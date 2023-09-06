https://crimea.ria.ru/20230906/ssha-ofitsialno-obyavili-o-peredache-ukraine-snaryadov-s-obednennym-uranom-1131217309.html

США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном - РИА Новости Крым, 06.09.2023

США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T20:36

2023-09-06T20:36

2023-09-06T20:40

сша

пентагон

поставки западного оружия украине

снаряды с обедненным ураном

украина

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон.Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.Британский танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в бою - ВИДЕО >>Танки Abrams украинцы пока не получили.Пакет помощи также включает боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик СШАЛавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядовМиллионы лет полураспада: что такое обедненный уран

https://crimea.ria.ru/20230906/ssha-gotovyatsya-postavit-ukraine-snaryady-s-obednennym-uranom--smi-1131213264.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, пентагон, поставки западного оружия украине, снаряды с обедненным ураном, украина, политика, новости