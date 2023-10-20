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Первый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Первый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск
Первый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Первый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск
Первый за последние девять лет международный автобусный рейс отправился из Ялты в Минск. В пути он проведет около 35-37 часов и преодолеет за это время порядка... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T17:00
2023-10-20T17:12
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ЯЛТА, 20 окт – РИА Новости Крым. Первый за последние девять лет международный автобусный рейс отправился из Ялты в Минск. В пути он проведет около 35-37 часов и преодолеет за это время порядка 2,5 тысяч километров, передает корреспондент РИА Новости Крым. На первый рейс была открыта предварительная продажа билетов, в кассах Ялтинского автовокзала они стоят 5500 рублей. Это хорошая цена в пересчете на белорусские рубли, сказала нам пассажирка первого рейса Людмила Левченко из Витебска. Здесь, в Крыму, когда-то жили ее родители, а сейчас Людмила приезжала в гости к невестке."На наши деньги 5500 рублей - это недорого. Я раньше ездила на другом автобусе, но он приходит ночью, это неудобно. А этот в 10 утра приходит, это мне больше подходит, потому что я потом из Минска еду дальше в Витебск. И потом, знаете, раньше это был такой автобус, нелегальный, а официальным рейсом намного приятнее", - поделилась пассажирка. Автобус будет ходить раз в неделю, но если спрос увеличится, то частота курсирования будет увеличена. По территории Крыма автобус будет следовать через Алушту, Симферополь, Феодосию, Керчь и дальше - через Крымский мост. На материковой России остановки планируются в Краснодаре, Курске, Орле и Брянске.Водителям предстоит дальний путь, чтобы не уставать - они меняются каждые четыре часа.Как сообщалось, новый автобусный рейс связал Севастополь со Скадовском. По данным Херсонского минтранса, автобус отправляется от автовокзала Севастополя в 8:30, из Симферополя — в 10:00, от симферопольской станции "Восточная" - в 10:25. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт: как будут ездить рейсовые автобусы"Это неизбежно": в Крыму анонсировали подорожание проездаВывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя
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Первый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск

Из Крыма в Белоруссию отправился первый рейсовый автобус – время в пути около 37 часов

17:00 20.10.2023 (обновлено: 17:12 20.10.2023)
 
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ЯЛТА, 20 окт – РИА Новости Крым. Первый за последние девять лет международный автобусный рейс отправился из Ялты в Минск. В пути он проведет около 35-37 часов и преодолеет за это время порядка 2,5 тысяч километров, передает корреспондент РИА Новости Крым.

"Автобус современный, 2023 года выпуска. Он третьего класса, в нем обеспечены все возможные условия для комфортного проезда пассажиров. Для удобства автобус обеспечен системой кондиционирования, мягкими сиденьями и бесплатным WI-FI. Для каждого пассажира имеется отдельный разъем для зарядки телефонов, есть кулеры. Все для того, чтобы обеспечить качественное предоставление транспортных услуг", - рассказал журналистам министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

На первый рейс была открыта предварительная продажа билетов, в кассах Ялтинского автовокзала они стоят 5500 рублей. Это хорошая цена в пересчете на белорусские рубли, сказала нам пассажирка первого рейса Людмила Левченко из Витебска. Здесь, в Крыму, когда-то жили ее родители, а сейчас Людмила приезжала в гости к невестке.
"На наши деньги 5500 рублей - это недорого. Я раньше ездила на другом автобусе, но он приходит ночью, это неудобно. А этот в 10 утра приходит, это мне больше подходит, потому что я потом из Минска еду дальше в Витебск. И потом, знаете, раньше это был такой автобус, нелегальный, а официальным рейсом намного приятнее", - поделилась пассажирка.
Автобус будет ходить раз в неделю, но если спрос увеличится, то частота курсирования будет увеличена. По территории Крыма автобус будет следовать через Алушту, Симферополь, Феодосию, Керчь и дальше - через Крымский мост. На материковой России остановки планируются в Краснодаре, Курске, Орле и Брянске.
Водителям предстоит дальний путь, чтобы не уставать - они меняются каждые четыре часа.

"Это не трудный путь. Я ездил и по шесть тысяч километров. Это тоже до Белоруссии, но в Брест, туда и обратно. Так что уже привыкли. Мы меняемся с напарником, по четыре часа за рулем каждый. Дорога знакомая, все хорошо", - рассказал один из водителей Андрей.

Как сообщалось, новый автобусный рейс связал Севастополь со Скадовском. По данным Херсонского минтранса, автобус отправляется от автовокзала Севастополя в 8:30, из Симферополя — в 10:00, от симферопольской станции "Восточная" - в 10:25.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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