https://crimea.ria.ru/20230830/iz-rossii-v-kanadu-i-obratno-nagrada-vernulas-v-krymskuyu-semyu-veterana-1131038955.html

Из России в Канаду и обратно: награда вернулась в крымскую семью ветерана

Из России в Канаду и обратно: награда вернулась в крымскую семью ветерана - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Из России в Канаду и обратно: награда вернулась в крымскую семью ветерана

РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T10:31

2023-08-30T10:31

2023-08-30T10:45

эксклюзивы риа новости крым

авторы

крым в истории: секреты, факты, фото

крым в великой отечественной войне

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1e/1131039163_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_05de6d736393dce7fdbff3e34cf96d81.jpg

Летом 1941 года из Бахчисарая на фронт ушли три брата. Среднему, Исааку, и младшему, Якову, вручили повестки. Старший — Михаил Шварцман, по возрасту в первую волну мобилизации не попадал. Но он отправился добровольцем: раз братья идут защищать страну, значит и его место там.Судьба так распорядилась, что фронтовую награду — медаль "За боевые заслуги", получил только старший брат. Средний уже через три месяца был тяжело ранен, выжил чудом, его комиссовали. Младший попал в окружение, оказался в плену. Смог выдать себя за крымского татарина, благо отлично знал язык. Вроде бы немало чудес для одной семьи...Но вот еще одно: через 80 лет после того, как сержант Михаил Абрамович Шварцман был представлен к награждению медалью, она... вернулась к его родным.С "белым пятном"29 августа в небольшой квартире Виктории Исааковны Шереметьевой было очень тесно. Целая делегация прибыла, чтобы вручить ей награду дяди. В успешном поиске родных Михаила Шварцмана был вклад всех: от администрации Бахчисарая до журналистов, поисковиков и членов ДОСААФ.История медали "За боевые заслуги" № 1061426 — с большим "белым пятном" в самой середине. Михаил Шварцман получил ее за то, что в суровую зиму 1942-1943 годов обеспечил целую роту... шапками. Тот, кто недоуменно пожимает плечами — мол, что за подвиг такой, не осознает: что такое остаться в морозы без зимнего обмундирования. Случалось, что тыл просто не успевал с обеспечением. А Михаил Шварцман, командир отделения полевой хлебопекарни, по профессии был мастером по пошиву шапок. И лично сшил все 97 штук из сырья, которое смог найти на месте.Уже после окончания войны Михаила никак не демобилизовывали. "Вернулся он глубокой осенью 1945 года, — вспоминает Виктория Шереметьева. — Его ждала радостная встреча — с моим отцом, который в Бахчисарай приехал сразу после освобождения Крыма. Ему пришлось узнать, что отца и мать расстреляли фашисты. Он узнал, что моя мама с детьми смогла выбраться из Бахчисарая туда, где ее никто не знал, и оказалась в Одессе. Он попрощался с младшим братом Яковом, о котором не было вестей — и счастьем было его возвращение в 1947 году..."Крымский следВиктория Исааковна дядю помнит высоким, статным, широкоплечим, красивым.Михаил Шварцман работал после войны заведующим пошивочной мастерской в Бахчисарае. Встретил хорошую женщину, ее сына принял, как родного, вырастил. Умер рано, в 1956 году. От рака. На единственном фото, которое сохранилось в семье, он запечатлен уже больным. Рядом — жена Раиса.Награду, скорей всего, берегла она, потом — ее сын, которому Михаил заменил отца.А вот что случилось потом, почему медаль "За боевые заслуги" оказалась в руках у дельцов, на теневом рынке, а потом вообще была вывезена за границу, неизвестно. Где-то пролежала она много лет, пока не оказалась на одном из интернет-аукционов.Это медали, оказавшейся в Канаде, можно сказать, повезло. Ее увидели неравнодушные люди. Выкупили. И стали искать родных фронтовика. Уже несколько лет переехавшие в разное время в Канаду наши соотечественники занимаются возвращением найденных в Северной Америке фронтовых орденов и медалей."Не знаю, как награды попали сюда, может их продали, их украли, или от них избавились за ненадобностью, — рассказал старшина роты реконструкторов военно-исторического клуба "191-я стрелковая дивизия" (Торонто) Сергей Еремеев. — На некоторых из них есть инвентаризационные номера из каких-то прибалтийских музеев. Те, кто сдавал их на хранение, дай бог, никогда не узнают про то, что некоторые республики избавляются от своего героического прошлого. Для нас очень важно найти потомков награжденных: родных, двоюродных или троюродных, которые будут беречь эти награды и передавать их с трепетом из поколения в поколение. Чтобы награды никогда не лежали на столах и коллекциях — безымянные, брошенные и всеми забытые".Поиск по "крымскому следу" оказался удачным. Родные найдены. Для них возвращение награды очень важна. Трое братьев ушли на войну. Только от одного осталась овеществленная память о той войне: фронтовая награда. Беречь ее будет Виктория Шереметьева и вся ее семья.Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил >>

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

авторы, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, крым, новости, новости крыма