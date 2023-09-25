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Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя
Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя
В Севастополе наградили водителя ГУП "Севэлектроавтотранс" Игоря Колосова, который вывез школьников из центра города во время ракетной атаки на штаб... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T19:08
2023-09-25T19:08
севастополь
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новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
дети
игорь колосов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе наградили водителя ГУП "Севэлектроавтотранс" Игоря Колосова, который вывез школьников из центра города во время ракетной атаки на штаб Черноморского флота. Об этом сообщили на госпредприятии.Колосов взял на себя ответственность и доставил детей на безопасное расстояние. "Водитель поощрен денежной премией. Предприятие гордится тем, что в его составе находятся сотрудники, которые готовы прийти на помощь в самых сложных и экстремальных условиях", - отметил на предприятиии.Ранее власти Севастополя объяснили механизм действий при возникновении угрозы ракетного удара.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеЧетверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВОЧудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием
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севастополь, безопасность, новости крыма, севэлектроавтотранс, общество, крым, безопасность республики крым и севастополя, дети, игорь колосов
Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя

В Севастополе водителя премировали за эвакуацию детей во время ракетной атаки

19:08 25.09.2023
 
© t.me/seat_92Водителя "Севэлектроавтотранса" премировали за эвакуацию детей после ракетной атаки
Водителя Севэлектроавтотранса премировали за эвакуацию детей после ракетной атаки
© t.me/seat_92
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе наградили водителя ГУП "Севэлектроавтотранс" Игоря Колосова, который вывез школьников из центра города во время ракетной атаки на штаб Черноморского флота. Об этом сообщили на госпредприятии.
Взрывной волной в автобусе маршрута № 12 выбило стекло. Водитель, высадив на площади Нахимова пассажиров, намеревался вернуться в депо. Но на остановке в это время находились ученики 4-го класса средней школы № 38, классный руководитель школьников попросила водителя эвакуировать детей.
Колосов взял на себя ответственность и доставил детей на безопасное расстояние.
"Водитель поощрен денежной премией. Предприятие гордится тем, что в его составе находятся сотрудники, которые готовы прийти на помощь в самых сложных и экстремальных условиях", - отметил на предприятиии.
Ранее власти Севастополя объяснили механизм действий при возникновении угрозы ракетного удара.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.
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СевастопольБезопасностьНовости КрымаСевэлектроавтотрансОбществоКрымБезопасность Республики Крым и СевастополядетиИгорь Колосов
 
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