https://crimea.ria.ru/20230813/kak-pekar-iz-bakhchisaraya-shvartsman-medal-za-shapki-poluchil-1130670290.html

Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил

Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил

РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T11:41

2023-08-13T11:41

2023-08-13T11:48

бахчисарай

эксклюзивы риа новости крым

авторы

крым в истории: секреты, факты, фото

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

михаил шварцман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130702977_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_b934d5c2663c0af93454ffe1215722b8.jpg

Не мобилизовывали летом 1941 года ровесников Михаила Шварцмана. Годы не те: уже "стукнуло" сорок пять. Это потом, когда война сожрет молодых и здоровых, по призыву пойдут и ровесники, и те, кому за пятьдесят. Но Шварцман не ждал, добился, чтобы взяли добровольцем. Родной свой Бахчисарай он покинул в августе первого военного года.От человека, который был на фронте и вернулся, окружающие всегда ждут рассказов о подвигах, расспрашивают о боях и полученных наградах. Михаил Шварцман награжден был медалью "За боевые заслуги". Давали ее, как сказано в статуте, "за умелые, инициативные и смелые действия, сопряженные с риском для жизни, содействующие успеху боевых действий с врагами Советского государства".Вот только свою медаль Михаил Шварцман не получил. Не вручили. Так и пролежала она в каком-то военкомате, а потом, скорей всего, в "лихие 90-е", была похищена и продана. Попала в коллекцию какого-нибудь собирателя военных раритетов и "всплыла" … в Канаде.Ушел добровольцемЧего только нет в зарубежных магазинах, торгующих старыми и старинными вещами! Советские ордена и медали тоже встречаются там время от времени."Судьба у этих наград разная, — рассказал руководитель Военно-исторического клуба "191-я стрелковая дивизия (Торонто) Сергей Еремеев. — Некоторые были проданы родственниками умерших ветеранов, другие — похищены. Встречаются награды с инвентарными номерами музеев, обычно прибалтийских стран: так они избавились от "советского прошлого".Сергей в Канаду перебрался давно. Но Россия по-прежнему его Родина, а военная история — часть жизни. Вместе с единомышленниками организовал клуб реконструкторов.Судьбой пропавших военных наград заинтересовался по личным причинам: у его деда сосед-алкоголик украл награды — и успел продать. Найти и выкупить удалось все, кроме одной. А позже в одном из канадских магазинов отыскал две медали, купил — нашел родственников. Будто сама судьба знак подала: сын одного из награжденных жил недалеко от квартиры бабушки и дедушки в Ленинграде.С тех пор Сергей и его товарищи — а в клубе 35 человек, выкупают награды и возвращают родным. Каждый поиск — отдельная короткая или растянувшаяся на годы история. И она почти всегда "обрастает" людьми, готовыми помогать.Любая советская военная награда имеет номер, по нему канадские реконструкторы устанавливают данные награжденного — и начинают поиск.Медалью "За боевые заслуги", отыскавшейся в Торонто, награжден был Шварцман Михаил Абрамович 1896 года рождения. Уроженец Бахчисарая. Сержант, командир отделения 157-й полевой хлебопекарни (ПХП) 64-й армии....Почему-то и в советские время, и теперь про службу подразделений, обеспечивавших армию всем необходимым, почти не вспоминают. А на войне их служба легкой не была, пули и снаряды не разбирали: пехотинец ты, артиллерист — или ездовой, сотрудник полевой кассы. Повар на передовой тоже был солдатом, и, если надо, становился "боевой единицей" в ближайшем окопе.Шапки от хлебопека из БахчисараяМихаил Шварцман служил в хозяйственном подразделении. Его работа шла круглосуточно: требовалось обеспечивать хлебом все подразделение. В наградном листе на него есть такие строчки: "В напряженные дни буквально сутками, не выходя из экспедиции пекарни, отпускал хлеб воинским частям".Но это только часть его заслуг. Поводом для представления к награде послужил другой случай. Зима 1942-1943 годов была суровой, хозяйственники порой просто не успевали доставлять теплое обмундирование. А если довозили, то обеспечивали, в первую очередь, солдат на передовой. Так получилось, что до полевой хлебопекарни так и не дошли теплые шапки."Не ослабляя своего участка, как командир отделения по хлебопечению, используя свою старую специальность шапошника, пошил почти ручным способом 97 штук шапок-ушанок из местного сырья. Чем самым на 93% обеспечил личный состав ПХП шапками в зиму 1942-1943 гг.", — говорится в представлении о награждении.Племянница Михаила Абрамовича Виктория Шереметьева живет в Бахчисарае. Когда ее разыскали, и она услышала про медаль, про шапки, сразу воскликнула: "Это мой дядя!""Шапошником в Бахчисарае был мой дедушка, Исаак Шварцман, и двое из его трех сыновей с самого детства помогали в мастерской, освоили специальность, — рассказала она РИА Новости Крым. — А до войны Михаил Абрамович работал в шапочной артели. Дядя, когда вернулся с войны, рассказывал, что как-то в лютый мороз они остались без теплой одежды, и он на всю роту пошил шапки".Жил до войны Михаил Абрамович с родителями. Может, и были у него жена, дети, но что с этой семьей случилось, неизвестно.Утерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдатаРодителей Михаила Шварцмана расстреляли фашисты. Семья брата Исаака уцелела чудом. Жена его еврейкой не была, фамилию оставила девичью. Детей от смешанных браков до середины 1942-го немцы не трогали, было просто не до них."Знакомая мамы, переводчица комендатуры, предупредила, что будут вызывать для регистрации, — вспоминает Виктория Шереметьева. — Другой знакомый, старик-татарин, приехал к нашему дому с телегой, мы закопались в сено — и выехали из Бахчисарая. Перебирались потихоньку с места на место, два года странствовали, пока не попали в Одессу, там и остались до конца войны. Нас никто не знал, документы у мамы были подлинные. Нас, детей, даже покрестили в католической церкви — ради выдаваемых свидетельств".Чудом выжил и младший брат Михаила Шварцмана, Яков. Он вернулся в 1947-м: оказалось, попал в плен и у немцев выдавал себя за татарина: благо вырос в Бахчисарае, отлично знал язык, обычаи и традиции. Правда, после войны пришлось ему походить по разным инстанциям, доказывая, что на самом деле он еврей — ведь крымских татар тогда уже депортировали с полуострова.А Михаил Шварцман после войны вернулся к своей прежней профессии. Шапки-то людям все равно нужны! Трудился в Горторге заведующим пошивочной мастерской.Но медали своей фронтовой так и не увидел."Конечно, меня поразило и обрадовало, что награда нашлась, — говорит племянница фронтовика. — Жаль, дядя не дождался. Ждем, когда награда доберется до Крыма, будем бережно ее хранить".

https://crimea.ria.ru/20230716/risunki-na-pamyat-norvezhets-ischet-rodnykh-sovetskogo-soldata-iz-yalty-1130061846.html

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

бахчисарай, авторы, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, михаил шварцман