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Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя
Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя
В Севастополе наградили водителя ГУП "Севэлектроавтотранс" Игоря Колосова, который вывез школьников из центра города во время ракетной атаки на штаб... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T19:08
2023-09-25T19:08
2023-09-25T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе наградили водителя ГУП "Севэлектроавтотранс" Игоря Колосова, который вывез школьников из центра города во время ракетной атаки на штаб Черноморского флота. Об этом сообщили на госпредприятии.Колосов взял на себя ответственность и доставил детей на безопасное расстояние. "Водитель поощрен денежной премией. Предприятие гордится тем, что в его составе находятся сотрудники, которые готовы прийти на помощь в самых сложных и экстремальных условиях", - отметил на предприятиии.Ранее власти Севастополя объяснили механизм действий при возникновении угрозы ракетного удара.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеЧетверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВОЧудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием
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севастополь, безопасность, новости крыма, севэлектроавтотранс, общество, крым, безопасность республики крым и севастополя, дети, игорь колосов
Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя
В Севастополе водителя премировали за эвакуацию детей во время ракетной атаки