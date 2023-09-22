https://crimea.ria.ru/20230922/na-krymskom-mostu-ochered--skolko-zhdat-proezda-1131602050.html

На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда

На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 22.09.2023

На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда

Более 300 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T15:08

2023-09-22T15:08

2023-09-22T15:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Более 300 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В пятницу транспортный переход дважды перекрывали для проезда, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

https://crimea.ria.ru/20230922/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-pyatnitsu-1131594176.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край