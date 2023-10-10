https://crimea.ria.ru/20231010/krymskiy-most-zakryvayut-na-7-chasov-1131966944.html

Крымский мост закрывают на 7 часов

Крымский мост закрывают на 7 часов - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Крымский мост закрывают на 7 часов

10 октября будет приостановлено движение по Крымскому мосту. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T08:22

2023-10-10T08:22

2023-10-10T08:22

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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новости крыма

крым

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. 10 октября будет приостановлено движение по Крымскому мосту. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.Водителям необходимо заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.При этом поезда в Крым и с полуострова продолжат ходить по расписанию.По состоянию на 8.00 вторника с обеих сторон мостового перехода затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля, буквально через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста. Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября. Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20231002/kak-sukhoputnyy-marshrut-v-krym-vliyaet-na-rost-tsen-1131803202.html

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань