https://crimea.ria.ru/20230925/million-avto-proekhal-za-leto-po-krymskomu-mostu-1131641392.html

Миллион авто проехал за лето по Крымскому мосту

Миллион авто проехал за лето по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Миллион авто проехал за лето по Крымскому мосту

Около миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за три летних месяца. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T09:57

2023-09-25T09:57

2023-09-25T09:57

крым

крымский мост

николай лукашенко

минтранс крыма

транспорт

общество

логистика

новости крыма

поезд

поезд "таврия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Около миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за три летних месяца. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Лукашенко поблагодарил сотрудников досмотровых служб Крымского моста за добросовестное выполнение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности транспортного перехода.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Крымский мост работает ежедневно и круглосуточно, однако периодически движение по нему закрывают в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений проезд восстанавливается в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: ситуация на утро понедельникаВ Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправаНа Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда

крым

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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