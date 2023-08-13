Рейтинг@Mail.ru
Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230813/kak-pekar-iz-bakhchisaraya-shvartsman-medal-za-shapki-poluchil-1130670290.html
Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил
Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил
РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T11:41
2023-08-13T11:48
бахчисарай
эксклюзивы риа новости крым
авторы
крым в истории: секреты, факты, фото
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
михаил шварцман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130702977_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_b934d5c2663c0af93454ffe1215722b8.jpg
Не мобилизовывали летом 1941 года ровесников Михаила Шварцмана. Годы не те: уже "стукнуло" сорок пять. Это потом, когда война сожрет молодых и здоровых, по призыву пойдут и ровесники, и те, кому за пятьдесят. Но Шварцман не ждал, добился, чтобы взяли добровольцем. Родной свой Бахчисарай он покинул в августе первого военного года.От человека, который был на фронте и вернулся, окружающие всегда ждут рассказов о подвигах, расспрашивают о боях и полученных наградах. Михаил Шварцман награжден был медалью "За боевые заслуги". Давали ее, как сказано в статуте, "за умелые, инициативные и смелые действия, сопряженные с риском для жизни, содействующие успеху боевых действий с врагами Советского государства".Вот только свою медаль Михаил Шварцман не получил. Не вручили. Так и пролежала она в каком-то военкомате, а потом, скорей всего, в "лихие 90-е", была похищена и продана. Попала в коллекцию какого-нибудь собирателя военных раритетов и "всплыла" … в Канаде.Ушел добровольцемЧего только нет в зарубежных магазинах, торгующих старыми и старинными вещами! Советские ордена и медали тоже встречаются там время от времени."Судьба у этих наград разная, — рассказал руководитель Военно-исторического клуба "191-я стрелковая дивизия (Торонто) Сергей Еремеев. — Некоторые были проданы родственниками умерших ветеранов, другие — похищены. Встречаются награды с инвентарными номерами музеев, обычно прибалтийских стран: так они избавились от "советского прошлого".Сергей в Канаду перебрался давно. Но Россия по-прежнему его Родина, а военная история — часть жизни. Вместе с единомышленниками организовал клуб реконструкторов.Судьбой пропавших военных наград заинтересовался по личным причинам: у его деда сосед-алкоголик украл награды — и успел продать. Найти и выкупить удалось все, кроме одной. А позже в одном из канадских магазинов отыскал две медали, купил — нашел родственников. Будто сама судьба знак подала: сын одного из награжденных жил недалеко от квартиры бабушки и дедушки в Ленинграде.С тех пор Сергей и его товарищи — а в клубе 35 человек, выкупают награды и возвращают родным. Каждый поиск — отдельная короткая или растянувшаяся на годы история. И она почти всегда "обрастает" людьми, готовыми помогать.Любая советская военная награда имеет номер, по нему канадские реконструкторы устанавливают данные награжденного — и начинают поиск.Медалью "За боевые заслуги", отыскавшейся в Торонто, награжден был Шварцман Михаил Абрамович 1896 года рождения. Уроженец Бахчисарая. Сержант, командир отделения 157-й полевой хлебопекарни (ПХП) 64-й армии....Почему-то и в советские время, и теперь про службу подразделений, обеспечивавших армию всем необходимым, почти не вспоминают. А на войне их служба легкой не была, пули и снаряды не разбирали: пехотинец ты, артиллерист — или ездовой, сотрудник полевой кассы. Повар на передовой тоже был солдатом, и, если надо, становился "боевой единицей" в ближайшем окопе.Шапки от хлебопека из БахчисараяМихаил Шварцман служил в хозяйственном подразделении. Его работа шла круглосуточно: требовалось обеспечивать хлебом все подразделение. В наградном листе на него есть такие строчки: "В напряженные дни буквально сутками, не выходя из экспедиции пекарни, отпускал хлеб воинским частям".Но это только часть его заслуг. Поводом для представления к награде послужил другой случай. Зима 1942-1943 годов была суровой, хозяйственники порой просто не успевали доставлять теплое обмундирование. А если довозили, то обеспечивали, в первую очередь, солдат на передовой. Так получилось, что до полевой хлебопекарни так и не дошли теплые шапки."Не ослабляя своего участка, как командир отделения по хлебопечению, используя свою старую специальность шапошника, пошил почти ручным способом 97 штук шапок-ушанок из местного сырья. Чем самым на 93% обеспечил личный состав ПХП шапками в зиму 1942-1943 гг.", — говорится в представлении о награждении.Племянница Михаила Абрамовича Виктория Шереметьева живет в Бахчисарае. Когда ее разыскали, и она услышала про медаль, про шапки, сразу воскликнула: "Это мой дядя!""Шапошником в Бахчисарае был мой дедушка, Исаак Шварцман, и двое из его трех сыновей с самого детства помогали в мастерской, освоили специальность, — рассказала она РИА Новости Крым. — А до войны Михаил Абрамович работал в шапочной артели. Дядя, когда вернулся с войны, рассказывал, что как-то в лютый мороз они остались без теплой одежды, и он на всю роту пошил шапки".Жил до войны Михаил Абрамович с родителями. Может, и были у него жена, дети, но что с этой семьей случилось, неизвестно.Утерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдатаРодителей Михаила Шварцмана расстреляли фашисты. Семья брата Исаака уцелела чудом. Жена его еврейкой не была, фамилию оставила девичью. Детей от смешанных браков до середины 1942-го немцы не трогали, было просто не до них."Знакомая мамы, переводчица комендатуры, предупредила, что будут вызывать для регистрации, — вспоминает Виктория Шереметьева. — Другой знакомый, старик-татарин, приехал к нашему дому с телегой, мы закопались в сено — и выехали из Бахчисарая. Перебирались потихоньку с места на место, два года странствовали, пока не попали в Одессу, там и остались до конца войны. Нас никто не знал, документы у мамы были подлинные. Нас, детей, даже покрестили в католической церкви — ради выдаваемых свидетельств".Чудом выжил и младший брат Михаила Шварцмана, Яков. Он вернулся в 1947-м: оказалось, попал в плен и у немцев выдавал себя за татарина: благо вырос в Бахчисарае, отлично знал язык, обычаи и традиции. Правда, после войны пришлось ему походить по разным инстанциям, доказывая, что на самом деле он еврей — ведь крымских татар тогда уже депортировали с полуострова.А Михаил Шварцман после войны вернулся к своей прежней профессии. Шапки-то людям все равно нужны! Трудился в Горторге заведующим пошивочной мастерской.Но медали своей фронтовой так и не увидел."Конечно, меня поразило и обрадовало, что награда нашлась, — говорит племянница фронтовика. — Жаль, дядя не дождался. Ждем, когда награда доберется до Крыма, будем бережно ее хранить".
https://crimea.ria.ru/20230716/risunki-na-pamyat-norvezhets-ischet-rodnykh-sovetskogo-soldata-iz-yalty-1130061846.html
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130702977_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_af86cde41849c781ddf3d38523dd2cbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бахчисарай, авторы, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, михаил шварцман
Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил

