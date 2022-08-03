https://crimea.ria.ru/20220803/v-sevastopole-otkroyut-pamyatnik-shturmovavshemu-reykhstag-kombatu-1124042090.html

В Севастополе откроют памятник штурмовавшему Рейхстаг комбату

В Севастополе откроют памятник штурмовавшему Рейхстаг комбату - РИА Новости Крым, 03.08.2022

В Севастополе откроют памятник штурмовавшему Рейхстаг комбату

В Севастополе 13 августа откроют памятник Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны, командиру штурмовавшего Берлин стрелкового батальона,... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T07:53

2022-08-03T07:53

2022-08-03T08:58

севастополь

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 августа откроют памятник Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны, командиру штурмовавшего Берлин стрелкового батальона, бойцы которого водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, Степану Неустроеву. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на руководителя проекта, председателя организации "Блокпост Севастополь" Ивана Крыжанивского.Проект по сохранению памяти о Степане Неустроеве получил грант 2 млн рублей по итогам конкурса социально ориентированных НКО. В течение года его авторы проводили различные мероприятия, в частности, конкурс видеороликов о жизни и подвигах Неустроева, которые создали юные севастопольцы.Согласно замыслу, в Севастополе должен был появиться не только памятник, но и книга "путь к Рейхстагу", изданная по воспоминаниям, сохранившихся в рукописях выдающегося советского офицера. Ее уже презентовали."И книгу, и памятник мы решили сделать вместе с общественностью <...> Главная задача этого проекта – сохранение исторической памяти о наших героях", – рассказал Крыжанивский.Степан Андреевич Неустроев – участник Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина, командир 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. За успешную операцию по водружению Знамени Победы над Рейхстагом Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".После войны жил и работал сначала в родном городе Свердловске, позже в Краснодаре и Севастополе. Умер в Севастополе в возрасте 75 лет в феврале 1998 года.

https://crimea.ria.ru/20220723/v-melitopole-vosstanovili-memorial-sovetskim-voinam--video-1123940725.html

https://crimea.ria.ru/20220511/v-krymu-poyavitsya-pamyatnik-krasnoarmeytsam-iz-abkhazii-1123195955.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество