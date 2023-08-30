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Из России в Канаду и обратно: награда вернулась в крымскую семью ветерана - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Из России в Канаду и обратно: награда вернулась в крымскую семью ветерана
Из России в Канаду и обратно: награда вернулась в крымскую семью ветерана - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Из России в Канаду и обратно: награда вернулась в крымскую семью ветерана
РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T10:31
2023-08-30T10:45
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Летом 1941 года из Бахчисарая на фронт ушли три брата. Среднему, Исааку, и младшему, Якову, вручили повестки. Старший — Михаил Шварцман, по возрасту в первую волну мобилизации не попадал. Но он отправился добровольцем: раз братья идут защищать страну, значит и его место там.Судьба так распорядилась, что фронтовую награду — медаль "За боевые заслуги", получил только старший брат. Средний уже через три месяца был тяжело ранен, выжил чудом, его комиссовали. Младший попал в окружение, оказался в плену. Смог выдать себя за крымского татарина, благо отлично знал язык. Вроде бы немало чудес для одной семьи...Но вот еще одно: через 80 лет после того, как сержант Михаил Абрамович Шварцман был представлен к награждению медалью, она... вернулась к его родным.С "белым пятном"29 августа в небольшой квартире Виктории Исааковны Шереметьевой было очень тесно. Целая делегация прибыла, чтобы вручить ей награду дяди. В успешном поиске родных Михаила Шварцмана был вклад всех: от администрации Бахчисарая до журналистов, поисковиков и членов ДОСААФ.История медали "За боевые заслуги" № 1061426 — с большим "белым пятном" в самой середине. Михаил Шварцман получил ее за то, что в суровую зиму 1942-1943 годов обеспечил целую роту... шапками. Тот, кто недоуменно пожимает плечами — мол, что за подвиг такой, не осознает: что такое остаться в морозы без зимнего обмундирования. Случалось, что тыл просто не успевал с обеспечением. А Михаил Шварцман, командир отделения полевой хлебопекарни, по профессии был мастером по пошиву шапок. И лично сшил все 97 штук из сырья, которое смог найти на месте.Уже после окончания войны Михаила никак не демобилизовывали. "Вернулся он глубокой осенью 1945 года, — вспоминает Виктория Шереметьева. — Его ждала радостная встреча — с моим отцом, который в Бахчисарай приехал сразу после освобождения Крыма. Ему пришлось узнать, что отца и мать расстреляли фашисты. Он узнал, что моя мама с детьми смогла выбраться из Бахчисарая туда, где ее никто не знал, и оказалась в Одессе. Он попрощался с младшим братом Яковом, о котором не было вестей — и счастьем было его возвращение в 1947 году..."Крымский следВиктория Исааковна дядю помнит высоким, статным, широкоплечим, красивым.Михаил Шварцман работал после войны заведующим пошивочной мастерской в Бахчисарае. Встретил хорошую женщину, ее сына принял, как родного, вырастил. Умер рано, в 1956 году. От рака. На единственном фото, которое сохранилось в семье, он запечатлен уже больным. Рядом — жена Раиса.Награду, скорей всего, берегла она, потом — ее сын, которому Михаил заменил отца.А вот что случилось потом, почему медаль "За боевые заслуги" оказалась в руках у дельцов, на теневом рынке, а потом вообще была вывезена за границу, неизвестно. Где-то пролежала она много лет, пока не оказалась на одном из интернет-аукционов.Это медали, оказавшейся в Канаде, можно сказать, повезло. Ее увидели неравнодушные люди. Выкупили. И стали искать родных фронтовика. Уже несколько лет переехавшие в разное время в Канаду наши соотечественники занимаются возвращением найденных в Северной Америке фронтовых орденов и медалей."Не знаю, как награды попали сюда, может их продали, их украли, или от них избавились за ненадобностью, — рассказал старшина роты реконструкторов военно-исторического клуба "191-я стрелковая дивизия" (Торонто) Сергей Еремеев. — На некоторых из них есть инвентаризационные номера из каких-то прибалтийских музеев. Те, кто сдавал их на хранение, дай бог, никогда не узнают про то, что некоторые республики избавляются от своего героического прошлого. Для нас очень важно найти потомков награжденных: родных, двоюродных или троюродных, которые будут беречь эти награды и передавать их с трепетом из поколения в поколение. Чтобы награды никогда не лежали на столах и коллекциях — безымянные, брошенные и всеми забытые".Поиск по "крымскому следу" оказался удачным. Родные найдены. Для них возвращение награды очень важна. Трое братьев ушли на войну. Только от одного осталась овеществленная память о той войне: фронтовая награда. Беречь ее будет Виктория Шереметьева и вся ее семья.Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил &gt;&gt;
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, крым, новости, новости крыма
Из России в Канаду и обратно: награда вернулась в крымскую семью ветерана

