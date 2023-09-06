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США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном - РИА Новости Крым, 06.09.2023
США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T20:36
2023-09-06T20:40
сша
пентагон
поставки западного оружия украине
снаряды с обедненным ураном
украина
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон.Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.Британский танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в бою - ВИДЕО &gt;&gt;Танки Abrams украинцы пока не получили.Пакет помощи также включает боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик СШАЛавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядовМиллионы лет полураспада: что такое обедненный уран
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сша, пентагон, поставки западного оружия украине, снаряды с обедненным ураном, украина, политика, новости
США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Пентагон: США передадут Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

20:36 06.09.2023 (обновлено: 20:40 06.09.2023)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Британский танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в бою - ВИДЕО >>
Танки Abrams украинцы пока не получили.
Пакет помощи также включает боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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18:31
США готовятся поставить Украине снаряды с обедненным ураном – СМИ
 
СШАПентагонПоставки западного оружия УкраинеСнаряды с обедненным ураномУкраинаПолитикаНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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