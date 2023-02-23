https://crimea.ria.ru/20230223/poteryannaya-medal-za-boevye-zaslugi-iz-kryma-nachala-svoy-put-v-armeniyu-1127151772.html

Потерянная медаль "За боевые заслуги" из Крыма начала свой путь в Армению

Потерянная медаль "За боевые заслуги" из Крыма начала свой путь в Армению - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Потерянная медаль "За боевые заслуги" из Крыма начала свой путь в Армению

Медаль "За боевые заслуги", найденная в конце прошлого года у подножия горы Чатыр-Даг, в скором времени уедет в Армению и будет передана внуку ветерана Великой... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T08:36

2023-02-23T08:36

2023-02-23T08:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым, Наталья Дремова. Медаль "За боевые заслуги", найденная в конце прошлого года у подножия горы Чатыр-Даг, в скором времени уедет в Армению и будет передана внуку ветерана Великой Отечественной войны в Ереване. Свой путь из Крыма она начала из подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе, откуда поедет на родину фронтовика, который потерял ее в 1944 году.По горам с металлоискателемВсе началось с симферопольца, который однажды в свой выходной решил походить по горам с металлоискателем. Любители таких вылазок обычно рассчитывают на монетки, потерянные пару-тройку веков тому назад, старинные пуговицы, значки, металлические предметы. А тут — медаль, из серебра!"Человек оказался сознательным, правильным, —рассказывает командир поискового отряда "Азимут" крымского общественного объединения "Отчизна" Михаил Хрящев. — Не оставил награду себе, не попытался сбыть, а принес ее нам. Попросил найти родственников фронтовика. Мы на своем этапе привели медаль в порядок, отправили запрос в архив Минобороны РФ в Подольске. По номеру награды был установлен кавалер: Геворк Абрамян 1903 года рождения. Уроженец села Золакар Мортунского района, призван из Еревана".Ветерана искали всем миромВ том, что произошло дальше, заслуга многих людей. И армянской общины Крыма: нашелся в Симферополе человек, у которого есть родственники в том же селе, где родился солдат. И земляков рядового Абрамяна, выяснивших, где именно в Ереване теперь живут его дочь и внук. И участников поиска, которые пошли параллельно после появления публикации РИА Новости Крым. С журналистом связался поисковик из Украины, чтобы передать контакты коллеги в Ереване — а тот смог выйти на внука...Загадка потерянной медалиМесто, где была найдена медаль, действительно необычное. Никаких боевых действий там не было. Михаил Хрящев сообщил, что поисковики специально поинтересовались наличием такого рода следов. И не нашли ни гильз, ни осколков гранат, ни подтверждений, что тут были какие-то боевые позиции. Как тут оказался Геворк Абрамян?Доподлинно мы этого уже не узнаем. Одна из версий — он участвовал в одном из прочесов лесного массива. После освобождения Крыма в лесах могли скрываться и немецкие солдаты, и фашистские прислужники, не успевшие уйти со своими хозяевами. И даже вооруженные бандиты, представлявшие опасность для сел.Имеет право на жизнь и другой "сценарий". Геворк Абрамян, попавший на фронт в 1942 году, служил в санитарном взводе. Товарищи могли вполне считать его счастливчиком: до самой демобилизации ни одного ранения! Хотя он свою работу делал именно на поле боя. Об этом можно судить по наградным листам. Так, медалью "За отвагу" солдат был награжден за то, что "в наступательных боях за Севастополь вывозил с поля боя раненых красноармейцев и офицеров". Возможно, именно тогда, в апреле или мае 1944-го, прошел мимо Чатыр-Дага санитарный обоз, который сопровождал Геворк Абрамян. И была потеряна его первая медаль "За боевые заслуги".Орденом Красной Звезды санитар был награжден "за Керчь". Во время уличных сражений он оказывал медпомощь солдатам и командирам. И лично вынес с поля боя 30 раненых с оружием.А в апреле 1945 года, на плацдарме у реки Одер, рисковал жизнью, чтобы донести до медпункта офицера. В приказе о награждении орденом Славы III степени сказано, что "спас жизнь тяжело раненого в грудь лейтенанта 531-го артиллерийского полка Карпенко И.Ф.".Найденную в Крыму медаль солдата из Армении передадут в Ереван, где торжественно вручат членам семьи. Российские дипломаты уже предприняли для этого необходимые шаги. Мероприятие запланировано на апрель этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Прах грузинских защитников Севастополя передали на родинуГлавную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войныВ Севастополе откроют памятник штурмовавшему Рейхстаг комбату

https://crimea.ria.ru/20230110/geroy-iz-kryma-voennosluzhaschiy-ilya-zozulskiy-nagrazhden-medalyu-zhukova-1126323635.html

https://crimea.ria.ru/20230216/v-kerchi-vosstanovyat-bratskie-mogily-sovetskikh-voinov-podryadchik-i-summy-1127029461.html

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

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