Спустя 80 лет награда из Торонто нашла семью Бахчисарайского фронтовика

11:41 13.08.2023 (обновлено: 11:48 13.08.2023)
 
© Сергей ЕремеевМедаль "За боевые заслуги", которой был награжден Михаил Шварцман, отыскалась в Канаде
Медаль За боевые заслуги, которой был награжден Михаил Шварцман, отыскалась в Канаде
© Сергей Еремеев
Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Не мобилизовывали летом 1941 года ровесников Михаила Шварцмана. Годы не те: уже "стукнуло" сорок пять. Это потом, когда война сожрет молодых и здоровых, по призыву пойдут и ровесники, и те, кому за пятьдесят. Но Шварцман не ждал, добился, чтобы взяли добровольцем. Родной свой Бахчисарай он покинул в августе первого военного года.
От человека, который был на фронте и вернулся, окружающие всегда ждут рассказов о подвигах, расспрашивают о боях и полученных наградах. Михаил Шварцман награжден был медалью "За боевые заслуги". Давали ее, как сказано в статуте, "за умелые, инициативные и смелые действия, сопряженные с риском для жизни, содействующие успеху боевых действий с врагами Советского государства".
Вот только свою медаль Михаил Шварцман не получил. Не вручили. Так и пролежала она в каком-то военкомате, а потом, скорей всего, в "лихие 90-е", была похищена и продана. Попала в коллекцию какого-нибудь собирателя военных раритетов и "всплыла" … в Канаде.

