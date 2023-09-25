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В Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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В Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа
В Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа - РИА Новости Крым, 25.09.2023
В Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с и сильного волнения моря. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T09:41
2023-09-25T10:00
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керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с и сильного волнения моря. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 13 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 352 567 пассажиров и 199 043 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 919 рейсов.В настоящее время Керченская переправа перевозит грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Крымский мост также работает в штатном режиме. Все автомобили проходят обязательный досмотр. По состоянию на утро понедельника очередей на пункты досмотра нет.Ранее в МЧС предупредили, что в понедельник на Крым обрушится сильный порывистый ветер скоростью до 22 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение на четыре дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: ситуация на утро понедельникаНа Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовоеВ Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, погода в крыму, росморречфлот, транспорт, морской транспорт, новости крыма, общество
В Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа

Штормовое предупреждение объявлено на Керченской переправе из-за ветра и волн в 1,5 метра

09:41 25.09.2023 (обновлено: 10:00 25.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с и сильного волнения моря. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, 25 сентября ветер северо-восточный 12-17 м/с, без осадков, видимость хорошая. Высота волн 1,3-1,5 м, температура воздуха +24…+26 градусов, температура воды в море +20…+22", - говорится в Telegram- канале ведомства.

За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 13 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 352 567 пассажиров и 199 043 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 919 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа перевозит грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.
Крымский мост также работает в штатном режиме. Все автомобили проходят обязательный досмотр. По состоянию на утро понедельника очередей на пункты досмотра нет.
Ранее в МЧС предупредили, что в понедельник на Крым обрушится сильный порывистый ветер скоростью до 22 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение на четыре дня.
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