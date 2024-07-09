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Ложь Киева об ударах ВС РФ и новое соглашение с Польшей: в чем связь

Ложь Киева об ударах ВС РФ и новое соглашение с Польшей: в чем связь - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Ложь Киева об ударах ВС РФ и новое соглашение с Польшей: в чем связь

После попадания ВСУ ракетой ПВО в гражданский объект в Киеве Владимир Зеленский использовал ситуацию как предлог для увеличения эскалации боевых действий на... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T12:12

2024-07-09T12:12

2024-07-09T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. После попадания ВСУ ракетой ПВО в гражданский объект в Киеве Владимир Зеленский использовал ситуацию как предлог для увеличения эскалации боевых действий на территории Украины, при этом желая втянуть в нее третьи страны – на этот раз Польшу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный блогер, политолог, волонтер, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов.Накануне Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ. Взрывы прогремели в разных городах Украины, в том числе в Киеве. Представители киевского режима заявили о повреждении инфраструктуры и якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам. В МО РФ это опровергли, подчеркнув, что многочисленные фото- и видеокадры из Киева "однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города". По его мнению, ВСУ вряд ли сделали это умышленно: "Скорее всего, Patriot не нашел цели, а если Patriot не находит цель, то ракета падает на землю". Но ситуация была мгновенно использована: у киевского режима появилась очередная возможность обвинить Россию в ударе по гражданским. Это делается регулярно с первого года СВО всякий раз после ударов ВС РФ по украинским военным и связанным с ВПК объектам, добавил Живов.По его словам, это часть военной стратегии Киева. Как и размещение зенитно-ракетных комплексов и ПВО в плотной городской застройке, "в непосредственной близости от жилых домов и административных зданий". К этому же следует отнести "оборудование военных складов в торговых центрах, религиозных и социальных учреждениях с целью прикрыться мирными объектами как щитом", подчеркнул Живов.В таких случаях подразделения информационно-психологических операций (ИПсО) в составе ВСУ оперативно реагируют на ситуацию, полученную по заранее спланированному сценарию, либо случайную, в целях выгодной Киеву пропаганды, добавил он. "В основном она ориентирована на правителей и общество западных стран, чтобы получить какие-то дополнительные средства или вооружение", – отметил Живов.Есть и еще одна цель: увеличить эскалацию боевых действий путем втягивания в нее третьих стран, добавил он. И в случае с атакой на объекты ВПК Украины в Киеве ситуация была использована в том числе именно для этого, считает Живов. Он напомнил, что в день ракетного удара по Киеву Зеленский был в Польше, где подписывал соглашение, которое в частности позволяет полякам закрывать приграничную территорию Украины своими зенитно-ракетными комплексами.При этом сами ВСУ регулярно и целенаправленно наносят удары по мирным людям на территории регионов Российской Федерации, подчеркнул Живов. Это происходит в Севастополе, Донецке, Белгороде, Шебекино и так далее: "Этих ударов не счесть", и действия российских военных являются ответом на этот террор для уничтожения военно-технического потенциала Украины.В мае 2024 года в Польше заявили, что рассматривают возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ, против российских ракет, но пока никаких решений по этому вопросу не принято. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Накануне в Минобороны России заявили, что ложные обвинения Киева в адрес ВС РФ о якобы намеренных ударах ВС РФ по мирным объектам традиционно случаются накануне проведения саммита НАТО, "чтобы обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца".Читайте также на РИА Новости Крым:Оттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS Киев регулярно нарушает Конвенцию о химоружии – Минобороны В Белом доме сделали заявление о снятии ограничений на удары ВСУ по РФ

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