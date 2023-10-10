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Крымский мост закрывают на 7 часов - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост закрывают на 7 часов
Крымский мост закрывают на 7 часов - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Крымский мост закрывают на 7 часов
10 октября будет приостановлено движение по Крымскому мосту. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T08:22
2023-10-10T08:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. 10 октября будет приостановлено движение по Крымскому мосту. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.Водителям необходимо заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.При этом поезда в Крым и с полуострова продолжат ходить по расписанию.По состоянию на 8.00 вторника с обеих сторон мостового перехода затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля, буквально через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста. Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября. Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20231002/kak-sukhoputnyy-marshrut-v-krym-vliyaet-na-rost-tsen-1131803202.html
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост закрывают на 7 часов

Движение автомобилей по Крымскому мосту закроют на 7 часов

08:22 10.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. 10 октября будет приостановлено движение по Крымскому мосту. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Движение автомобилей будет остановлено с 10:00 до 17:00. На это время автодорожная часть транспортного перехода будет полностью закрыта для движения.

Водителям необходимо заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
При этом поезда в Крым и с полуострова продолжат ходить по расписанию.
По состоянию на 8.00 вторника с обеих сторон мостового перехода затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля, буквально через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста. Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября. Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
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