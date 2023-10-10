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Крымский мост закрыт: как будут ездить рейсовые автобусы

Крымский мост закрыт: как будут ездить рейсовые автобусы - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Крымский мост закрыт: как будут ездить рейсовые автобусы

На время ограничения движения транспорта по Крымскому мосту рейсовые автобусы и автобусы с организованными группами детей будут направлять на Керченскую... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T09:46

2023-10-10T09:46

2023-10-10T09:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. На время ограничения движения транспорта по Крымскому мосту рейсовые автобусы и автобусы с организованными группами детей будут направлять на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.Движение транспорта по Крымскому мосту ограничат 10 октября с 10:00 до 17:00 из-за проведения ремонтных работ. На это время автодорожная часть транспортного перехода будет полностью закрыта для движения. При этом поезда продолжат ходить по расписанию.По состоянию на 8:00 с обеих сторон мостового перехода затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Керченская переправа во вторник работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству.Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля, через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста. Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября. Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрывают на 7 часов"Это неизбежно": в Крыму анонсировали подорожание проездаНад Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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