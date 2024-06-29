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Украина стягивает войска к границе с Белоруссией
Украина стягивает войска к границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Украина стягивает войска к границе с Белоруссией
Украина стягивает войска и военную технику к белорусской границе, а также готовит проникновение диверсантов на территорию республики. Соответствующее заявление... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T12:40
2024-06-29T12:40
2024-06-29T12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Украина стягивает войска и военную технику к белорусской границе, а также готовит проникновение диверсантов на территорию республики. Соответствующее заявление заместителя командующего силами спецопераций Беларуси Вадима Лукашевича размещено в официальном Telegram-канале Минобороны страны.Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Со стороны западных стран предпринимаются попытки втянуть Белоруссию в войну, и в этих сложных условиях республика делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле, подчеркнули в ведомствеКроме того, по данным оборонного ведомства, ВСУ развернули вблизи белорусской границы системы наблюдения радиоэлектронной разведки, широко используют беспилотники, которые периодически нарушают границу. В ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы"Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты", – сказал замком.Он подчеркнул, что подразделения сил специальных операций имеют задачу вести поисковые действия, а в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника блокировать и уничтожить их.Погранкомитет Белоруссии также сообщал, что Минск фиксирует увеличение группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда: на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: БМП, включая американские Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард", а также другие средства поражения.21 июня в Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей с привлечением ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО, сообщали ранее в Минобороны республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиКиев запускает беспилотники на границе с БелоруссиейЗапад готовит вооруженное вторжение радикалов в Белоруссию - КГБ
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белоруссия, новости, министерство обороны республики беларусь, украина, дрг, диверсанты, граница
Украина стягивает войска к границе с Белоруссией
ВСУ стягивают к границе с Белоруссией личный состав и технику – Минобороны РБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым.
Украина стягивает войска и военную технику к белорусской границе, а также готовит проникновение диверсантов на территорию республики. Соответствующее заявление заместителя командующего силами спецопераций Беларуси Вадима Лукашевича размещено в официальном Telegram-канале Минобороны страны.
Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Со стороны западных стран предпринимаются попытки втянуть Белоруссию в войну, и в этих сложных условиях республика делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле, подчеркнули в ведомстве
"У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника", – заявил Лукашевич.
Кроме того, по данным оборонного ведомства, ВСУ развернули вблизи белорусской границы системы наблюдения радиоэлектронной разведки, широко используют беспилотники, которые периодически нарушают границу. В ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы
"Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты", – сказал замком.
Он подчеркнул, что подразделения сил специальных операций имеют задачу вести поисковые действия, а в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника блокировать и уничтожить их.
"Кроме того, военнослужащие несут службу на блокпостах, прикрывают подразделения ракетных войск и артиллерии, находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию, выдвижению, при необходимости, в районы засадных действий на назначенные рубежи. Мы готовы к любым провокациям", – заверил Лукашевич.
Погранкомитет Белоруссии также сообщал, что Минск фиксирует увеличение
группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда: на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: БМП, включая американские Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард", а также другие средства поражения.
21 июня в Белоруссии началась внезапная проверка готовности
воинских частей с привлечением ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО, сообщали ранее в Минобороны республики.
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