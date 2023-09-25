https://crimea.ria.ru/20230925/krymskiy-most-situatsiya-na-utro-ponedelnika-1131635193.html
Крымский мост: ситуация на утро понедельника
Крымский мост: ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Крымский мост: ситуация на утро понедельника
Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T07:03
2023-09-25T07:03
2023-09-25T07:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
https://crimea.ria.ru/20230921/v-sevastopole-perekroyut-vezd-so-storony-yaltinskogo-koltsa-1131587196.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, новости крыма, крым, тамань, керчь, транспорт, логистика
Крымский мост: ситуация на утро понедельника
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 07:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.