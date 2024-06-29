https://crimea.ria.ru/20240629/ukraina-styagivaet-voyska-k-granitse-s-belorussiey-1138453834.html

Украина стягивает войска к границе с Белоруссией

Украина стягивает войска к границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Украина стягивает войска к границе с Белоруссией

Украина стягивает войска и военную технику к белорусской границе, а также готовит проникновение диверсантов на территорию республики. Соответствующее заявление... РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T12:40

2024-06-29T12:40

2024-06-29T12:40

белоруссия

новости

министерство обороны республики беларусь

украина

дрг

диверсанты

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/14/1138240019_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_19a003853a754748ef30e5ce9c4439e1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Украина стягивает войска и военную технику к белорусской границе, а также готовит проникновение диверсантов на территорию республики. Соответствующее заявление заместителя командующего силами спецопераций Беларуси Вадима Лукашевича размещено в официальном Telegram-канале Минобороны страны.Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Со стороны западных стран предпринимаются попытки втянуть Белоруссию в войну, и в этих сложных условиях республика делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле, подчеркнули в ведомствеКроме того, по данным оборонного ведомства, ВСУ развернули вблизи белорусской границы системы наблюдения радиоэлектронной разведки, широко используют беспилотники, которые периодически нарушают границу. В ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы"Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты", – сказал замком.Он подчеркнул, что подразделения сил специальных операций имеют задачу вести поисковые действия, а в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника блокировать и уничтожить их.Погранкомитет Белоруссии также сообщал, что Минск фиксирует увеличение группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда: на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: БМП, включая американские Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард", а также другие средства поражения.21 июня в Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей с привлечением ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО, сообщали ранее в Минобороны республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиКиев запускает беспилотники на границе с БелоруссиейЗапад готовит вооруженное вторжение радикалов в Белоруссию - КГБ

белоруссия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, новости, министерство обороны республики беларусь, украина, дрг, диверсанты, граница