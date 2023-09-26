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У США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый дом

У США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый дом - РИА Новости Крым, 26.09.2023

У США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый дом

Средства на поддержку Украины в бюджете США могут закончиться через несколько недель, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования. Об этом РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T09:09

2023-09-26T09:09

2023-09-26T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Средства на поддержку Украины в бюджете США могут закончиться через несколько недель, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию CNN.По словам представителя Белого дома, негативно сказаться на поставках оружия Украине может и "шатдаун" – приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета. Это может произойти уже 1 октября.Кибри добавил, что с наступлением зимы "обеим армиям будет очень сложно маневрировать", поэтому Вашингтон стремится к тому, чтобы обеспечить ВСУ "всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле".Ранее администрация Байдена запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, 13 млрд долларов на экстренную военную помощь Киеву и 8,5 млрд долларов на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.Поставка Украине танков Abrams и ракет ATACMSКомментируя прибытие первой партии танков Abrams на Украину, чиновник выразил уверенность, что эта техника "придаст украинским войскам больше мобильности, скорости и огневой мощи для прорыва".В то же время Кирби признал, что эти танки требуют значительных затрат на облуживание, включая поставки запасных частей.Но вопрос о вероятности и сроках поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS, представитель Белого дома заявил, что ему "пока нечего объявить по поводу этих поставок".Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил о доставке первой партии американских танков Abrams. Уточнять, сколько именно машин доставлено в страну, он не стал. По словам Зеленского, танки "готовятся усилить украинские бригады".Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что Abrams постигнет та же участь, что немецкие Leopard 2 и британские Challenger – они сгорят в украинских степях.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасныЗапад проиграл России – Володин привел семь доказательствСША официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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