Ушел добровольцем

Чего только нет в зарубежных магазинах, торгующих старыми и старинными вещами! Советские ордена и медали тоже встречаются там время от времени.
"Судьба у этих наград разная, — рассказал руководитель Военно-исторического клуба "191-я стрелковая дивизия (Торонто) Сергей Еремеев. — Некоторые были проданы родственниками умерших ветеранов, другие — похищены. Встречаются награды с инвентарными номерами музеев, обычно прибалтийских стран: так они избавились от "советского прошлого".
Сергей в Канаду перебрался давно. Но Россия по-прежнему его Родина, а военная история — часть жизни. Вместе с единомышленниками организовал клуб реконструкторов.
© Сергей ЕремеевКанадские реконструкторы из Военно-исторического клуба "191-я стрелковая дивизия (Торонто).
Канадские реконструкторы из Военно-исторического клуба 191-я стрелковая дивизия (Торонто).
© Сергей Еремеев
Канадские реконструкторы из Военно-исторического клуба "191-я стрелковая дивизия (Торонто).
Судьбой пропавших военных наград заинтересовался по личным причинам: у его деда сосед-алкоголик украл награды — и успел продать. Найти и выкупить удалось все, кроме одной. А позже в одном из канадских магазинов отыскал две медали, купил — нашел родственников. Будто сама судьба знак подала: сын одного из награжденных жил недалеко от квартиры бабушки и дедушки в Ленинграде.
С тех пор Сергей и его товарищи — а в клубе 35 человек, выкупают награды и возвращают родным. Каждый поиск — отдельная короткая или растянувшаяся на годы история. И она почти всегда "обрастает" людьми, готовыми помогать.
Любая советская военная награда имеет номер, по нему канадские реконструкторы устанавливают данные награжденного — и начинают поиск.
Медалью "За боевые заслуги", отыскавшейся в Торонто, награжден был Шварцман Михаил Абрамович 1896 года рождения. Уроженец Бахчисарая. Сержант, командир отделения 157-й полевой хлебопекарни (ПХП) 64-й армии.
...Почему-то и в советские время, и теперь про службу подразделений, обеспечивавших армию всем необходимым, почти не вспоминают. А на войне их служба легкой не была, пули и снаряды не разбирали: пехотинец ты, артиллерист — или ездовой, сотрудник полевой кассы. Повар на передовой тоже был солдатом, и, если надо, становился "боевой единицей" в ближайшем окопе.
Да что там далеко ходить: крымские поисковики уже несколько лет разыскивают родных уроженца Азербайджана Шахвалета Атакшиева. Его медаль "За отвагу", чуть деформированную — возможно, пулей или осколком, нашли на Керченском полуострове. Получил он ее за то, что под постоянным огнем снайперов "своевременно доставлял продукты личному составу батальона, не считаясь с опасностью для жизни". Официально Атакшиев так и числится пропавшим без вести. Скорей всего, останки были не опознаны...

