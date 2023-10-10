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Крымский мост закрывают на 7 часов
Крымский мост закрывают на 7 часов - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Крымский мост закрывают на 7 часов
10 октября будет приостановлено движение по Крымскому мосту. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T08:22
2023-10-10T08:22
2023-10-10T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. 10 октября будет приостановлено движение по Крымскому мосту. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.Водителям необходимо заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.При этом поезда в Крым и с полуострова продолжат ходить по расписанию.По состоянию на 8.00 вторника с обеих сторон мостового перехода затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля, буквально через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста. Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября. Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост закрывают на 7 часов
Движение автомобилей по Крымскому мосту закроют на 7 часов