf9fcd19cc4cd52.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон кирби, новости, сша, в мире, конгресс сша, украина, владимир зеленский (президент украины), политика, всу (вооруженные силы украины), ракеты atacms
У США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый дом
Кирби: денег на поддержку Украине у США осталось на несколько недель
09:09 26.09.2023 (обновлено: 09:19 26.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Средства на поддержку Украины в бюджете США могут закончиться через несколько недель, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию CNN.
"У нас есть еще немного средств. Я думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы", – сказал Кирби.
По словам представителя Белого дома, негативно сказаться на поставках оружия Украине может и "шатдаун" – приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета. Это может произойти уже 1 октября.
Кибри добавил, что с наступлением зимы "обеим армиям будет очень сложно маневрировать", поэтому Вашингтон стремится к тому, чтобы обеспечить ВСУ "всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле".
Ранее администрация Байдена запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, 13 млрд долларов на экстренную военную помощь Киеву и 8,5 млрд долларов на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.
Поставка Украине танков Abrams и ракет ATACMS
Комментируя прибытие первой партии танков Abrams на Украину, чиновник выразил уверенность, что эта техника "придаст украинским войскам больше мобильности, скорости и огневой мощи для прорыва".
В то же время Кирби признал, что эти танки требуют значительных затрат на облуживание, включая поставки запасных частей.
"Все эти вызовы реальны, и мы потратили массу времени на то, чтобы убедиться в том, что украинцы достаточно подготовлены для того, чтобы не только управлять танками, но и обслуживать их", – отметил он.
Но вопрос о вероятности и сроках поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS, представитель Белого дома заявил, что ему "пока нечего объявить по поводу этих поставок".
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил о доставке первой партии американских танков Abrams. Уточнять, сколько именно машин доставлено в страну, он не стал. По словам Зеленского, танки "готовятся усилить украинские бригады".
Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность
, что Abrams постигнет та же участь, что немецкие Leopard 2 и британские Challenger – они сгорят в украинских степях.
Читайте также на РИА Новости Крым: