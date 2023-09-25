В Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа
Штормовое предупреждение объявлено на Керченской переправе из-за ветра и волн в 1,5 метра
09:41 25.09.2023 (обновлено: 10:00 25.09.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с и сильного волнения моря. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, 25 сентября ветер северо-восточный 12-17 м/с, без осадков, видимость хорошая. Высота волн 1,3-1,5 м, температура воздуха +24…+26 градусов, температура воды в море +20…+22", - говорится в Telegram- канале ведомства.
За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 13 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 352 567 пассажиров и 199 043 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 919 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа перевозит грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.
Крымский мост также работает в штатном режиме. Все автомобили проходят обязательный досмотр. По состоянию на утро понедельника очередей на пункты досмотра нет.
Ранее в МЧС предупредили, что в понедельник на Крым обрушится сильный порывистый ветер скоростью до 22 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение на четыре дня.
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