Шапки от хлебопека из Бахчисарая

Михаил Шварцман служил в хозяйственном подразделении. Его работа шла круглосуточно: требовалось обеспечивать хлебом все подразделение. В наградном листе на него есть такие строчки: "В напряженные дни буквально сутками, не выходя из экспедиции пекарни, отпускал хлеб воинским частям".
Но это только часть его заслуг. Поводом для представления к награде послужил другой случай. Зима 1942-1943 годов была суровой, хозяйственники порой просто не успевали доставлять теплое обмундирование. А если довозили, то обеспечивали, в первую очередь, солдат на передовой. Так получилось, что до полевой хлебопекарни так и не дошли теплые шапки.
"Не ослабляя своего участка, как командир отделения по хлебопечению, используя свою старую специальность шапошника, пошил почти ручным способом 97 штук шапок-ушанок из местного сырья. Чем самым на 93% обеспечил личный состав ПХП шапками в зиму 1942-1943 гг.", — говорится в представлении о награждении.
© Сергей ЕремеевНаградной лист на представление Михаила Шварцмана к медали "За боевые заслуги".
Наградной лист на представление Михаила Шварцмана к медали За боевые заслуги.
© Сергей Еремеев
Наградной лист на представление Михаила Шварцмана к медали "За боевые заслуги".
Племянница Михаила Абрамовича Виктория Шереметьева живет в Бахчисарае. Когда ее разыскали, и она услышала про медаль, про шапки, сразу воскликнула: "Это мой дядя!"
"Шапошником в Бахчисарае был мой дедушка, Исаак Шварцман, и двое из его трех сыновей с самого детства помогали в мастерской, освоили специальность, — рассказала она РИА Новости Крым. — А до войны Михаил Абрамович работал в шапочной артели. Дядя, когда вернулся с войны, рассказывал, что как-то в лютый мороз они остались без теплой одежды, и он на всю роту пошил шапки".
Жил до войны Михаил Абрамович с родителями. Может, и были у него жена, дети, но что с этой семьей случилось, неизвестно.
Утерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдата
Родителей Михаила Шварцмана расстреляли фашисты. Семья брата Исаака уцелела чудом. Жена его еврейкой не была, фамилию оставила девичью. Детей от смешанных браков до середины 1942-го немцы не трогали, было просто не до них.
"Знакомая мамы, переводчица комендатуры, предупредила, что будут вызывать для регистрации, — вспоминает Виктория Шереметьева. — Другой знакомый, старик-татарин, приехал к нашему дому с телегой, мы закопались в сено — и выехали из Бахчисарая. Перебирались потихоньку с места на место, два года странствовали, пока не попали в Одессу, там и остались до конца войны. Нас никто не знал, документы у мамы были подлинные. Нас, детей, даже покрестили в католической церкви — ради выдаваемых свидетельств".
Чудом выжил и младший брат Михаила Шварцмана, Яков. Он вернулся в 1947-м: оказалось, попал в плен и у немцев выдавал себя за татарина: благо вырос в Бахчисарае, отлично знал язык, обычаи и традиции. Правда, после войны пришлось ему походить по разным инстанциям, доказывая, что на самом деле он еврей — ведь крымских татар тогда уже депортировали с полуострова.
А Михаил Шварцман после войны вернулся к своей прежней профессии. Шапки-то людям все равно нужны! Трудился в Горторге заведующим пошивочной мастерской.
Но медали своей фронтовой так и не увидел.
"Конечно, меня поразило и обрадовало, что награда нашлась, — говорит племянница фронтовика. — Жаль, дядя не дождался. Ждем, когда награда доберется до Крыма, будем бережно ее хранить".
Советские военнопленные в одном из норвежских лагерей. 1945 г.
16 июля, 08:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымБахчисарайАвторыКрым в истории: секреты, факты, фотоКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаМихаил Шварцман
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:36Корабль ЧФ открыл предупредительный огонь по идущему на Украину сухогрузу
12:17Взрыв в Сергиевом Посаде: поисковые работы завершены
11:58Украинские дроны сбили в Белгородской и Курской областях
11:41Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил
11:05Почти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины
10:43Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик
10:16Очередь на Крымском мосту растет: сколько ждать досмотра
10:06В Севастополе будут стрелять
09:52Турист заблудился в горах Бахчисарайского района Крыма
09:24Сколько объектов построили в Крыму по госпрограмме
09:01Как идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города Чаплынка
08:33Как жара может спровоцировать ДТП
08:01Почему застройщики не смогут снизить цены на новостройки в Крыму
07:14Ситуация на Крымском мосту на утро воскресенья
06:36Беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области
00:01Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 13 августа
23:04Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
21:17Что происходит в бухтах Севастополя: причины стрельбы
19:59Главные события и заявления дня: 12 августа
Лента новостейМолния