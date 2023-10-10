Крымский мост закрыт: как будут ездить рейсовые автобусы
Рейсовые автобусы во вторник направят на Керченскую переправу - минтранс Крыма
09:46 10.10.2023 (обновлено: 09:48 10.10.2023)
© РосморречфлотАвтобус на пароме Керченской переправы
© Росморречфлот
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. На время ограничения движения транспорта по Крымскому мосту рейсовые автобусы и автобусы с организованными группами детей будут направлять на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
Движение транспорта по Крымскому мосту ограничат 10 октября с 10:00 до 17:00 из-за проведения ремонтных работ. На это время автодорожная часть транспортного перехода будет полностью закрыта для движения. При этом поезда продолжат ходить по расписанию.
"Движение рейсовых автобусов и автобусов, осуществляющих перевозки организованных групп детей, в указанный период будет временно организовано через Керченскую паромную переправу. Автобусы, выполняющие заказные перевозки, ожидают снятия ограничения по движению по Крымскому мосту", - написал министр.
По состоянию на 8:00 с обеих сторон мостового перехода затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Керченская переправа во вторник работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству.
Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля, через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста. Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября. Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.
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