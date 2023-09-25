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Миллион авто проехал за лето по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Миллион авто проехал за лето по Крымскому мосту
Миллион авто проехал за лето по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Миллион авто проехал за лето по Крымскому мосту
Около миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за три летних месяца. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T09:57
2023-09-25T09:57
крым
крымский мост
николай лукашенко
минтранс крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Около миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за три летних месяца. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Лукашенко поблагодарил сотрудников досмотровых служб Крымского моста за добросовестное выполнение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности транспортного перехода.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Крымский мост работает ежедневно и круглосуточно, однако периодически движение по нему закрывают в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений проезд восстанавливается в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: ситуация на утро понедельникаВ Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправаНа Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
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крым, крымский мост, николай лукашенко, минтранс крыма, транспорт, общество, логистика, новости крыма, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма
Миллион авто проехал за лето по Крымскому мосту

По Крымскому мосту летом проехало около 1 миллиона машин - минтранс

09:57 25.09.2023
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаКрымский мост полностью открыли после ремонта
Крымский мост полностью открыли после ремонта
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Около миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за три летних месяца. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"С 1 июня по 1 сентября по Крымскому мосту проехало в обе стороны около 1 млн автомобилей. Поездами дальнего следования по направлениям в Крым и из Крыма проехали 1 млн 377 тысяч 105 пассажиров", - написал он в своем Telegram- канале.

Лукашенко поблагодарил сотрудников досмотровых служб Крымского моста за добросовестное выполнение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности транспортного перехода.
На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.
Крымский мост работает ежедневно и круглосуточно, однако периодически движение по нему закрывают в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений проезд восстанавливается в штатном режиме.
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