Награда вернулась крымчанину посмертно: орден передали из Канады в Бахчисарай

10:31 30.08.2023 (обновлено: 10:45 30.08.2023)
 
© РИА Новости КрымВиктория Исааковна Шереметьева
Виктория Исааковна Шереметьева - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым
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Наталья Дремова
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Летом 1941 года из Бахчисарая на фронт ушли три брата. Среднему, Исааку, и младшему, Якову, вручили повестки. Старший — Михаил Шварцман, по возрасту в первую волну мобилизации не попадал. Но он отправился добровольцем: раз братья идут защищать страну, значит и его место там.
Судьба так распорядилась, что фронтовую награду — медаль "За боевые заслуги", получил только старший брат. Средний уже через три месяца был тяжело ранен, выжил чудом, его комиссовали. Младший попал в окружение, оказался в плену. Смог выдать себя за крымского татарина, благо отлично знал язык. Вроде бы немало чудес для одной семьи...
Но вот еще одно: через 80 лет после того, как сержант Михаил Абрамович Шварцман был представлен к награждению медалью, она... вернулась к его родным.

С "белым пятном"

29 августа в небольшой квартире Виктории Исааковны Шереметьевой было очень тесно. Целая делегация прибыла, чтобы вручить ей награду дяди. В успешном поиске родных Михаила Шварцмана был вклад всех: от администрации Бахчисарая до журналистов, поисковиков и членов ДОСААФ.
История медали "За боевые заслуги" № 1061426 — с большим "белым пятном" в самой середине. Михаил Шварцман получил ее за то, что в суровую зиму 1942-1943 годов обеспечил целую роту... шапками. Тот, кто недоуменно пожимает плечами — мол, что за подвиг такой, не осознает: что такое остаться в морозы без зимнего обмундирования. Случалось, что тыл просто не успевал с обеспечением. А Михаил Шварцман, командир отделения полевой хлебопекарни, по профессии был мастером по пошиву шапок. И лично сшил все 97 штук из сырья, которое смог найти на месте.
Уже после окончания войны Михаила никак не демобилизовывали. "Вернулся он глубокой осенью 1945 года, — вспоминает Виктория Шереметьева. — Его ждала радостная встреча — с моим отцом, который в Бахчисарай приехал сразу после освобождения Крыма. Ему пришлось узнать, что отца и мать расстреляли фашисты. Он узнал, что моя мама с детьми смогла выбраться из Бахчисарая туда, где ее никто не знал, и оказалась в Одессе. Он попрощался с младшим братом Яковом, о котором не было вестей — и счастьем было его возвращение в 1947 году..."

Крымский след

Виктория Исааковна дядю помнит высоким, статным, широкоплечим, красивым.
"Вот о войне не любил рассказывать, как и мой папа: кто ее прошел, не очень-то хотел этот ужас вспоминать", — рассказала она.
Михаил Шварцман работал после войны заведующим пошивочной мастерской в Бахчисарае. Встретил хорошую женщину, ее сына принял, как родного, вырастил. Умер рано, в 1956 году. От рака. На единственном фото, которое сохранилось в семье, он запечатлен уже больным. Рядом — жена Раиса.
Награду, скорей всего, берегла она, потом — ее сын, которому Михаил заменил отца.
А вот что случилось потом, почему медаль "За боевые заслуги" оказалась в руках у дельцов, на теневом рынке, а потом вообще была вывезена за границу, неизвестно. Где-то пролежала она много лет, пока не оказалась на одном из интернет-аукционов.
Это медали, оказавшейся в Канаде, можно сказать, повезло. Ее увидели неравнодушные люди. Выкупили. И стали искать родных фронтовика. Уже несколько лет переехавшие в разное время в Канаду наши соотечественники занимаются возвращением найденных в Северной Америке фронтовых орденов и медалей.
"Не знаю, как награды попали сюда, может их продали, их украли, или от них избавились за ненадобностью, — рассказал старшина роты реконструкторов военно-исторического клуба "191-я стрелковая дивизия" (Торонто) Сергей Еремеев. — На некоторых из них есть инвентаризационные номера из каких-то прибалтийских музеев. Те, кто сдавал их на хранение, дай бог, никогда не узнают про то, что некоторые республики избавляются от своего героического прошлого. Для нас очень важно найти потомков награжденных: родных, двоюродных или троюродных, которые будут беречь эти награды и передавать их с трепетом из поколения в поколение. Чтобы награды никогда не лежали на столах и коллекциях — безымянные, брошенные и всеми забытые".
Поиск по "крымскому следу" оказался удачным. Родные найдены. Для них возвращение награды очень важна. Трое братьев ушли на войну. Только от одного осталась овеществленная память о той войне: фронтовая награда. Беречь ее будет Виктория Шереметьева и вся ее семья.
Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил >>
 
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