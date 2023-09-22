https://crimea.ria.ru/20230922/na-krymskom-mostu-ochered--skolko-zhdat-proezda-1131602050.html
На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 22.09.2023
На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
Более 300 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T15:08
2023-09-22T15:08
2023-09-22T15:10
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Более 300 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В пятницу транспортный переход дважды перекрывали для проезда, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
https://crimea.ria.ru/20230922/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-pyatnitsu-1131594176.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
В очереди на Крымский мост более 300 автомобилей
15:08 22.09.2023 (обновлено: 15:10 22.09.2023)