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На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 22.09.2023
На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
Более 300 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T15:08
2023-09-22T15:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Более 300 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В пятницу транспортный переход дважды перекрывали для проезда, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
https://crimea.ria.ru/20230922/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-pyatnitsu-1131594176.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда

В очереди на Крымский мост более 300 автомобилей

15:08 22.09.2023 (обновлено: 15:10 22.09.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Более 300 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 326 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.
В пятницу транспортный переход дважды перекрывали для проезда, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
10:10
Как работает Керченская паромная переправа в пятницуКерченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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