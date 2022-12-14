Рейтинг@Mail.ru
Армянский след: у подножия Чатыр-Дага нашли медаль "За боевые заслуги" - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20221214/armyanskiy-sled-u-podnozhiya-chatyr-daga-nashli-medal-za-boevye-zaslugi-1125877245.html
Армянский след: у подножия Чатыр-Дага нашли медаль "За боевые заслуги"
Армянский след: у подножия Чатыр-Дага нашли медаль "За боевые заслуги" - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Армянский след: у подножия Чатыр-Дага нашли медаль "За боевые заслуги"
У подножия Чатыр-Дага недавно нашли медаль. Дожди размыли землю в том месте, где награда пролежала 78 лет. И ее заметили люди. Время не пощадило колодку, её... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T13:53
2022-12-14T13:33
крым
крым в великой отечественной войне
крым в истории: секреты, факты, фото
общество
подвиги героев
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125877443_0:428:1620:1339_1920x0_80_0_0_0b250d329ec7236f10083b6605c72c82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА новости Крым, Наталья Дремова. У подножия Чатыр-Дага недавно нашли медаль. Дожди размыли землю в том месте, где награда пролежала 78 лет. И ее заметили люди. Время не пощадило колодку, её ткань истлела полностью. А вот сам кругляшок медали "За боевые заслуги" с честью выдержал все испытания и отлично сохранился.По номеру поисковиками установлен владелец. Эту медаль носил на груди рядовой Абрамян Геворк (Геворг) Мнацаканович. Год его рождения в разных документах отличается: 1903 и 1901. Но в бумагах, несомненно, речь идет об одном и том же человеке, об этом можно судить по месту рождения и призыва солдата.Путин обратился к российским военным на передовой&gt;&gt;Геворк Абрамян — уроженец села Золакар Мартунинского района в Армении. Родные места он покинул, и перед войной жил в Ереване, оттуда и призывался военкоматом Кировского района.Удалось выяснить, что воевал Геворк Абрамян с августа 1942-го. Был тяжело ранен в ногу под Моздоком в декабре этого же года, а через два месяца получил легкое ранение в голову.Медаль "За боевые заслуги" оказалась его первой наградой, к ней был представлен в январе 1944-го. В то время он был санитаром санроты 526 стрелкового полка 89 Таманской Краснознаменной дивизии.Две следующие награды им заслужены также в боях на Крымском полуострове. Орден "Красная Звезда" — при взятии Керчи. "В уличных боях… под огнем противника оказывал первую медицинскую помощь раненым бойцам и командирам. За время уличных боев он вынес с поля боя 30 бойцов и командиров с их орудием", — говорится в наградном документе.Камни и люди: армяне в Крыму&gt;&gt;А потом было сражение за Севастополь. И Геворк Абрамян снова спасал раненых офицеров и рядовых, и в конце мая 1944-го был награжден медалью "За отвагу".Возможно, свою первую награду солдат как раз тогда и потерял: на марше, или во время эвакуации раненых.В апреле 1945 года, во время битвы за плацдарм у реки Одер, Геворк Абрамян совершил еще один подвиг. "Рискуя жизнью вынес с поля боя и доставил на медпункт тяжело раненого в грудь лейтенанта 531 арт.полка Карпенко И.Ф., чем самым спас ему жизнь", — написано в наградном листе на орден "Слава" третьей степени.Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны&gt;&gt;По учетной карточке солдата поисковики установили, что после войны, в 1946 году, владелец потерянной под Чатыр-Дагом награды жил в столице Армении. Сохранился адрес: "Ереван, Канакир ГЭС, 4 ул., барак № 9".Там, на северной окраине города, у Канакерской ГЭС, вместо бараков давно стоят многоэтажки, людей расселили. Но в родном селе наверняка остались те, кто помнит семью Абрамянов, их сына-фронтовика.РИА Новости Крым просят всех, кто может помочь с поисками родственников солдата, связаться с редакцией, чтобы вручить достойную награду его близким. Читайте также на РИА Новости Крым:Прах грузинских защитников Севастополя передали на родину&gt;&gt;Аксенов: борьба с нацизмом – это миссия России&gt;&gt;Амет-Хана Султана изобразили на памятной монете в честь 77-летия Победы&gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220524/na-kubani-v-khode-raskopok-naydena-frontovaya-relikviya-vremen-voyny-1123324171.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125877443_0:473:1620:1688_1920x0_80_0_0_d13b5a3a48b9b10545ca04da0d69e31c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крым в великой отечественной войне, крым в истории: секреты, факты, фото, общество, подвиги героев, новости крыма, авторы
Армянский след: у подножия Чатыр-Дага нашли медаль "За боевые заслуги"

Крымская военная медаль армянского бойца ищет семью своего владельца

13:53 14.12.2022
 
© Фото предоставлено ПО "Крымский рубеж" ДОСААФ России в РК"Медаль, найденная у подножия Чатыр-Дага.
