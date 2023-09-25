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Крымский мост: ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Крымский мост: ситуация на утро понедельника
Крымский мост: ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Крымский мост: ситуация на утро понедельника
Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T07:03
2023-09-25T07:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
крым
тамань
керчь
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
https://crimea.ria.ru/20230921/v-sevastopole-perekroyut-vezd-so-storony-yaltinskogo-koltsa-1131587196.html
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крымский мост, новости крыма, крым, тамань, керчь, транспорт, логистика
Крымский мост: ситуация на утро понедельника

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

07:03 25.09.2023
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 07:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаКрымТаманьКерчьТранспортЛогистика
 
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