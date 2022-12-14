Армянский след: у подножия Чатыр-Дага нашли медаль "За боевые заслуги"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА новости Крым, Наталья Дремова. У подножия Чатыр-Дага недавно нашли медаль. Дожди размыли землю в том месте, где награда пролежала 78 лет. И ее заметили люди. Время не пощадило колодку, её ткань истлела полностью. А вот сам кругляшок медали "За боевые заслуги" с честью выдержал все испытания и отлично сохранился.По номеру поисковиками установлен владелец. Эту медаль носил на груди рядовой Абрамян Геворк (Геворг) Мнацаканович. Год его рождения в разных документах отличается: 1903 и 1901. Но в бумагах, несомненно, речь идет об одном и том же человеке, об этом можно судить по месту рождения и призыва солдата.Путин обратился к российским военным на передовой>>Геворк Абрамян — уроженец села Золакар Мартунинского района в Армении. Родные места он покинул, и перед войной жил в Ереване, оттуда и призывался военкоматом Кировского района.Удалось выяснить, что воевал Геворк Абрамян с августа 1942-го. Был тяжело ранен в ногу под Моздоком в декабре этого же года, а через два месяца получил легкое ранение в голову.Медаль "За боевые заслуги" оказалась его первой наградой, к ней был представлен в январе 1944-го. В то время он был санитаром санроты 526 стрелкового полка 89 Таманской Краснознаменной дивизии.Две следующие награды им заслужены также в боях на Крымском полуострове. Орден "Красная Звезда" — при взятии Керчи. "В уличных боях… под огнем противника оказывал первую медицинскую помощь раненым бойцам и командирам. За время уличных боев он вынес с поля боя 30 бойцов и командиров с их орудием", — говорится в наградном документе.Камни и люди: армяне в Крыму>>А потом было сражение за Севастополь. И Геворк Абрамян снова спасал раненых офицеров и рядовых, и в конце мая 1944-го был награжден медалью "За отвагу".Возможно, свою первую награду солдат как раз тогда и потерял: на марше, или во время эвакуации раненых.В апреле 1945 года, во время битвы за плацдарм у реки Одер, Геворк Абрамян совершил еще один подвиг. "Рискуя жизнью вынес с поля боя и доставил на медпункт тяжело раненого в грудь лейтенанта 531 арт.полка Карпенко И.Ф., чем самым спас ему жизнь", — написано в наградном листе на орден "Слава" третьей степени.Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны>>По учетной карточке солдата поисковики установили, что после войны, в 1946 году, владелец потерянной под Чатыр-Дагом награды жил в столице Армении. Сохранился адрес: "Ереван, Канакир ГЭС, 4 ул., барак № 9".Там, на северной окраине города, у Канакерской ГЭС, вместо бараков давно стоят многоэтажки, людей расселили. Но в родном селе наверняка остались те, кто помнит семью Абрамянов, их сына-фронтовика.РИА Новости Крым просят всех, кто может помочь с поисками родственников солдата, связаться с редакцией, чтобы вручить достойную награду его близким. Читайте также на РИА Новости Крым:Прах грузинских защитников Севастополя передали на родину>>Аксенов: борьба с нацизмом – это миссия России>>Амет-Хана Султана изобразили на памятной монете в честь 77-летия Победы>>
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА новости Крым, Наталья Дремова. У подножия Чатыр-Дага недавно нашли медаль. Дожди размыли землю в том месте, где награда пролежала 78 лет. И ее заметили люди. Время не пощадило колодку, её ткань истлела полностью. А вот сам кругляшок медали "За боевые заслуги" с честью выдержал все испытания и отлично сохранился.
По номеру поисковиками установлен владелец. Эту медаль носил на груди рядовой Абрамян Геворк (Геворг) Мнацаканович. Год его рождения в разных документах отличается: 1903 и 1901. Но в бумагах, несомненно, речь идет об одном и том же человеке, об этом можно судить по месту рождения и призыва солдата.
Геворк Абрамян — уроженец села Золакар Мартунинского района в Армении. Родные места он покинул, и перед войной жил в Ереване, оттуда и призывался военкоматом Кировского района.
"Находка — из тех наград, которые мы называем "потеряшками", — рассказал руководитель поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Республики Крым" Александр Ефанов. — То есть, с гибелью бойца она не связана. Просто при каких-то обстоятельствах медаль была утеряна. Теперь необходимо найти родных солдата, чтобы передать награду на хранение в семью".
Удалось выяснить, что воевал Геворк Абрамян с августа 1942-го. Был тяжело ранен в ногу под Моздоком в декабре этого же года, а через два месяца получил легкое ранение в голову.
Медаль "За боевые заслуги" оказалась его первой наградой, к ней был представлен в январе 1944-го. В то время он был санитаром санроты 526 стрелкового полка 89 Таманской Краснознаменной дивизии.
Две следующие награды им заслужены также в боях на Крымском полуострове. Орден "Красная Звезда" — при взятии Керчи. "В уличных боях… под огнем противника оказывал первую медицинскую помощь раненым бойцам и командирам. За время уличных боев он вынес с поля боя 30 бойцов и командиров с их орудием", — говорится в наградном документе.
А потом было сражение за Севастополь. И Геворк Абрамян снова спасал раненых офицеров и рядовых, и в конце мая 1944-го был награжден медалью "За отвагу".
Возможно, свою первую награду солдат как раз тогда и потерял: на марше, или во время эвакуации раненых.
В апреле 1945 года, во время битвы за плацдарм у реки Одер, Геворк Абрамян совершил еще один подвиг. "Рискуя жизнью вынес с поля боя и доставил на медпункт тяжело раненого в грудь лейтенанта 531 арт.полка Карпенко И.Ф., чем самым спас ему жизнь", — написано в наградном листе на орден "Слава" третьей степени.
По учетной карточке солдата поисковики установили, что после войны, в 1946 году, владелец потерянной под Чатыр-Дагом награды жил в столице Армении. Сохранился адрес: "Ереван, Канакир ГЭС, 4 ул., барак № 9".
Там, на северной окраине города, у Канакерской ГЭС, вместо бараков давно стоят многоэтажки, людей расселили. Но в родном селе наверняка остались те, кто помнит семью Абрамянов, их сына-фронтовика.
РИА Новости Крым просят всех, кто может помочь с поисками родственников солдата, связаться с редакцией, чтобы вручить достойную награду его близким.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601