Медаль, найденная у подножия Чатыр-Дага.
© Фото предоставлено ПО "Крымский рубеж" ДОСААФ России в РК"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА новости Крым, Наталья Дремова. У подножия Чатыр-Дага недавно нашли медаль. Дожди размыли землю в том месте, где награда пролежала 78 лет. И ее заметили люди. Время не пощадило колодку, её ткань истлела полностью. А вот сам кругляшок медали "За боевые заслуги" с честью выдержал все испытания и отлично сохранился.
По номеру поисковиками установлен владелец. Эту медаль носил на груди рядовой Абрамян Геворк (Геворг) Мнацаканович. Год его рождения в разных документах отличается: 1903 и 1901. Но в бумагах, несомненно, речь идет об одном и том же человеке, об этом можно судить по месту рождения и призыва солдата.
Путин обратился к российским военным на передовой>>
Геворк Абрамян — уроженец села Золакар Мартунинского района в Армении. Родные места он покинул, и перед войной жил в Ереване, оттуда и призывался военкоматом Кировского района.
"Находка — из тех наград, которые мы называем "потеряшками", — рассказал руководитель поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Республики Крым" Александр Ефанов. — То есть, с гибелью бойца она не связана. Просто при каких-то обстоятельствах медаль была утеряна. Теперь необходимо найти родных солдата, чтобы передать награду на хранение в семью".
Удалось выяснить, что воевал Геворк Абрамян с августа 1942-го. Был тяжело ранен в ногу под Моздоком в декабре этого же года, а через два месяца получил легкое ранение в голову.
Медаль "За боевые заслуги" оказалась его первой наградой, к ней был представлен в январе 1944-го. В то время он был санитаром санроты 526 стрелкового полка 89 Таманской Краснознаменной дивизии.
Две следующие награды им заслужены также в боях на Крымском полуострове. Орден "Красная Звезда" — при взятии Керчи. "В уличных боях… под огнем противника оказывал первую медицинскую помощь раненым бойцам и командирам. За время уличных боев он вынес с поля боя 30 бойцов и командиров с их орудием", — говорится в наградном документе.
Камни и люди: армяне в Крыму>>
А потом было сражение за Севастополь. И Геворк Абрамян снова спасал раненых офицеров и рядовых, и в конце мая 1944-го был награжден медалью "За отвагу".
Возможно, свою первую награду солдат как раз тогда и потерял: на марше, или во время эвакуации раненых.
В апреле 1945 года, во время битвы за плацдарм у реки Одер, Геворк Абрамян совершил еще один подвиг. "Рискуя жизнью вынес с поля боя и доставил на медпункт тяжело раненого в грудь лейтенанта 531 арт.полка Карпенко И.Ф., чем самым спас ему жизнь", — написано в наградном листе на орден "Слава" третьей степени.
Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны>>
По учетной карточке солдата поисковики установили, что после войны, в 1946 году, владелец потерянной под Чатыр-Дагом награды жил в столице Армении. Сохранился адрес: "Ереван, Канакир ГЭС, 4 ул., барак № 9".
Там, на северной окраине города, у Канакерской ГЭС, вместо бараков давно стоят многоэтажки, людей расселили. Но в родном селе наверняка остались те, кто помнит семью Абрамянов, их сына-фронтовика.
РИА Новости Крым просят всех, кто может помочь с поисками родственников солдата, связаться с редакцией, чтобы вручить достойную награду его близким.
© Фото предоставлено ПО "Крымский рубеж" ДОСААФ России в РК"Учетная карточка рядового Абрамяна.
Учетная карточка рядового Абрамяна.
1 из 3
Учетная карточка рядового Абрамяна.
© Фото предоставлено ПО "Крымский рубеж" ДОСААФ России в РК"
© Фото предоставлено ПО "Крымский рубеж" ДОСААФ России в РК"Учетная карточка рядового Абрамяна.
Учетная карточка рядового Абрамяна.
2 из 3
Учетная карточка рядового Абрамяна.
© Фото предоставлено ПО "Крымский рубеж" ДОСААФ России в РК"
© Электронный архив Министерства обороны РФНаградной лист санитара Абрамяна: вторую и третью награду он получил за подвиги на Крымском полуострове.
Наградной лист санитара Абрамяна: вторую и третью награду он получил за подвиги на Крымском полуострове.
3 из 3
Наградной лист санитара Абрамяна: вторую и третью награду он получил за подвиги на Крымском полуострове.
© Электронный архив Министерства обороны РФ
1 из 3
Учетная карточка рядового Абрамяна.
© Фото предоставлено ПО "Крымский рубеж" ДОСААФ России в РК"
2 из 3
Учетная карточка рядового Абрамяна.
© Фото предоставлено ПО "Крымский рубеж" ДОСААФ России в РК"
3 из 3
Наградной лист санитара Абрамяна: вторую и третью награду он получил за подвиги на Крымском полуострове.
© Электронный архив Министерства обороны РФ
Ложка с гравировкой, найденная во время раскопок на Кубани
24 мая, 18:07
На Кубани в ходе раскопок найдена фронтовая реликвия времен войны
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прах грузинских защитников Севастополя передали на родину>>
Аксенов: борьба с нацизмом – это миссия России>>
Амет-Хана Султана изобразили на памятной монете в честь 77-летия Победы>>
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКрым в Великой Отечественной войнеКрым в истории: секреты, факты, фотоОбществоПодвиги героевНовости КрымаАвторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15В Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томограф
14:53Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится
14:32Отдал еду собаке: в Балаклаве жена избила мужа за отказ от ужина
14:20Сколько заработала Ялта на платных парковках
13:53Армянский след: у подножия Чатыр-Дага нашли медаль "За боевые заслуги"
13:44Пьяная ссора закончилась убийством: в Крыму осудили москвича
13:37Пилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео
13:22В Крыму приняли закон о бесплатном выделении земли участникам СВО
13:18Более 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправы
13:03В Крыму национализируют имущество компании украинского олигарха
12:00Клиенты-юрлица установили рекорд по платежам в дистанционных каналах РНКБ
11:59Ливни с сильным ветром: в Крыму объявили штормовое предупреждение
11:44Более 30 улиц Симферополя и садовые товарищества остались без света
11:24Полсотни улиц Симферополя останутся без воды до позднего вечера
10:52В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 8 млрд рублей
10:46COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 14 декабря
10:33Керченская переправа 14 декабря: как ходят паромы и что с погодой
10:10Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет
10:03Перевозчики Крыма просят повысить тарифы на проезд
09:32Взрывы в Киеве: мэр заявил об атаке дронов "шахидов"
Лента новостейМолния