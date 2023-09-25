https://crimea.ria.ru/20230925/v-kerchenskom-prolive-15-metrovye-volny-kak-rabotaet-pereprava-1131640782.html

В Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа

В Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа - РИА Новости Крым, 25.09.2023

В Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с и сильного волнения моря. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T09:41

2023-09-25T09:41

2023-09-25T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с и сильного волнения моря. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 13 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 352 567 пассажиров и 199 043 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 919 рейсов.В настоящее время Керченская переправа перевозит грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Крымский мост также работает в штатном режиме. Все автомобили проходят обязательный досмотр. По состоянию на утро понедельника очередей на пункты досмотра нет.Ранее в МЧС предупредили, что в понедельник на Крым обрушится сильный порывистый ветер скоростью до 22 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение на четыре дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: ситуация на утро понедельникаНа Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовоеВ Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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