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В Севастополе откроют памятник штурмовавшему Рейхстаг комбату - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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В Севастополе откроют памятник штурмовавшему Рейхстаг комбату
В Севастополе откроют памятник штурмовавшему Рейхстаг комбату - РИА Новости Крым, 03.08.2022
В Севастополе откроют памятник штурмовавшему Рейхстаг комбату
В Севастополе 13 августа откроют памятник Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны, командиру штурмовавшего Берлин стрелкового батальона,... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T07:53
2022-08-03T08:58
севастополь
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 августа откроют памятник Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны, командиру штурмовавшего Берлин стрелкового батальона, бойцы которого водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, Степану Неустроеву. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на руководителя проекта, председателя организации "Блокпост Севастополь" Ивана Крыжанивского.Проект по сохранению памяти о Степане Неустроеве получил грант 2 млн рублей по итогам конкурса социально ориентированных НКО. В течение года его авторы проводили различные мероприятия, в частности, конкурс видеороликов о жизни и подвигах Неустроева, которые создали юные севастопольцы.Согласно замыслу, в Севастополе должен был появиться не только памятник, но и книга "путь к Рейхстагу", изданная по воспоминаниям, сохранившихся в рукописях выдающегося советского офицера. Ее уже презентовали."И книгу, и памятник мы решили сделать вместе с общественностью &lt;...&gt; Главная задача этого проекта – сохранение исторической памяти о наших героях", – рассказал Крыжанивский.Степан Андреевич Неустроев – участник Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина, командир 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. За успешную операцию по водружению Знамени Победы над Рейхстагом Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".После войны жил и работал сначала в родном городе Свердловске, позже в Краснодаре и Севастополе. Умер в Севастополе в возрасте 75 лет в феврале 1998 года.
https://crimea.ria.ru/20220723/v-melitopole-vosstanovili-memorial-sovetskim-voinam--video-1123940725.html
https://crimea.ria.ru/20220511/v-krymu-poyavitsya-pamyatnik-krasnoarmeytsam-iz-abkhazii-1123195955.html
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севастополь, общество
В Севастополе откроют памятник штурмовавшему Рейхстаг комбату

В Севастополе в августе откроют памятник штурмовавшему Рейхстаг комбату Неустроеву

07:53 03.08.2022 (обновлено: 08:58 03.08.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкЗнамя Победы над рейхстагом
Знамя Победы над рейхстагом - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Евгений Халдей
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 августа откроют памятник Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны, командиру штурмовавшего Берлин стрелкового батальона, бойцы которого водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, Степану Неустроеву. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на руководителя проекта, председателя организации "Блокпост Севастополь" Ивана Крыжанивского.
Проект по сохранению памяти о Степане Неустроеве получил грант 2 млн рублей по итогам конкурса социально ориентированных НКО. В течение года его авторы проводили различные мероприятия, в частности, конкурс видеороликов о жизни и подвигах Неустроева, которые создали юные севастопольцы.
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Согласно замыслу, в Севастополе должен был появиться не только памятник, но и книга "путь к Рейхстагу", изданная по воспоминаниям, сохранившихся в рукописях выдающегося советского офицера. Ее уже презентовали.
"И книгу, и памятник мы решили сделать вместе с общественностью <...> Главная задача этого проекта – сохранение исторической памяти о наших героях", – рассказал Крыжанивский.
Место и дата установки памятника определены: бюст Степану Неустроеву появится в районе парка Победы, на аллее, носящей его имя, 13 августа – к 100-летию со дня рождения героя, которое отмечается днем ранее.
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Степан Андреевич Неустроев – участник Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина, командир 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. За успешную операцию по водружению Знамени Победы над Рейхстагом Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".
После войны жил и работал сначала в родном городе Свердловске, позже в Краснодаре и Севастополе. Умер в Севастополе в возрасте 75 лет в феврале 1998 года.
 
СевастопольОбщество
 
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