https://crimea.ria.ru/20230925/vyvez-detey-vo-vremya-raketnoy-ataki-v-sevastopole-nagradili-voditelya-1131655784.html

Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя

Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя

В Севастополе наградили водителя ГУП "Севэлектроавтотранс" Игоря Колосова, который вывез школьников из центра города во время ракетной атаки на штаб... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T19:08

2023-09-25T19:08

2023-09-25T19:08

севастополь

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новости крыма

севэлектроавтотранс

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дети

игорь колосов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе наградили водителя ГУП "Севэлектроавтотранс" Игоря Колосова, который вывез школьников из центра города во время ракетной атаки на штаб Черноморского флота. Об этом сообщили на госпредприятии.Колосов взял на себя ответственность и доставил детей на безопасное расстояние. "Водитель поощрен денежной премией. Предприятие гордится тем, что в его составе находятся сотрудники, которые готовы прийти на помощь в самых сложных и экстремальных условиях", - отметил на предприятиии.Ранее власти Севастополя объяснили механизм действий при возникновении угрозы ракетного удара.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеЧетверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВОЧудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность, новости крыма, севэлектроавтотранс, общество, крым, безопасность республики крым и севастополя, дети, игорь колосов