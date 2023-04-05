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Утерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдата

Утерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдата - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Утерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдата

РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T13:32

2023-04-05T13:32

2023-04-05T13:40

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Так получилось, что хранительницей фронтовых наград отца, рядового Геворка Абрамяна из Еревана, стала младшая дочь Анаит. Ордена, медали — боевые и юбилейные, документы на них... Не хватает только одной награды: медали "За боевые заслуги". "Потерял где-то!" — признавался солдат. А она семьдесят девять лет пролежала у подножия крымской горы Чатыр-Даг.5 апреля медаль вернулась в семью фронтовика.В редакции Sputnik Армения постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов вручил дочери солдата Анаит Мартоян награду, когда-то потерянную ее отцом в Крыму.В конце прошлого года в один из крымских поисковых отрядов пришел симферополец. Рассказал, что ходил у подножия Чатыр-Дага с металлоискателем и наткнулся на медаль "За боевые заслуги". Награду он решил передать поисковикам. Они отослали запрос в архив Минобороны РФ в Подольске, чтобы по номеру медали установить имя награжденного. Оказалось, что награду получил рядовой Геворк Абрамян 1903 года рождения. Удалось получить даже копию учетной карточки из военкомата от 1946 года, где значился домашний адрес. Конечно, там семья уже давно не жила.И тогда в Ереване начался поиск. Группу возглавил председатель ветеранов Армении Симон Есаян.Одновременно поиски вела и армянская община Крыма. Причем решили, что эффективнее начать не со столицы Армении, а с малой родины солдата. Тот родился в селе Золакар Мартунинского района. А в селах у людей память долгая, они обычно поддерживают связь с родными, куда бы те не уехали. Именно по такой ниточке крымчане и вышли на дочь солдата Анаит и внука Хачика Мартояна."Бонусом" в этой истории стало еще и... обретение родственников в Крыму. Симферополец, чьи корни тоже "росли" из села Золакар, выяснил, что связан с Геворком Абрамяном и его семьей: у них общие предки.Анаит Мартоян поблагодарила всех, кто был причастен к возвращению медали отца. Это, по ее словам, лучший подарок, который она когда либо получала.Воинской специальностью Геворка Абрамяна значилось "стрелок". Однако, согласно наградным листам, он служил в санитарном взводе. Все награды — за героизм, проявленный на поле боя. Он во время боев за Севастополь вытаскивал с поля боя раненых, сопровождал санитарные обозы до госпиталей. В Керчи, во время уличных боев, спасал раненых. Лично вынес три десятка солдат и офицеров с их оружием. Уже в Германии, рискуя жизнью, спас офицера.Читайте также на РИА Новости Крым:За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" ГероевПотерянная медаль "За боевые заслуги" из Крыма начала свой путь в АрмениюПрах грузинских защитников Севастополя передали на родину

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крым, новости крыма, подвиги героев, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости