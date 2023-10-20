https://crimea.ria.ru/20231020/pervyy-mezhdunarodnyy-avtobusnyy-reys-iz-kryma-otpravilsya-v-minsk-1132222486.html

Первый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск

Первый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Первый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск

Первый за последние девять лет международный автобусный рейс отправился из Ялты в Минск. В пути он проведет около 35-37 часов и преодолеет за это время порядка... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T17:00

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ЯЛТА, 20 окт – РИА Новости Крым. Первый за последние девять лет международный автобусный рейс отправился из Ялты в Минск. В пути он проведет около 35-37 часов и преодолеет за это время порядка 2,5 тысяч километров, передает корреспондент РИА Новости Крым. На первый рейс была открыта предварительная продажа билетов, в кассах Ялтинского автовокзала они стоят 5500 рублей. Это хорошая цена в пересчете на белорусские рубли, сказала нам пассажирка первого рейса Людмила Левченко из Витебска. Здесь, в Крыму, когда-то жили ее родители, а сейчас Людмила приезжала в гости к невестке."На наши деньги 5500 рублей - это недорого. Я раньше ездила на другом автобусе, но он приходит ночью, это неудобно. А этот в 10 утра приходит, это мне больше подходит, потому что я потом из Минска еду дальше в Витебск. И потом, знаете, раньше это был такой автобус, нелегальный, а официальным рейсом намного приятнее", - поделилась пассажирка. Автобус будет ходить раз в неделю, но если спрос увеличится, то частота курсирования будет увеличена. По территории Крыма автобус будет следовать через Алушту, Симферополь, Феодосию, Керчь и дальше - через Крымский мост. На материковой России остановки планируются в Краснодаре, Курске, Орле и Брянске.Водителям предстоит дальний путь, чтобы не уставать - они меняются каждые четыре часа.Как сообщалось, новый автобусный рейс связал Севастополь со Скадовском. По данным Херсонского минтранса, автобус отправляется от автовокзала Севастополя в 8:30, из Симферополя — в 10:00, от симферопольской станции "Восточная" - в 10:25. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт: как будут ездить рейсовые автобусы"Это неизбежно": в Крыму анонсировали подорожание проездаВывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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