https://crimea.ria.ru/20230830/chetvero-boytsov-iz-sevastopolya-udostoeny-gosnagrad-za-geroizm-v-zone-svo-1131048982.html

Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВО

Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВО - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВО

Четверо военнослужащих из Севастополя указом президента РФ Владимира Путина удостоены государственных наград за мужество, отвагу и самоотверженность при... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T16:15

2023-08-30T16:15

2023-08-30T16:15

севастополь

михаил развожаев

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Четверо военнослужащих из Севастополя указом президента РФ Владимира Путина удостоены государственных наград за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Награды бойцам вручил губернатор города Михаил Развожаев.Один из награжденных - ветеран боевых действий Дмитрий. Он родился в Донецкой области, но вместе с семьей переехал в Севастополь 12 лет назад, здесь рос и учился, отслужил срочную службу, потом пошел на контракт, решив продолжить военную карьеру. Дмитрий принимал участие в специальной военной операции на Украине с самого первого дня, 24 февраля 2022 года, героически сражался и был тяжело ранен.Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, герой награжден Георгиевским крестом четвертой степени.Медали "За отвагу" получили младший сержант Антон и командир машины противотанкового комплекса Иван. В одном из боев механик-водитель в машине Ивана был ранен, тогда он сам сел за руль, выполнил поставленную боевую задачу, при этом спас товарища и технику.Еще одной награды - медали Жукова - был удостоен рядовой Владислав, отличившийся в боях под Новой Каховкой и в Вознесенске.Рассказывая о героях, губернатор Севастополя отметил, что сегодня их лица, по понятным причинам не публикуются, как и не называются полные имена.Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин наградил Орденом Ушакова 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты из Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым:Из России в Канаду и обратно: награда вернулась в крымскую семью ветерана Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора Журавлева

https://crimea.ria.ru/20230823/putin-vruchil-zvezdy-geroev-rossii-ekipazhu-tanka-alesha-1130903821.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости сво, подвиги героев, вооруженные силы россии, армия и флот, новости крыма, крым